Triệu Lộ Tư “ăn đứt” Bạch Lộc trong phim mới

Ngay khi những tập đầu tiên của Hãy Để Tôi Toả Sáng lên sóng, không chỉ nội dung phim mà thời trang của nữ chính Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng thành chủ đề được netizen bàn luận rôm rả. Một trong những điểm nhấn khiến dân tình "phát sốt" qua vài tập đầu tiên chính là chiếc túi The Row Margaux mà Triệu Lộ Tư diện trong phim.

Nếu Dior, Louis Vuitton hay Chanel đã quá quen mặt trong các bộ phim ngôn tình, thì việc lựa chọn The Row - thương hiệu gắn liền với phong cách "quiet luxury" - tối giản và xa xỉ lại mang đến cảm giác rất khác biệt.

Chiếc túi The Row Margaux được Triệu Lộ Tư trong phim mới.

Khác với những chiếc túi phô trương logo, The Row Margaux ghi điểm nhờ tinh thần "quiet luxury" tối giản nhưng sang trọng tuyệt đối. Túi được chế tác từ da bê hoặc da hạt cao cấp, bề mặt mềm mại nhưng giữ form cực tốt. Thiết kế dáng tote bo tròn, phần hông thắt gọn nhẹ tạo nên khối vững chắc, vừa nữ tính vừa hiện đại. Tay cầm kép chắc chắn, đi kèm chi tiết nẹp da và khóa kim loại tinh giản, đáy túi có đinh tán bảo vệ. Margaux có nhiều size khác nhau như 10, 15, 17 và 25, trong đó bản cỡ lớn thường được sử dụng như túi công sở hoặc đi du lịch ngắn ngày.

Hiện chiếc túi có giá 5.190 đô (khoảng 140 triệu đồng). Với mức giá và độ tinh xảo này, The Row Margaux thường được đặt cạnh những biểu tượng như Hermès Birkin hay Kelly, song lại mang nét trẻ trung và hiện đại hơn, trở thành món đồ mơ ước của nhiều tín đồ thời trang lẫn ngôi sao nổi tiếng.

Chiếc túi The Row Margaux được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Bên cạnh đó, khán giả tiếp tục dành nhiều lời khen có cánh cho style lần này của nàng "tiểu hoa", được nhận xét "ăn đứt" Bạch Lộc. Nếu Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh hoá thân vào vai tiểu thư đài các nhưng bị chê mặc đồ hiệu như hàng chợ thì Triệu Lộ Tư lại toát lên sự thời thượng, thanh thoát và đầy khí chất.

Điều đáng nói, outfit và tạo hình nhân vật trong Hãy Để Tôi Toả Sáng cũng được Triệu Lộ Tư đầu tư kỹ lưỡng. Không chỉ dừng lại ở việc chọn những thương hiệu xa xỉ, nữ diễn viên còn tự mình cất công sang Hàn Quốc để lựa đồ, phối hợp từng bộ trang phục và phụ kiện cho nhân vật. Chính sự chỉn chu và tinh tế này đã giúp hình ảnh của cô trên màn ảnh trở nên thuyết phục, tự nhiên và thời thượng.

Triệu Lộ Tư vô cùng đầu tư trong tạo hình nhân vật nữ chính lần này.

Tạo hình sến súa, phối đồ thiếu điểm nhấn của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh trở thành tâm điểm chê bai của netizen. Dù toàn diện hàng hiệu nhưng nhiều người cho rằng nữ diễn viên không có khí chất và khả năng cân đồ.