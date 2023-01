Trẻ mẫu giáo tò mò nghịch vùng kín, chuyên gia nhận định "đây là hành vi bình thường"

Vào mỗi giai đoạn phát triển, trẻ sẽ có những thay đổi vượt bậc về tính cách, cơ thể và tâm sinh lý. Mỗi biểu hiện khác lạ từ con đều khiến cho bố mẹ băn khoăn, mong muốn tìm lời giải đáp. Và một trong số những điều khó nói chính là vấn đề giáo dục giới tính.

"Bé trai nhà mình 4 tuổi, dạo này mình quan sát thấy con thích nghịch vùng kín. Hoặc những khi mẹ mặc váy, con hay ngó nghiêng, tò mò về chuyện tại sao mẹ không mặc quần".

"Con mình 5 tuổi, ngủ dậy thấy vùng kín khác lạ thì hỏi mẹ ngay. Mình không biết giải thích thế nào nên trả lời do con buồn đi vệ sinh đó. Con còn cố chạm vào rồi cười khúc khích nữa".

"Con nhà mình học lớp 2 vô tình xem được clip người lớn trên mạng. Đến lớp bé giả vờ đánh rơi đồ để nhìn vào váy các bạn. Con còn sờ và tự nghịch bộ phận sinh dục của mình. Đó là do bé dậy thì sớm hay bắt chước người khác"...

Đó là những thắc mắc của nhiều mẹ có con nhỏ. Trao đổi về vấn đề này, Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Lan Hải - Chuyên gia tư vấn về giáo dục giới tính đã có những chia sẻ như sau:

Xử lý vấn đề như thế nào?

Bác sĩ Lan Hải chia sẻ: Thật ra các bé tiểu học rất trong sáng! Chuyện đó chỉ như trò chơi "Em yêu khoa học" mà thôi, một "phụ huynh" tôi quen biết nhận định như vậy.

Cô kể, có lần cậu con trai mách mẹ chỗ ấy của con "trồng chuối" rất lâu, giống tư thế "head-stand" trong yoga của mẹ ấy, con lấy tay đẩy mà nó không ngã.

Khi mẹ hỏi: "Nó có hay vậy không? Tự nhiên hay do con tác động?", cậu đáp: "Do cả 2 luôn! Khi con mắc đi vệ sinh và khi con đi vệ sinh, à, cả khi con nghịch nó nữa" (chẳng là có lần cậu vừa xem TV vừa tiện tay xoay chỗ ấy, lát sau thì nó to ra, dựng lên như "tập yoga".

Mẹ giảng giải: Đó là hiện tượng bơm máu đến nơi cơ thể được kích thích nhiều và liên tục. Không sao, chỉ là việc bình thường nhưng con không nên làm vậy, khiến "bạn" mệt và mỏi. Mẹ sẽ mua trái banh mini màu xanh cốm con yêu để con xoay banh thay vì xoay "bạn" nhé! Con cũng không nên nhịn tiểu, hễ buồn là phải đi ngay, cái gì tự đến sẽ tự đi, con yên tâm!

Nhờ chuyện trò thoải mái với mẹ mà khi tắm rửa, cậu trai biết vệ sinh "bạn" nên không có chuyện bị ngứa ngáy. Cậu còn biết tên khoa học của từng bộ phận và chức năng của chúng, cách mặc quần chip có "cửa sổ" phù hợp với lứa tuổi lên 8 và giặt phơi mỗi ngày, thậm chí biết xếp "bạn voi" đúng cách như người lớn. Những bậc phụ huynh hiểu chuyện như thế không nhiều.

Ảnh minh hoạ.

Vài lời khuyên

Thật ra chuyện nghịch vùng kín xảy ra ở mọi lứa tuổi!

Xin nhắc lại: đây được coi là hành vi bình thường ở trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo (khoảng 1/3 số trẻ em ở độ tuổi này tò mò, khám phá, yêu thích cơ thể mình). Trẻ nghịch "chỗ ấy" không phải là 1 hành động tội lỗi, đáng xấu hổ, lệch lạc tình dục.

Chỉ coi là bất thường nếu trẻ tự làm mình đau, lộ liễu, thái quá, đi kèm với rối loạn cảm xúc.

Có trẻ mỗi khi lo lắng, hồi hộp, bất an thường sờ tay xuống dưới rốn. Việc chơi với bộ phận sinh dục có thể gây phiền phức như dễ viêm nhiễm hoặc tạo hình ảnh không hay nơi công cộng, thậm chí một số bé tỏ ra hứng thú khi sờ bộ phận sinh dục của bạn khác. Đây là đối tượng dễ bị quấy rối nhất trong nhóm trẻ dưới 12 tuổi.

Người lớn có lúc vô tình là "kẻ gian" khi đùa giỡn với "vòi voi" của bé trai qua lời nói đùa vô thưởng vô phạt, thậm chí dọa dẫm ("tè dầm là mẹ cắt nghe không?", "nó bay mất rồi"), qua những cử chỉ chọc ghẹo "nựng", "đánh yêu"...

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Lan Hải

- Ngay từ nhỏ, trẻ cần được dạy các bộ phận cơ thể từ "đỉnh đầu" đến "ngón chân", trong đó vùng sinh dục là "riêng tư" và cần được tôn trọng (đó là lý do tại sao khi vào phòng tắm hoặc thay quần áo cần đóng cửa), cách tự đi tiêu tiểu, sử dụng các vật dụng trong nhà vệ sinh như thế nào và quy trình đúng ra sao (cách dùng giấy vệ sinh, bé gái luôn phải lau vùng kín từ trước ra sau để tránh viêm nhiễm, bé trai không lấy tay nghịch bộ phận sinh dục), cách thay - mặc đồ lót hàng ngày.

- Tuổi mẫu giáo: dạy con nhận biết sự khác biệt giữa trai và gái: quần áo không giống nhau, chỗ đi tiểu không giống nhau (con trai có "mẩu cây" còn con gái thì không, do bộ phận của nữ nằm bên trong nên không nhìn thấy), nữ có thể tiết sữa (chúng ta ai chẳng bú mẹ), qua đó các bé nhận thức được về vai trò giới, thiết lập ý thức tự bảo vệ mình. Đừng sợ con lấm bẩn, ngã, bị thương... mà cấm con hoạt động. Năng lượng dư thừa không biết xả đi đâu cộng với suốt ngày gò bó ít trò vui là nguyên nhân trẻ tìm đến việc tự "khám phá" bản thân.

- Hướng chú ý của con vào việc tô màu, vẽ tranh, chơi theo nhóm, bận rộn tay chân, giúp việc nhà,...

- Đừng nói với trẻ nghịch vùng kín là bẩn, xấu và sai. Vậy khác nào bảo cơ thể bé, cơ quan sinh dục là xấu, bẩn, sai!

- Trẻ cấp 1 cần biết về tuổi dậy thì trước khi nó đến.

Có thể tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong tương lai của con mình, bằng cách nói chuyện tình cảm với con theo từng độ tuổi, với nguyên tắc kiên nhẫn và cởi mở. Mong sao người lớn đừng quá lo lắng làm mất tính hồn nhiên của trẻ.