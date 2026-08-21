Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thông tin về trường hợp bé gái V.N.M.C. (27 tháng tuổi ở Phú Thọ) bị tụ máu ngoài màng cứng sau cú trượt ngã trong lúc vui chơi.

Trong lúc nô đùa cháu C. trượt ngã, đập đầu xuống nền nhà cứng, khiến vùng chẩm sưng nề. Dù vẫn tỉnh táo, trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm trái. Bệnh nhi sau đó xuất hiện những cơn đau đầu rải rác.

Sau một ngày điều trị, tình trạng trẻ tạm ổn định và được cho về nhà tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, tại nhà cháu bắt đầu quấy khóc nhiều, chán ăn, ngủ li bì, buồn nôn và nôn nhiều lần. Nhận thấy tình trạng diễn biến bất thường, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để kiểm tra và điều trị.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ ngoài màng cứng hố sau bên trái của bệnh nhi (Ảnh: BVCC).

BSCKII Tạ Việt Phương - Khoa Chấn thương sọ não, người trực tiếp tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, khi nhập viện cháu C. trong tình trạng tỉnh chậm, điểm Glasgow 14 điểm, vùng chẩm sưng nề, kèm chán ăn, ngủ li bì, buồn nôn, nôn nhiều và đau đầu từng cơn.

Ngay lập tức, các bác sĩ chỉ định chụp CT sọ não cấp cứu để đánh giá mức độ tổn thương và tình trạng khối máu tụ. Kết quả cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm trái có kích thước 3,8cm x 4,2cm, độ dày khối máu tụ là 2,5cm kèm phù não xung quanh, vỡ xương chẩm trái và máu tụ ngoài màng cứng vùng hố sau bên trái.

Trước tình trạng tổn thương tiến triển và nguy cơ diễn biến nặng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ ngoài màng cứng hố sau bên trái.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương, sau đó bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Nhờ được can thiệp kịp thời, 3 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe cháu C. hồi phục tốt. Bệnh nhi tự thở, ăn ngủ được; các chức năng vận động và nhận thức trở lại bình thường.

Từ trường hợp của bệnh nhi, BSCKII Tạ Việt Phương khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên chủ quan trước những tai nạn tưởng chừng nhẹ trong sinh hoạt hằng ngày.

Những tình huống như ngã đập đầu xuống nền cứng, va đập khi vui chơi, tai nạn trong bơi lội… đều có thể gây chấn thương sọ não với mức độ khác nhau.

Một số tổn thương có thể chưa biểu hiện rõ ngay sau tai nạn nhưng vẫn tiếp tục tiến triển và gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Sau khi trẻ bị va đập vùng đầu, cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng của trẻ, đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như đau đầu kéo dài hoặc đau đầu từng cơn, buồn nôn, nôn nhiều lần hay ngủ li bì, khó đánh thức, tỉnh chậm.

Tình trạng quấy khóc bất thường, chán ăn hoặc có thay đổi hành vi, ý thức đột ngột gia đình cũng cần quan tâm.

Khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau chấn thương vùng đầu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời. Không nên chủ quan hoặc tự theo dõi kéo dài tại nhà khi trẻ có các biểu hiện bất thường sau chấn thương.