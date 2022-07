Trẻ bám mẹ như "cái đuôi", không thấy người là khóc thét, thử ngay 4 cách sau để đối phó tình trạng con bện hơi

Trẻ bám mẹ (hay còn gọi là bện hơi mẹ) như cái đuôi, khiến người mẹ không thể làm gì được. Thậm chí có người "dở khóc dở cười" khi đi vệ sinh mà con cũng đòi đứng ngay cạnh. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ bám mẹ thường theo 2 nguyên nhân chính:



- Do thói quen xấu mà người lớn tạo ra cho con trẻ: Khi con chào đời, hay giật mình và quấy khóc. Lúc này bé cần 1 người bên cạnh để cảm thấy an toàn hơn. Với tình thương con của mình, nhiều bà mẹ có thói quen ôm ấp, ôm con khi ngủ, cho con vừa ti vừa ngủ... Việc này lúc đầu mang đến sự thoải mái cho 2 mẹ con. Nhưng nếu kéo dài và không có ai thay mẹ chăm sóc bé, trẻ sẽ "nghiện" mùi của mẹ. Con sẽ lạ lẫm với những người thân khác. Chính vì lý do này mới xảy ra câu chuyện nếu không phải là mẹ bế ẵm là bé sẽ quấy khóc.

- Do trẻ đang muốn "báo hiệu" cho cha mẹ rằng bé đang gặp phải một rắc rối nào đó: Có thể là con đang cảm thấy sợ hãi khi ở một mình, không có ai bên cạnh, cũng có thể trẻ đang đói, khó chịu vì tã ướt, buồn ngủ, gặp vấn đề về sức khỏe...

Mặc dù được yêu thương và gắn bó với bé là một điều vô cùng ngọt ngào, nhưng trẻ bám mẹ sẽ khiến chị em cảm thấy áp lực. Nhiều khi mong bé theo người khác một lúc để mẹ nghỉ ngơi. Hơn nữa, người mẹ cũng có những việc riêng, không thể đồng hành cùng con mọi lúc.

Lúc này, chúng ta sẽ không tránh khỏi cảm giác bất lực về đứa con hay đeo bám. Các chị em có thể tham khảo cách dưới đây để đối phó với tình trạng con như "hình với bóng" nhé!

1. Khuyến khích sự độc lập của bé

Nếu con bám mẹ, điều đó chứng tỏ bé chưa học được kỹ năng độc lập. Lúc này mẹ cần dạy con những kỹ năng để bé có thể làm mọi việc một mình. Ví dụ như để trẻ tự xúc ăn, trẻ đi mà không cần mẹ bế, trẻ tự mặc quần áo, chọn đồ dùng cá nhân của mình...

Bằng cách này trẻ sẽ có cảm hứng khám phá môi trường xung quanh, con cảm thấy rằng mình có khả năng và hào hứng khi tự làm. Khi đã có sự tự tin về bản thân, mẹ rời đi 1 lúc con cũng không cảm thấy sợ hãi và tin rằng mình có thể xử lý được.

2. Mẹ đừng rời đi đột ngột hoặc lặng lẽ biến mất khỏi con

Đứa trẻ đang chơi, khi quay lại chúng không thấy mẹ đâu. Lúc này con sẽ có cảm giác sợ hãi, sợ bị bỏ rơi và hoang mang không biết làm gì tiếp.

Khi có việc cần phải đi, mẹ phải nói rõ cho con cái biết sẽ làm gì và chúng ta sẽ đi xa trong bao lâu, khi nào sẽ trở lại. Bằng cách này, trẻ có thể hiểu rằng mẹ rời đi một thời gian, mẹ vẫn sẽ quay lại. Trẻ sẽ không lo lắng nhiều nữa.

Một số trẻ nằng nặc đòi theo mẹ, hãy để cho người nhận trông con lúc đó tạo hứng thú, thu hút sự chú ý của con rồi mẹ hãy rời đi.

3. Tách dần bé từ nhỏ

Chơi trò chơi trốn tìm với trẻ lặp đi lặp lại, con có thể nhận thức được rằng mẹ biến mất một thời gian, nhưng mẹ vẫn sẽ xuất hiện trở lại.

Ngoài ra mẹ có thể tách biệt một cách có ý thức và dần dần với bé. Ví dụ như con chơi trong phòng khách và mẹ ngồi gấp quần áo ở phòng ngủ. Hãy để em bé nhìn thấy mình. Sau đó mẹ có thể làm công việc của mình nhưng vẫn nói chuyện với trẻ. Hãy để trẻ hiểu rằng ngay cả khi trẻ không thể nhìn thấy bạn, bạn vẫn ở bên cạnh trẻ.

Bước tiếp theo là nói với bé rằng bạn sẽ đi xa một thời gian nhưng sẽ quay lại ngay. Sau đó, thời gian xa của bạn có thể được kéo dài dần, từ từ tách ra khỏi bé.

4. Đừng mất bình tĩnh với con

Nhiều mẹ khi thấy con quá bám víu mình thì nổi nóng và la mắng trẻ. Điều này khiến con sợ hãi, nghĩ rằng mẹ không thương mình. Khi đứa trẻ bất an, chúng lại càng có xu hướng đeo bám những người mà trước nay chúng tin tưởng. Kết quả là con càng theo mẹ.

Một đứa trẻ có cảm giác an toàn sẽ có nhiều khả năng phát triển tính độc lập. Vì vậy, mẹ không được đẩy trẻ ra xa hay nóng nảy với con. Ngược lại hãy hiểu đặc điểm phát triển của trẻ, động viên trẻ. Có như vậy, con mới có thể dũng cảm rời xa vòng tay của mẹ và mạnh dạn chạy về phía cuộc sống của chính mình!

