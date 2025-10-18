Triển lãm Quốc tế Ngành Làm Đẹp & Sức Khỏe Việt Nam 2025: Cơ hội hợp tác toàn cầu cho doanh nghiệp Việt

Sự kiện làm đẹp quy mô quốc tế lần đầu tiên của CIBE tại Việt Nam

Đây là sự kiện được tổ chức bởi Guangzhou Jiamei Exhibition Co., Ltd., đơn vị chủ quản của China International Beauty Expo (CIBE) - Triển lãm làm đẹp có lịch sử hơn 36 năm tại Trung Quốc. Sau 66 kỳ tổ chức thành công tại Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến, CIBE hiện là một trong những nền tảng thương mại làm đẹp hàng đầu châu Á. Việc mở rộng sang Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược kết nối khu vực, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm của ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Đông Nam Á.

Quy mô triển lãm và các lĩnh vực trưng bày nổi bật

Triển lãm dự kiến quy tụ 500 gian hàng trên diện tích 10.000m², sẽ cập nhật những xu hướng, công nghệ và sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, từ mỹ phẩm, thiết bị thẩm mỹ đến các giải pháp wellness. Triển lãm không chỉ là nơi cập nhật đổi mới của ngành. Đây còn là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các thương hiệu quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Triển lãm năm nay tập trung trưng bày nhiều lĩnh vực: Mỹ phẩm & chăm sóc da; thiết bị & công nghệ làm đẹp; sản phẩm chăm sóc sức khỏe & wellness; nguyên liệu & bao bì mỹ phẩm; đặc biệt là khu vực trưng bày dịch vụ sản xuất OEM/ODM - gia công mỹ phẩm. Tại đây các doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác sản xuất, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Cơ hội hợp tác toàn cầu cho doanh nghiệp Việt tại triển lãm

Việc tổ chức một triển lãm quy mô quốc tế ngay tại Việt Nam phản ánh tiềm năng to lớn của thị trường nội địa, đồng thời khẳng định sự quan tâm ngày càng lớn của các tập đoàn nước ngoài đối với ngành làm đẹp Việt. Theo Expolume - đơn vị đồng hành truyền thông sự kiện, triển lãm dự kiến thu hút hơn 13.000 khách tham quan chuyên ngành, bao gồm nhà phân phối, thương hiệu, chuyên gia và các đơn vị sản xuất từ nhiều quốc gia châu Á. Đây là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp với các đối tác toàn cầu, tiếp cận xu hướng sản xuất xanh, nguyên liệu sạch và công nghệ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối B2B

Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm còn có chuỗi hội thảo chuyên ngành quy mô lớn, nơi các diễn giả quốc tế và chuyên gia trong nước chia sẻ về xu hướng phát triển của ngành làm đẹp toàn cầu, các tiêu chuẩn sản xuất mới cũng như định hướng phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình kết nối B2B sẽ được tổ chức xuyên suốt, giúp doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà phân phối, đối tác đầu tư và các chuỗi bán lẻ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và châu Âu.

Trải nghiệm sản phẩm và trình diễn công nghệ tiên tiến

Triển lãm năm nay cũng dành riêng không gian cho trải nghiệm sản phẩm và trình diễn công nghệ, sẽ mang đến cho khách tham quan cơ hội trực tiếp thử nghiệm, quan sát các quy trình làm đẹp, công nghệ điều trị mới và sản phẩm chăm sóc sức khỏe ứng dụng khoa học tiên tiến. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt học hỏi từ các nhà sản xuất hàng đầu, từ đó nâng cấp quy trình, cải thiện tiêu chuẩn và hướng tới đạt chứng nhận quốc tế.

Việt Nam – Thị trường chiến lược cho ngành làm đẹp Đông Nam Á

Theo đại diện ban tổ chức, việc tổ chức Triển lãm Quốc tế Ngành Làm Đẹp & Sức Khỏe Việt Nam 2025 tại TP.HCM mang ý nghĩa chiến lược, khi Việt Nam đang nổi lên như một thị trường tiềm năng của ngành làm đẹp khu vực. Dân số trẻ, nhu cầu chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ngày càng cao, cùng chính sách mở cửa thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc tế đầu tư và hợp tác.

Với quy mô, tầm ảnh hưởng và định hướng quốc tế rõ nét, Triển lãm Quốc tế Ngành Làm Đẹp & Sức Khỏe Việt Nam 2025 không chỉ là nơi hội tụ của sản phẩm, công nghệ và xu hướng mới, mà còn là sự kiện đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành làm đẹp và sức khỏe Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Sự kiện hứa hẹn trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận xu hướng công nghệ mới và bứt phá đưa thương hiệu Việt vươn tầm khu vực và thế giới.