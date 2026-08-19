Ảnh: CDC Đồng Nai

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa nội soi lấy dị vật là pin cúc áo mắc sâu trong mũi một bé trai 4 tuổi.

Bệnh nhi H.M.G.K., trú tại phường Biên Hòa, nhập viện vì nghẹt mũi, hôi mũi bên trái, chảy dịch vàng kéo dài, kèm ho, sổ mũi và đau họng. Các triệu chứng không cải thiện dù đã được theo dõi và điều trị trước đó.

Qua thăm khám và nội soi, bác sĩ phát hiện một dị vật nằm sâu trong hốc mũi. Do trẻ còn nhỏ, khó phối hợp khi thực hiện thủ thuật, ekip quyết định nội soi lấy dị vật dưới gây mê.

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ ghi nhận dị vật nằm gần cửa mũi sau bên trái, trong khi niêm mạc xung quanh đã bị tổn thương, hoại tử và có mủ nhầy. Dị vật sau đó được xác định là pin cúc áo lithium.

Theo các bác sĩ, pin cúc áo mắc trong mũi có thể xảy ra quá trình điện hóa, tạo môi trường kiềm và gây tổn thương nhanh niêm mạc, thậm chí ảnh hưởng đến vách ngăn mũi nếu không được phát hiện sớm.

Sau khi lấy dị vật, các bác sĩ làm sạch hốc mũi, xử lý phần niêm mạc tổn thương và tiếp tục theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi.

ThS.BS Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Khoa Liên chuyên khoa, cho biết dị vật đường mũi là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các dị vật như pin cúc áo cần được đặc biệt lưu ý do có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi có các dấu hiệu như nghẹt mũi một bên kéo dài, chảy dịch mũi có mùi hôi, dịch vàng hoặc xanh, chảy máu mũi hay viêm nhiễm tái diễn.

Khi nghi ngờ trẻ đưa dị vật vào mũi, phụ huynh không nên tự dùng nhíp, que hoặc các dụng cụ khác để lấy tại nhà vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc gây tổn thương. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được xử trí kịp thời.