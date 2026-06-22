Ảnh: Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An

Những ngày giữa tháng 6, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc bệnh mùa hè như sốt siêu vi, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm và viêm phổi.

Theo các bác sĩ, phần lớn bệnh nhi nhập viện với các biểu hiện sốt cao, phát ban, ho nhiều, khó thở, mệt mỏi hoặc rối loạn tiêu hóa. Một số trường hợp diễn tiến nặng do phát hiện và điều trị muộn.

Nguyên nhân được cho là do thời tiết nắng nóng kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Trong khi đó, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm và bệnh đường tiêu hóa hơn người lớn.

Tại bệnh viện, các bệnh nhi được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và điều trị theo phác đồ phù hợp. Nhờ được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách, đa số trẻ đáp ứng điều trị tốt và hồi phục ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho trẻ trong mùa hè bằng cách bảo đảm tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine theo khuyến cáo, đặc biệt là vaccine phòng sởi, thủy đậu và viêm não Nhật Bản.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; thực hiện ăn chín, uống sôi; không sử dụng thực phẩm để ngoài môi trường quá lâu nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh đường ruột.

Trẻ cũng cần được uống đủ nước, bổ sung rau xanh, trái cây để tăng cường sức đề kháng. Khi sử dụng điều hòa, nên duy trì nhiệt độ từ 26 - 28 độ C và tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể trẻ.

Các bác sĩ lưu ý, khi trẻ có biểu hiện sốt cao kéo dài, phát ban, khó thở, tiêu chảy nhiều hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.