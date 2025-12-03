Tranh cãi không dứt về nhan sắc của diễn viên phim giờ vàng

Bộ phim Cách Em 1 Milimet thời gian gần đây nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, sự xuất hiện của Duyên - vợ sắp cưới của Bách nhưng qua lại với "trap boy" Hiếu đã khiến nhiều người phẫn nộ. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Được biết, nữ diễn viên đảm nhận vai Duyên tên Bùi Hồng Nhật Hà (hay còn gọi là Bùi Hà). Ngay sau khi lên sóng, cô đã đăng tải một đoạn clip trên TikTok với trạng thái hài hước: "Các bác có thể nói xấu nhân vật em nhưng đừng nói em xấu được không. Cảnh hôm qua hơi dừ tí thui, tuần sau làm lại liền nha".

Đoạn video hút hơn nửa triệu view của mỹ nhân phim giờ vàng. (Nguồn: hamiuu)

Dù chia sẻ mang tính vui đùa, phần bình luận bên dưới lại trở thành "đấu trường" tranh cãi. Một số ý kiến nhận xét: " Không xấu nhưng không thấy đẹp ấy" , trong khi người khác lại bênh vực: " Người ta cũng không tự nhận đẹp mà, với lại trang điểm hơi đậm nên vậy thôi, bữa thấy hình mặt mộc cũng ok mà".

Trên phim, với lớp nền dày, phấn má và son màu đỏ trầm, cùng kiểu tóc uốn gợn sóng trưởng thành, gương mặt Bùi Hà mất đi vẻ tươi tắn, trẻ trung. Đây cũng là lý do nhiều ý kiến tranh luận cho rằng nữ diễn viên trông "già hơn tuổi thật".

Lên phim, Bùi Hà makeup đậm nên bị nhận xét là "dừ" hơn tuổi.

Được biết, Bùi Hà sinh năm 2000 tại Hải Phòng, là một hot girl có 41,1 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng vào bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, lọt top 10 thế hệ 2x bảng xếp hạng online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đồng thời cô từng theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch hát Dân tộc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và thủ khoa đầu vào của chuyên ngành.

Phần bình luận nhiều ý kiến trái chiều nhận xét về nhan sắc của cô nàng.

Trước đây, Bùi Hà từng ghi dấu ấn với khán giả xem truyền hình khi vào vai cô gái geisha nóng bỏng và xinh đẹp trong Biệt Dược Đen dù chỉ vài giây xuất hiện. Thế mới thấy, việc đổi phong cách makeup, nhan sắc của cô lập tức nâng hạng rõ rệt. Mặc dù layout makeup này cũng khá đậm nhưng việc tập trung vào đôi môi đỏ lại khiến tổng thể trở lên có điểm nhấn, giúp cô không chỉ càng quyến rũ, nóng bỏng mà còn không hề bị "dừ" so với tuổi.

Vai diễn geisha của Bùi Hà để lại nhiều ấn tượng trong bộ phim Biệt Dược Đen.

Ngoài đời, Bùi Hà sở hữu vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa gợi cảm, khiến người đối diện khó rời mắt. Gương mặt cô thanh thoát, với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười tươi sáng, mang đến cảm giác vừa cuốn hút vừa thân thiện. Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, Bùi Hà còn nổi bật với vóc dáng cân đối, ba vòng nóng bỏng.

Ngoài đời, Bùi Hà rạng rỡ hơn bao giờ hết với lớp makeup nhẹ nhàng và nụ cười tươi tắn.

Cô cũng rất tinh tế trong việc chọn trang phục để tôn lên lợi thế hình thể mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Từ những bộ váy ôm sát khoe eo, áo crop-top kết hợp quần cạp cao, đến những chiếc váy hai dây hay váy xẻ cao, mỗi outfit của Bùi Hà đều giúp cô khoe khéo đường cong cơ thể. Sự kết hợp giữa nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gợi cảm và gu thời trang thông minh khiến cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện, từ sự kiện lớn đến những bức ảnh đời thường trên mạng xã hội.