Mất thai liên tiếp 15 lần: Rốt cuộc lỗi do ai?

Khi áp lực con cái chỉ dồn lên vai người phụ nữ

Mới đây, câu chuyện về một người phụ nữ 35 tuổi ở Trung Quốc trải qua 15 lần thai ngừng phát triển (thai lưu) đã thu hút sự chú ý lớn. Vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, quanh cô lại chẳng có lấy một người thân bên cạnh chăm sóc.

Dưới phần bình luận, vô số người cảm thấy chua xát và bất bình: Chất lượng tinh trùng có vấn đề rõ như ban ngày, tại sao lại cứ hành hạ tử cung của người phụ nữ hết lần này đến lần khác? Rốt cuộc lỗi thuộc về ai?

Có lẽ, bất kỳ ai từng trải qua cảm giác mất thai đều thấu hiểu nỗi đau đớn khi hy vọng vụt tắt. Nhưng đáng buồn hơn, khi chuyện không may xảy ra, cảm xúc đầu tiên của người phụ nữ thường không chỉ là đau buồn, mà là hoảng loạn và tự dằn dỗ bản thân :

"Có phải mình ăn nhầm gì không? Hay do dạo này căng thẳng quá? Có phải tại hôm nọ lỡ tay bê đồ nặng?"

Những người xung quanh cũng dồn dập hỏi những câu tương tự. Nghe qua thì như quan tâm, nhưng ẩn ý đằng sau lại là: Chị đã làm gì để đến nông nỗi này?

Hành trình đón một đứa trẻ cần sự nỗ lực của cả hai. Tại sao mọi áp lực lại chỉ đè nặng lên vai người mẹ?

Câu chuyện "4% đạt chuẩn" và góc khuất ít ai biết

Có một tiktoker từng chia sẻ câu chuyện của chính mình: Sau khi bị thai lưu, cô cẩn thận đi xét nghiệm từ đầu đến chân, rút tới 20 ống máu nhưng mọi chỉ số đều đẹp. Băn khoăn, cô bảo chồng đi khám thì phát hiện tỷ lệ tinh trùng dị dạng của anh lên tới 87,61% (chỉ có 12,39% là bình thường).

Thế nhưng, cầm bản kết quả trên tay, bác sĩ lại phán một câu xanh rờn:

"Tinh trùng của chồng cháu đạt chuẩn rồi. Về nhà điều chỉnh lại cơ thể người vợ đi!"

Cô ngơ ngác quay về tự tìm hiểu thì mới biết: Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ cần 4% tinh trùng bình thường là nam giới đã được tính là "đạt chuẩn lâm sàng".

4% không phải là mức lý tưởng, mà là "mức sàn tối thiểu": Trước đây, tiêu chuẩn này từng là 70%, sau đó hạ dần xuống 4% do chất lượng tinh trùng của nam giới trên toàn cầu đang ngày càng suy giảm.

Hình thái không phản ánh hoàn toàn chất lượng di truyền: Tinh trùng nhìn "đẹp trai" chưa chắc bộ mã di truyền (DNA) bên trong đã lành lặn. Ngược lại, tinh trùng dị dạng nhẹ chưa chắc DNA đã hỏng.

Chỉ số quyết định: Trong các trường hợp mất thai liên tiếp, yếu tố then chốt cần kiểm tra không phải là tỷ lệ dị dạng thông thường, mà là Tỷ lệ phân mảnh DNA tinh trùng (DFI). Nếu vợ chồng từng bị thai lưu nhiều lần, người chồng bắt buộc phải làm thêm xét nghiệm này.

Tất nhiên, y học hiện đại vẫn ghi nhận khoảng 50% trường hợp sảy thai/thai lưu liên tiếp không tìm được nguyên nhân rõ ràng (gọi là mất thai liên tiếp vô căn). Đón nhận thực tế này rất cay đắng, nhưng mang thai vốn dĩ là một hành trình chứa đựng nhiều rủi ro.

"Nhà có 2 người đi thi, vợ cần 95 điểm, chồng chỉ cần... 4 điểm"

Một thực tế đáng suy ngẫm là cách truyền đạt của không ít bác sĩ hiện nay: Hễ thấy chỉ số của nam giới qua mức 4% là kết luận ngay "bình thường". Người chồng nghe xong lập tức bật chế độ "không phải do tôi" , và mọi tội lỗi lại quay về phía người vợ.

Nghịch lý ở chỗ:

Người vợ: Phải làm hàng loạt xét nghiệm từ nội tiết, tuyến giáp, miễn dịch đến cấu trúc tử cung... Chỉ cần một chỉ số lệch chuẩn là bị tính là bất thường.

Người chồng: Chỉ cần cán mốc 4 điểm (4%) là "đạt".

Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm .

Tinh trùng không chỉ làm nhiệm vụ "chui vào trứng" là xong. Chất lượng di truyền của tinh trùng quyết định trực tiếp việc phôi có thể phát triển tiếp hay không. Nếu DNA tinh trùng bị phân mảnh cao:

Phôi có thể ngưng phát triển rất sớm (gây ra hiện tượng túi thai trống hoặc thai lưu sớm ).

Ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành bánh nhau – trạm cung cấp dinh dưỡng chính cho thai nhi.

Vì vậy: Đậu thai được mới chỉ là bước khởi đầu, không đồng nghĩa với việc nam giới hoàn toàn khỏe mạnh.

Cần làm gì sau khi bị thai lưu?

Trường hợp 1: Mới bị thai lưu 1 lần

Đa phần là do bất thường nhiễm sắc thể ngẫu nhiên của phôi (sự lọc lựa tự nhiên). Bạn không nên quá hoảng loạn.

Lời khuyên: Nên giữ lại mẫu phôi khi can thiệp y tế để làm xét nghiệm nhiễm sắc thể.

Sau khi nghỉ ngơi 1–3 tháng, sức khỏe và tinh thần ổn định, kinh nguyệt đều đặn trở lại là hai vợ chồng có thể chuẩn bị thả lại.

Trường hợp 2: Bị thai lưu từ 2 lần trở lên

Đây không còn là sự ngẫu nhiên. Hai vợ chồng cần tầm soát nguyên nhân chuyên sâu chứ không thể chỉ bồi bổ cơ thể một cách cảm tính.

Người vợ cần kiểm tra: Nội tiết tố, chức năng tuyến giáp, đông máu, chỉ số miễn dịch, hình thái tử cung và nhiễm sắc thể đồ.

Người chồng cần kiểm tra: Tinh dịch đồ, xét nghiệm độ phân mảnh DNA tinh trùng và sàng lọc vi mất đoạn nhiễm sắc thể Y.

Tùy vào nguyên nhân, bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp:

Lỗi miễn dịch/đông máu: Dùng thuốc điều hòa miễn dịch hoặc chống đông.

Bất thường tử cung: Phẫu thuật can thiệp.

DNA tinh trùng phân mảnh cao: Điều chỉnh lối sống, điều trị nội khoa chuyên sâu, hoặc can thiệp bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ICSI (chọn lọc tinh trùng khỏe mạnh nhất về cả hình thái lẫn DNA để thụ tinh).

Tạm kết

Trong hành trình gieo mầm sự sống, hạt giống hay thổ nhưỡng đều có thể gặp vấn đề.

Tử cung dù có tốt đến đâu cũng không thể gánh vác thay cho một hạt giống lỗi. Hy vọng mỗi người chúng ta, đặc biệt là các người chồng hiểu rằng: Sinh con là hành trình của cả hai. Khi gặp sự cố, cán cân kiểm tra phải luôn bình đẳng ngay từ đầu.

Trước khoa học và tình yêu, nam nữ hoàn toàn bình đẳng.

Nguồn: Sohu