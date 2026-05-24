Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa điều trị thành công cho bé gái 10 ngày tuổi mắc khối u quái (teratoma) vùng cùng cụt kích thước lớn, gây chèn ép nhiều cơ quan, dẫn đến suy hô hấp nặng và suy thận cấp.

Bé sinh thường, đủ tháng và hoàn toàn khỏe mạnh khi chào đời, được nuôi bằng sữa mẹ. Trong thai kỳ, các lần khám định kỳ không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 10 sau sinh, trẻ bắt đầu có dấu hiệu bất thường như bụng chướng căng, bỏ bú, không đi tiêu, không tiểu được và nhanh chóng diễn tiến suy hô hấp nặng.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng nguy kịch. Khối u lớn trong ổ bụng gây chèn ép khiến bụng căng chướng, trẻ khó thở nghiêm trọng. Đồng thời, khối u tiếp tục chèn ép hệ tiêu hóa và tiết niệu, gây tắc ruột, bí tiểu và suy thận cấp.

Bé 10 ngày tuổi thoát khỏi u quái hiếm gặp gây nguy hiểm tính mạng. Ảnh BVCC

Điều đáng nói kết quả siêu âm, X-quang và CT cho thấy khối u kích thước khoảng 55 x 33 x 81 mm, kéo dài từ vùng bụng xuống vùng cùng cụt, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng. Xét nghiệm máu ghi nhận tình trạng tổn thương thận cấp nặng.

Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Trong mổ, ghi nhận khối u quái xuất phát từ vùng cùng cụt, lan rộng vào ổ bụng, chèn ép bàng quang, niệu quản, tử cung, ruột và đại tràng.

Hình ảnh khối u được cắt bỏ thành công. Ảnh BVCC.

Theo các bác sĩ, u quái vùng cùng cụt ở trẻ sơ sinh là bệnh lý hiếm gặp, với tần suất khoảng 1/35.000-1/40.000 ca sinh sống. Tiên lượng thường khả quan nếu được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn, tuy nhiên nguy cơ tái phát vẫn khoảng 10-15%.

Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp do khối u lớn, xâm lấn và gây chèn ép đa cơ quan, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ê-kíp đã phải thực hiện phẫu thuật qua hai đường tiếp cận gồm đường bụng và đường cùng cụt để bóc tách trọn vẹn khối u, đồng thời bảo đảm an toàn cho các cơ quan nội tạng còn rất non nớt của trẻ.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tự thở tốt hơn, tiêu tiểu trở lại bình thường, chức năng thận hồi phục hoàn toàn, bú tốt và sức khỏe ổn định. Hiện bé đã được xuất viện và tiếp tục được theo dõi lâu dài.