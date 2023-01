Nhiều lần nhận ý kiến trái chiều về cách chăm con, Bảo Thy đáp trả nhẹ nhàng nhưng tinh tế

Sau gần 3 năm kết hôn với đại gia Phan Lĩnh, cuộc sống của Bảo Thy vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Từ khi gia nhập hội bỉm sữa, nữ ca sĩ ngày càng chứng minh bản thân là một mẹ bỉm hiện đại việc gì cũng giỏi giang. Từ cách giữ dáng, làm sao cho bụng bầu không rạn, phương pháp ăn uống để có nhiều sữa mà thân hình vẫn đẹp, cho đến cách hút sữa để có đủ sữa cho con… Tất cả những gì giọng ca Công chúa bong bóng chia sẻ đều khiến ai nấy trầm trồ.

Nữ ca sĩ tìm hiểu nhiều phương pháp nuôi con và thường xuyên chia sẻ những cách chăm sóc con tốt nhất tới các mẹ bỉm sữa. Cô từng bật mí tất cả các công việc liên quan đến nhóc tỳ đều do tự tay mình làm hết. Nữ ca sĩ làm mọi thứ tốt nhất để con được phát triển một cách toàn diện.

Tuy nhiên, trên hành trình chăm con của mình, bà xã Phan Lĩnh cũng không ít lần gặp ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Dẫu vậy, nữ ca sĩ đã có cách đáp trả vừa nhẹ nhàng, khéo léo nhưng vẫn đủ để chứng minh phương pháp chăm sóc con của cô.

Chưa khéo léo trong việc dạy con uống sữa?

Trong bức hình từng đăng tải, Bảo Thy bị một cư dân mạng nhắc nhở về việc chăm con sai cách. Cụ thể, tài khoản này để lại bình luận: "Cách cầm bình của chị sai rồi ạ, phải cầm ở giữa bình á chị, có vậy mới linh hoạt nâng hạ đỡ bình dễ dàng cho bé. Chị tham khảo lại cách cầm bình nha". Một ý kiến cũng cho rằng Bảo Thy cho quý tử vừa uống sữa vừa chơi và trình bày quan điểm phương pháp này không phù hợp, dễ tác động đến tâm lý trẻ nhỏ.

"Bé đang ăn không nên giữ tay và cho đồ chơi khiến bé mất tập trung. Như vậy là ăn bị động, sau này bé sẽ biếng ăn tâm lý đó chị ơi", một người viết. Nhiều ý kiến cho rằng vì lần đầu làm mẹ, Bảo Thy vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi, tuy nhiên cô vẫn rất vui vẻ đón nhận ý kiến đóng góp để nuôi con tốt hơn.

Trước góp ý này của khán giả, Bảo Thy lên tiếng giải thích: "Do chị đang tập cho bé tự cầm nên cầm lơi lơi để bé đỡ đó nhưng tấm này thì không bắt được khoảnh khắc đó em ơi".

Bế con chưa đúng cách?

Trước đó, cô từng đăng bức ảnh bồng con nhưng bị cho là bế bé sai cách. Một fan thắc mắc vì sao Bảo Thy lại bế vác trong khi con trai vẫn chỉ mới hơn 1 tháng tuổi. Sau đó, cô phải nhanh chóng giải thích: "Nhiều bạn thắc mắc sao bé còn nhỏ mà Thy lại hay bế vác con như thế này. Thật ra ở cả 2 tấm ảnh từng chia sẻ với cả nhà thì trùng hợp đều là khoảnh khắc bé vừa được bú xong và mẹ đang vỗ ợ cho con. Ngay từ khi lọt lòng thì Thy đã vỗ ợ cho con theo cách này và thêm 1 cách nữa là áp mặt và người con vào ngực mẹ rồi vỗ ợ sau đó ôm con nằm sấp trên ngực - bụng mẹ để chống trào ngược sinh lý cho các bé sơ sinh.

Trộm vía là em bé nhà Thy cũng cứng cáp nên chỉ cần Thy cẩn thận đặt tay đỡ lưng cho con thì sẽ rất an toàn. Nhưng cả nhà ai có bé thì nhớ là tay đỡ mông con phải có một khoảng trống để bụng con có không gian không đè chặt vào người mẹ gây tức bụng cho bé, và mẹ vỗ ợ cũng sẽ không hiệu quả do con khó chịu sẽ nảy nảy người lên, dễ gây trớ. Nói chung mỗi bé 1 tính nên mình cứ tìm hiểu con và chọn cách tốt và thoải mái, an toàn nhất cho con là được nha".

Bị nhận xét vì cho con gặm đồ chơi không an toàn?

Một trường hợp khác, Bảo Thy đăng ảnh con trai đang chơi giữa nhiều quả bóng và đang gặm đồ chơi. Thấy vậy, dân mạng đã góp ý hành động này không an toàn, thậm chí có hại sức khỏe cho các em bé. Cuối cùng, để làm rõ để tránh hiểu lầm, Bảo Thy đã lên tiếng: "Cả nhà ơi banh này là loại cao cấp và đã đạt chứng nhận của Hàn Quốc: an toàn tuyệt đối cho em bé kể cả khi con liếm hay gặm nha. Thy là một người cực kỳ kỹ tính và chỉn chu mọi thứ cho con nên chắc chắn điều gì không an toàn Thy sẽ không bao giờ làm. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho cục cưng nhà Thy".

Cho ăn theo kiểu lạ?

Trên trang cá nhân, Bảo Thy từng chia sẻ khoảnh khắc bé Vic đang dùng bữa một cách ngon lành. Điều đáng chú ý, con trai nữ ca sĩ để đồ ăn vương vãi khắp bàn. Nhiều người nhìn vào tưởng nhóc tì "quậy banh" bàn ăn. Dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều phản ứng tích cực về độ đáng yêu của con trai Bảo Thy. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ sự thắc mắc về cách ăn nữ ca sĩ tập cho con. Đặc biệt có người còn nói "Ăn kiểu Ấn Độ".

Bảo Thy nhanh chóng lên tiếng đây là một phương pháp ăn tự chỉ huy (BLW), bé sẽ được tự quyết định ăn gì trong bữa ăn của mình, ăn bao nhiêu và ăn như thế nào. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Lúc 6 tháng con đã ăn tự chỉ huy rất giỏi, ngoan! Nhưng do 2 má con bị dị ứng mỗi lần con trét đồ ăn lên mặt nên bác sĩ khuyên đổi qua đút.

Rồi cũng đến ngày con không thích đút nữa và trộm vía dị ứng đã giảm, mami quyết định quay lại cho con ăn tự chỉ huy! Thật may mắn là con ngồi 30 phút ăn rất giỏi nhưng kèm theo là quậy và "gọn gàng, sạch sẽ" như thế này đây ạ".

Đứng trước nhiều lời góp ý chân thành của khán giả, Bảo Thy luôn ghi nhận và không ngừng học hỏi cách chăm con khoa học, hợp lý. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của cả hai mẹ con, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Chăm sóc trẻ đúng cách theo phương pháp khoa học - Dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi của trẻ: Đối với trẻ nhỏ, nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu đời và tiếp tục bổ sung nguồn sữa mẹ cho đến khi trẻ tròn 1 tuổi. Trẻ từ 6 tháng tuổi, phụ huynh nên cho trẻ ăn dặm đúng cách và phủ hợp theo lứa tuổi giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. - Ngủ đủ giấc và đúng giờ: rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ em. Trong lúc ngủ, hoóc-môn tăng trưởng sẽ được giải phóng sẽ giúp các chất dinh dưỡng được hấp thụ tốt hơn, đặc biệt hoóc-môn này cũng giúp tăng trưởng xương và sụn của trẻ một cách tối ưu nhằm giúp trẻ có một chiều cao lý tưởng khi trưởng thành. Ngủ hay nghỉ ngơi đầy đủ theo nhu cầu lứa tuổi của trẻ cũng giúp nâng cao sức đề kháng. - Giữ vệ sinh cá nhân tốt giúp trẻ tránh được rất nhiều tật bệnh lây lan qua con đường tay - chân - miệng. - Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ: trẻ sẽ được đánh giá tổng quát về thể lực cũng như sự tăng trưởng của cơ thể qua kiểm tra về chiều cao, cân nặng, thị lực, thính giác, tâm thần, vận động, thăm khám các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, về máu để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện. - Thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo lứa tuổi trẻ: WHO cho biết, hàng năm trên toàn thế giới: có khoảng 11,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân do mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chiếm hơn 50% bao gồm các bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp cấp, tiêu chảy, sởi, sốt rét, sốt xuất huyết... Thế nên tiêm chủng là một trong những cách bảo vệ con của bạn.

