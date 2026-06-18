Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1675/QĐ-BYT hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Theo quy định mới, trẻ dưới 6 tuổi phải được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.

Trẻ em được khám sức khỏe tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh minh họa

Nội dung khám gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Trẻ cũng được khám toàn thân, các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

Việc khám được ưu tiên thực hiện tại trạm y tế xã, phường; ngoài ra có thể tổ chức tại các điểm khám lưu động hoặc cơ sở y tế công lập, tư nhân đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám phải khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ từ khi sinh và tình trạng sức khỏe của người mẹ trong thai kỳ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý, trẻ phải được tư vấn, chuyển đến cơ sở phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Kết quả khám sức khỏe định kỳ được tổng hợp vào sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Quyết định 1675/QĐ-BYT thay thế Quyết định 1284/QĐ-BYT ban hành ngày 7-5-2026.

Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, hướng tới phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí y tế và xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID.