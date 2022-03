Trẻ hóa không phẫu thuật - phương pháp làm đẹp được ưa chuộng hàng đầu hiện nay

Nếu như các phương pháp phẫu thuật căng da phải sử dụng đến dao kéo, mất nhiều thời gian phục hồi và có những nhược điểm nhất định thì căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ được coi là giải pháp vàng, là bước tiến vượt trội trong nền công nghiệp thẩm mỹ không phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Công Hân – chuyên gia hàng đầu trong phương pháp Nâng cơ trẻ hóa bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ

Hiện nay có rất nhiều phương pháp trẻ hóa không phẫu thuật như công nghệ Ultherapy, Thermage, Hifu, căng da mặt bằng chỉ… Chính vì lẽ đó, để tìm ra một phương pháp an toàn, hiệu quả và thời gian duy trì dài lâu, bác sĩ Nguyễn Công Hân sau một thời gian nghiên cứu đã cho ra đời phương pháp Nâng cơ trẻ hóa bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dr.Han (Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội), khắc phục mọi khuyết điểm của những phương pháp trẻ hóa về da khác; giúp hơn hàng chục nghìn người "cải lão hoàn đồng".

Sức mạnh trẻ hóa nằm trong sợi chỉ

Chỉ không tiêu Hoa Kỳ (hay còn được gọi là chỉ Prolene) bản chất là chỉ y tế được ứng dụng trong ngành y tế hơn 10 năm và có mặt trong y khoa gần 30 năm. Với đặc tính mảnh, mềm mại và bền chắc, độ tương thích cơ thể cao, sau khi được cấy vào da sẽ tạo thành mạng lưới chỉ có tác dụng nâng cơ, néo căng và "là phẳng" mọi khu vực bị lão hóa. Không dừng lại ở đó, các sợi chỉ còn có thể kích thích sản sinh Collagen và Elastin gấp 10 lần so với thông thường giúp cho làn da trở nên khỏe mạnh, săn chắc, mịn màng, căng tràn sức sống và hiệu quả duy trì lên đến trọn đời. Đây là điều mà không phải phương pháp căng chỉ hay trẻ hóa nào cũng có thể làm được.

Chất liệu chỉ không tiêu Hoa Kỳ mảnh mai, mềm mại, bền chắc khi áp dụng vào trẻ hóa sẽ giúp "là phẳng" mọi nếp nhăn chùng, chảy xệ

Bác sĩ Nguyễn Công Hân cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của phương pháp này so với các phương pháp căng da mặt bằng chỉ khác là: ngoài chất liệu chỉ ra thì kỹ thuật néo căng, định hình các đầu sợi chỉ vào cốt mạc xương đỉnh đầu vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa an toàn mà không xâm lấn cũng như làm tổn thương, ảnh hưởng các chức năng trên gương mặt. Trong quá trình trẻ hóa da mặt, nhờ sử dụng kỹ thuật đỉnh cao nên người thực hiện không hề cảm thấy đau đớn nên căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ cũng được coi là phương pháp an toàn hàng đầu hiện nay.

Phương pháp trẻ hóa bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ của bác sĩ Nguyễn Công Hân được thực hiện chỉ từ 90 phút, an toàn, hạn chế xâm lấn và không mất thời gian nghỉ dưỡng

Ngoài ra, chỉ không tiêu Hoa Kỳ có độ đàn hồi, dẻo dai cực kỳ tốt, đặc biệt mỗi sợi chỉ có thể nâng được trọng lượng ít nhất là 5kg nên khi được áp dụng trẻ hóa sẽ giúp làn da trở nên siêu căng mịn, khắc phục được tình trạng gương mặt bị bao xơ, căng cứng mà nhiều người lầm tưởng.

Hơn 20.000 khách hàng trẻ hóa thành công

Chị Hồng Nhung, 56 tuổi, Hà Nội - một trong 20.000 khách hàng đã thực hiện trẻ hóa tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dr.Han cho biết: "Tôi đã thực hiện rất nhiều phương pháp trẻ hóa khác nhau, nhưng đều cho kết quả không được như ý muốn. Một lần biết đến phương pháp không phẫu thuật của bác sĩ Hân, tôi đã quyết định thực hiện Căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ.

Chỉ sau 90 phút thực hiện, da của tôi hoàn toàn căng bóng, phẳng mịn và xóa sạch những nếp nhăn chùng, chảy xệ trước đó. Tôi thật sự rất hài lòng và cảm ơn bác sĩ Hân đã giúp cho tôi sở hữu một gương mặt trẻ hóa như hiện nay".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện phương pháp Căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ trẻ hóa 15 tuổi

Ngoài ra, phương pháp này còn được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - người được cộng đồng mạng đặt cái tên vô cùng ưu ái là "người đẹp không tuổi" chia sẻ, cô đã từng thực hiện rất nhiều công nghệ làm đẹp, trẻ hóa da nhưng kết quả không như mong đợi. Sau khi đến phương pháp trẻ hóa bằng chỉ của bác sĩ Nguyễn Công Hân, nữ MC hải ngoại đã không ngại vượt qua nửa vòng trái đất để bay về Việt Nam, trao trọn niềm tin sắc đẹp tại Dr.Han. Tại đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật sự bị thuyết phục bởi công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật đẩy lùi lão hóa này.

Nhờ khả năng tuyệt vời mà căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ mang lại, phương pháp này được rất nhiều doanh nhân, ca sĩ, ngôi sao hạng A, khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng và lựa chọn sử dụng. Đặc biệt, phương pháp Trẻ hóa bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ còn vinh dự nhận giải thưởng danh giá khi lọt vào "Top 10 Thương Hiệu Chăm Sóc Sức Khỏe và Sắc Đẹp Quốc Tế Được Tin Dùng 2019", thể hiện chất lượng uy tín vượt trội của dịch vụ.

"Thành công của Nâng cơ trẻ hóa bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ giúp tôi thúc đẩy và tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu nhiều phương pháp thẩm mỹ ưu việt hơn nữa. Tôi tin rằng, trong tương lai không xa, với trí tuệ, bản lĩnh của các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ nước nhà sẽ giúp cho thẩm mỹ Việt vươn tầm quốc tế". – bác sĩ Nguyễn Công Hân cho biết.

