Bé gái 27 tháng tuổi, ở Phú Thọ, trượt ngã trong lúc nô đùa và đập đầu xuống nền nhà cứng. Sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh, chỉ sưng nề vùng chẩm nên gia đình đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra.

Kết quả chụp CT cho thấy bé có khối máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm trái. Trẻ được theo dõi tại viện gần nhà. Sau một ngày, tình trạng tạm ổn định, gia đình đưa trẻ về nhà.

Trẻ bắt đầu quấy khóc nhiều, chán ăn, ngủ li bì, buồn nôn và nôn nhiều lần. Các triệu chứng khiến gia đình lo lắng, lập tức đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BSCKII Tạ Việt Phương, Khoa Chấn thương sọ não, cho biết khi nhập viện, bé tỉnh chậm, Glasgow 14 điểm, vùng chẩm sưng nề, đau đầu từng cơn, kèm chán ăn, ngủ li bì và nôn nhiều.

Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, lấy khối máu tụ ngoài màng cứng ở hố sau bên trái. (Ảnh: Thanh Sơn)

Kết quả CT sọ não cấp cứu cho thấy tổn thương tiến triển. Khối máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm trái có kích thước 3,8 x 4,2 cm, dày 2,5 cm, xung quanh có phù não. Bé đồng thời bị vỡ xương chẩm trái và xuất hiện thêm máu tụ ngoài màng cứng vùng hố sau bên trái.

Trước nguy cơ tổn thương tiếp tục diễn biến nặng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu, lấy khối máu tụ ngoài màng cứng ở hố sau bên trái.

Sau mổ, bé được theo dõi và điều trị tích cực. Ba ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ, tự thở, ăn ngủ được, các chức năng vận động và nhận thức trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Phương, chấn thương sọ não ở trẻ nhỏ có thể diễn biến âm thầm, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng ngay sau cú ngã. Vì vậy, việc trẻ vẫn tỉnh táo sau va đập không đồng nghĩa với việc đã an toàn.

Sau những tai nạn như ngã đập đầu xuống nền cứng hoặc va chạm khi vui chơi, cha mẹ cần theo dõi sát trẻ. Đau đầu kéo dài hoặc từng cơn, nôn nhiều, ngủ li bì khó đánh thức, tỉnh chậm, quấy khóc bất thường, chán ăn hay thay đổi đột ngột về hành vi và ý thức đều là những dấu hiệu cần lưu ý.

Khi trẻ xuất hiện bất thường sau chấn thương vùng đầu, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá. Việc tiếp tục theo dõi tại nhà khi trẻ đã có dấu hiệu bất thường có thể làm chậm thời điểm phát hiện tổn thương nguy hiểm.