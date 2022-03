"Trẻ F0 sốt còn nhẹ hơn sốt siêu vi, phụ huynh lo chẳng qua là vì sợ Covid quá"

Những ngày nay, ca nhiễm Covid-19 tăng cao khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, đặc biệt là với trẻ chưa được tiêm phòng. Mỗi trẻ lại có một biểu hiện bệnh khác nhau khiến nhiều bà mẹ hoang mang không biết mình nên làm gì để bảo đảm sức khoẻ và giữ an toàn tuyệt đối cho các con khi bé thành F0.

Nhiều phụ huynh hoảng sợ, thậm chí căng thẳng, bất an khi biết tin con nhiễm Covid, nhưng theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Thầy thuốc Ưu tú, Chuyên gia Dịch tễ, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM), việc trẻ sốt được xác định là do nhiễm Covid-19 còn không đáng lo bằng sốt siêu vi.

"Khi bị sốt siêu vi sao mình lại không lo lắng như sốt do Covid. Rõ ràng là sốt siêu vi có thể chuyển nặng sau 48h hoặc 72h hoặc bị biến chứng thì phiền phức lắm. Vào viện mà sốt cao do sốt siêu vi, tay chân miệng... thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng sốt vì Covid thì rồi nó sẽ ổn. Hiện tại biết là bệnh gì rồi thì sẽ bình tĩnh hơn, ổn hơn nhiều so với sốt siêu vi.

Thế nên khi biết con sốt do mắc Covid-19 thì mình đã hiểu diễn tiến của nó rồi và không có biến chứng. Với chủng Omicron khẳng định là vậy.

Với triệu chứng trẻ đau đầu, nôn ói. Nếu sốt siêu vi mà xảy ra tình trạng này là khả năng đã biến chứng lên não rồi. Trong khi nhiều trẻ nhiễm Omicron đợt này có đau đầu, nôn ói nhưng rồi sẽ hết. Bên cạnh đó, nếu trẻ có ho thì cũng hoàn toàn bình thường. Với trường hợp trẻ bị tiêu chảy thì cũng không nghiêm trọng tới mức mất nước bị mắc Rota virut.

Con nít bị Covid không cần quá căng thẳng. Về bản chất, sốt do Covid không đáng ngại bằng sốt siêu vi nhưng không biết có phải sốt xuất huyết hay không, sốt siêu vi mà mai mốt không biết có lên não hay không, bị viêm hô hấp trên mà không biết có lên phế quản hay không... Chẳng qua cứ đọc thông tin tiêu cực nên lo thôi.

Tóm lại những biểu hiện như sốt kèm ho, sốt kèm tiêu chảy hay sốt kèm nôn ói đều là biểu hiện của Covid-19 thì rồi các bé cũng sẽ khỏi rất nhanh nên phụ huynh không cần quá lo lắng. Trước kia, khi chúng ta thấy trẻ nôn, tiêu chảy, sốt... chúng ta bình tĩnh lắm, cái phụ huynh sợ chính là sợ Covid-19 thôi, là do bị dọa thôi", bác sĩ khẳng định.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng giải đáp một số thắc mắc của các phụ huynh xung quanh việc trẻ nhỏ trở thành F0.

- Làm sao cho trẻ F0 nhanh khỏi bệnh?

Làm sao mà nhanh được. Có đứa 1,5 ngày khỏi, có đứa 2 ngày, có đứa 3 ngày... mà không có biến chứng gì thì thôi lo làm gì. Sốt ở đây là nó sẽ khỏi từ từ và còn tùy vào thể trạng của em bé.

- Trẻ sốt cao quá mà không hạ sốt thì làm sao?

Bình tĩnh cho uống thuốc hạ sốt. Nếu không hạ có khả năng uống không đủ liều, liều lượng phải phụ thuộc vào cân nặng. Nếu vẫn sốt thì có thể xen kẽ 2 loại Paracetamon và Ibuprofen, có thể nghiên cứu nhưng nên hỏi bác sĩ. Bên cạnh đó, cố uống nhiều nước vào.

- Con nhà tôi có tiền sử co giật có nguy hiểm không?

Nếu trẻ trên 7 tuổi rồi thì hiện giờ không còn khả năng co giật do sốt nữa. Chỉ còn đối tượng 6 tháng tuổi đến 6 tuổi thôi. Phải tăng cường, lau mát, cặp nhiệt độ thường xuyên, không được để bé sốt nữa. Với phụ huynh có con bị sốt co giật thì 38 độ đã phải uống hạ sốt rồi.

- Khi nào dùng kháng sinh hay kháng viêm, kháng đông cho con?

Không dùng tùy tiện. 5 ngày đầu là bé sốt để tống virut ra khỏi cơ thể nên không cần phải uống gì hết. Nếu sau đó có biểu hiện gì bất thường thì mới hỏi ý kiến bác sĩ để tiếp tục điều trị.

- Mình thấy con khỏe rồi mà thử vẫn 2 vạch?

Nó đang chơi vui mà mới mắc 3-4 ngày đã lôi ra thử. Có đứa nhanh nhưng có đứa 7-10 ngày. Chỉ miễn sao là chúng vui vẻ, ăn chơi thì chẳng có gì phải lo cả. Không có triệu chứng lại càng chẳng phải lo. Đừng chăm chăm vô việc nhạt đậm của que test nhanh.

- Khi nào cho con đi viện?

Con vẫn ăn chơi, ho sổ mũi nhưng ngoan ngoãn, chơi vui thì không đi. Tuy nhiên, khi tay chân tím, li bì, thở nhanh, tím tái thì phải đi.

