Trẻ có thể sắp cao lên? Nhìn mặt là biết, 3 tín hiệu này đừng bỏ qua!

Nhiều bậc phụ huynh thường dựa vào cân nặng hoặc chiều cao hiện tại để đánh giá sự phát triển của con. Tuy nhiên, ít ai biết rằng gương mặt cũng có thể tiết lộ những "tín hiệu vàng" cho thấy trẻ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh về chiều cao. Đây là thời điểm mà nếu cha mẹ nắm bắt và hỗ trợ kịp thời, con có thể đạt được bước nhảy vọt rõ rệt.

3 dấu hiệu trên gương mặt dự đoán chiều cao

1. Mặt tròn thành "mặt V-line"

Trẻ nhỏ thường có khuôn mặt tròn, má phúng phính mềm mại. Nếu một ngày cha mẹ nhận ra đường viền hàm của con rõ nét hơn thì lý do chưa chắc là vì con gầy đi đâu mà là do khung xương đang phát triển đấy. Cơ thể trẻ vẫn săn chắc, khỏe mạnh, nhưng đường nét bắt đầu xuất hiện, đây là dấu hiệu cho thấy hormone tăng trưởng đang hoạt động mạnh, chuẩn bị cho một giai đoạn "tăng tốc" chiều cao.

2. Mắt bỗng "to" hơn

Khi xương mặt trẻ phát triển, khuôn mặt trẻ trở nên thon dài hơn, ổ mắt hơi sâu xuống, khiến mắt trẻ trông to và sáng hơn. Điều này phản ánh không chỉ gương mặt mà toàn bộ khung xương của trẻ đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển nhanh.

3. Da mặt hồng hào, có sức sống

Nếu gương mặt trẻ đỏ hồng tự nhiên, không tái nhợt hay xám xịt, điều này cho thấy tuần hoàn máu và quá trình trao đổi chất trong trẻ đang diễn ra mạnh mẽ. Khi đi kèm với việc trẻ ăn ngon hơn, tay chân ấm áp, cơ thể dẻo dai, đây là thời điểm vàng để bổ sung dinh dưỡng và đảm bảo giấc ngủ đầy đủ cho trẻ.

Ảnh minh họa

4 chỉ số khác cũng cho thấy trẻ đang "bật" chiều cao

1. Cỡ giày tăng nhanh bất thường

Chân thường phát triển trước khi chiều cao tăng mạnh. Nếu giày mới mua vài tháng đã chật, đó có thể là tín hiệu xương đang "kéo" cả cơ thể cao lên.

2. Xuất hiện dấu hiệu dậy thì sớm

Bé gái ngực bắt đầu nhú, bé trai giọng trầm hơn, tinh hoàn phát triển… cho thấy hệ hormone bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, nếu xảy ra trước 8 tuổi (bé gái) hoặc 9 tuổi (bé trai), cần đi khám để loại trừ tình trạng dậy thì sớm, vì có thể ảnh hưởng đến chiều cao và tâm lý.

3. Ngủ đủ và ngủ sâu

Hormone tăng trưởng tiết ra nhiều nhất từ 22h đến 2h sáng, khi trẻ ngủ sâu. Nếu trẻ thường xuyên ngủ muộn, chất lượng giấc ngủ kém, sẽ khó đạt được chiều cao tối ưu. Trẻ tiểu học nên ngủ ít nhất 9 tiếng mỗi ngày, đi ngủ trước 21h30.

4. Ăn nhiều hơn bình thường

Sự gia tăng cảm giác thèm ăn thường cho thấy cơ thể đang cần năng lượng để phát triển. Nếu trẻ ăn uống kém, dễ đầy bụng hoặc tiêu chảy, cần chú ý hỗ trợ tiêu hóa để đảm bảo hấp thu dinh dưỡng.

Theo Sohu