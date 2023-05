Trào lưu làm đẹp từ Hàn Quốc luôn được người Việt ưu ái, lý do là đây

Nếu như bạn có thời gian dạo quanh các sàn TMĐT hay tham gia vào các hội nhóm làm đẹp, thật không khó để bạn nhận ra những sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc luôn có lượt quan tâm, review và mua bán cực kỳ cao. Ngoài mỹ phẩm, mảng thực phẩm chức năng (TPCN) hỗ trợ chăm sóc da, giảm cân giữ dáng từ bên trong của xứ Hàn cũng bán rất chạy trên tại Việt Nam với lượng fan hâm mộ hùng hậu có thể khiến bạn choáng ngợp.



TPCN Hàn Quốc ngày càng được người Việt ưu ái

Trên thực tế, TPCN Hàn Quốc du nhập vào thị trường Việt Nam có phần muộn hơn so với các dòng sản phẩm đến từ Mỹ hay Nhật nhưng đã nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc nhờ sở hữu nhiều ưu điểm cả về chất lượng lẫn giá thành.

So với các dòng sản phẩm phương Tây, TPCN Hàn Quốc có ưu thế phù hợp người Việt hơn do có nhiều điểm chung về cơ địa của người châu Á. Bên cạnh đó, người dân Hàn Quốc vốn rất chuộng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đặc biệt là khi họ sử dụng những loại sản phẩm hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng trực tiếp vào cơ thể. Do đó, TPCN Hàn Quốc luôn tuân thủ nghiêm ngặt cũng như niêm yết rõ ràng bảng thành phần an toàn, lành tính, và đặt ưu tiên sức khỏe của người dùng lên hàng đầu. Bên cạnh đó, để một sản phẩm có thể ra được thị trường cũng cần phải trải qua những kiểm nghiệm vô cùng khắt khe bởi các cơ quan chức năng nên khách hàng sẽ luôn được đảm bảo về sự an toàn cũng như chất lượng khi sử dụng.

Bàn về giá thành, TPCN từ Hàn Quốc cũng được thị trường đánh giá là hợp lý và dễ tiếp cận với khách hàng Việt Nam hơn so với các sản phẩm ngoại nhập khác. Chưa kể, rất nhiều thương hiệu TPCN đình đám tại Hàn Quốc đến nay đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam với đầy đủ giấy tờ chứng nhận uy tín về chất lượng, an toàn thực phẩm như ISO, HFF, GMP, HACCP… giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Tuy nhiên, dù TPCN Hàn Quốc đã và đang được phân phối chính hãng rất nhiều tại thị trường Việt nhưng do dễ dàng được tiếp nhận nên cũng rất khó để tránh việc xuất hiện loạt hàng giả, hàng nhái trên thị trường gây ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm và sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy, phải làm sao để chúng ta nhận biết được đâu là hàng thật "chất lượng cao"?

Cách nhận biết TPCN Hàn Quốc uy tín và chất lượng

Đầu tiên, bạn có thể nhận biết hàng giả hàng nhái qua khác biệt về màu sắc, hình ảnh được in trên bao bì vì chúng sẽ thường nhạt màu, chữ in mờ nhòe, lỗi font và thành phần không đầy đủ. Hoặc để muốn đảm bảo hơn, bạn hãy kiểm tra, so sánh các sản phẩm muốn tìm hiểu trên website chính hãng.

Ngoài ra, trên bao bì hàng chính hãng thường có mã vạch và tem nhãn chứng nhận uy tín, bạn có thể dùng app quét mã để kiểm chứng. Đối với hàng thật, thông tin sản phẩm sẽ hiện lên ngay sau khi quét mã. Lúc này, bạn cần kiểm tra xem sản phẩm có cung cấp được đầy đủ các giấy tờ chứng nhận về chất lượng và an toàn thực phẩm ở Hàn Quốc và Việt Nam hay không như HACCP, ISO, GMP, HFF…, đặc biệt hàng phân phối chính hãng không thể thiếu giấy phép lưu hành.

Nhắc đến những TPCN Hàn Quốc uy tín, chất lượng và đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam thì chắc chắn không thể bỏ qua thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Balporo Bbae.

Giấy chứng chứng nhận GMP, HACCP, ISO22000:2018 được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Hàn Quốc

Tại thị trường Hàn Quốc, Balporo BBae rất phổ biến và được đông đảo phái nữ tin dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm này nhận được rất nhiều lượt mua, đạt hàng loạt các đánh giá cao về uy tín trên rất nhiều sàn TMĐT của nước này. Phụ nữ Hàn Quốc thường giữ dáng bằng các chế độ tập luyện, thực hành ăn theo lối "eat clean" và kết hợp thêm các sản phẩm hỗ trợ giảm chuyển hóa carbohydrate thành chất béo an toàn như TPBVSK Balporo Bbae để đạt hiệu quả tốt..



Tuy mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng cái tên Balporo BBae hẳn đã không còn xa lạ trong các hội nhóm làm đẹp với rất nhiều review tích cực. Ưu điểm nổi bật nhất của Balporo BBae là thành phần chính HCA có 100% nguồn gốc từ thiên nhiên, đặc biệt không chứa các chất cấm như Sibutramine hay Phenolphtalein nên cực kỳ lành tính và an toàn khi sử dụng.

Cho chị em nào chưa biết, HCA là tinh chất chiết xuất từ quả bứa, nổi tiếng với công dụng hỗ trợ hạn chế chuyển hóa Carbohydrate thành chất béo. Nói theo cách dễ hiểu hơn, khi kết hợp sử dụng Balporo BBae bên cạnh việc luyện tập và chế độ dinh dưỡng phù hợp, sản phẩm này có thể hỗ trợ hành trình giảm cân, duy trì vóc dáng của phái đẹp thêm hiệu quả trông thấy.

Bảo sao phái đẹp Hàn Quốc chăm kết thân với Balporo BBae để hỗ trợ chăm dáng là vậy, vì phương pháp này vừa đơn giản, nhẹ nhàng vừa cực kỳ lành mạnh.

Không chỉ hỗ trợ làm đẹp dáng, sản phẩm này còn chứa vitamin B3, vitamin B5 - hai thành phần đình đám trong nhiệm vụ dưỡng ẩm và bảo vệ làn da. Vừa được hỗ trợ giảm béo hiệu quả, an toàn lại được bổ sung thêm dưỡng chất chăm da thế này, chị em xinh đẹp chẳng cần quá bận tâm về nỗi lo làn da "xuống cấp" khi giảm cân nữa. Trên các hội nhóm giữ dáng, nhiều chị em còn nhận xét Balporo BBae có vị tươi mát rất dễ uống.



Tất nhiên, Balporo BBae cũng có "nhược điểm" nho nhỏ là không phù hợp với người muốn giảm cân cấp tốc. Sản phẩm này sử dụng thành phần tự nhiên an toàn nên quá trình hỗ trợ giảm cân sẽ diễn ra từ từ, đòi hỏi người dùng phải kiên trì và chịu khó kết hợp với các bài luyện tập, ăn uống lành mạnh.

Tham khảo thêm thông tin và đặt mua sản phẩm TẠI ĐÂY .

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công ty cổ phần thương mai BBae Lab

-Tầng 8, tòa nhà nhà Sannam, số 78, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội