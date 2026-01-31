Angelababy đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng xứ Trung khi loạt hình ảnh cam thường mới nhất của cô bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Điều khiến dân tình sửng sốt không chỉ nằm ở nhan sắc hoàn hảo vốn đã quá quen thuộc của mỹ nhân đình đám, mà còn ở khả năng “đóng băng nhan sắc” gần như không có dấu hiệu lay chuyển. Góc chụp cận mặt, không filter cầu kỳ nhưng gương mặt mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn gây ấn tượng với người nhìn, được ví chẳng khác gì thời kỳ đỉnh cao mới bước chân vào làng giải trí.

Chính sự trẻ trung đến mức khó tin ấy đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, thậm chí hoài nghi liệu đây có thật sự là hình ảnh mới nhất của cô hay chỉ là ảnh cũ được đào lại. Cũng vì lý do đó, khoảnh khắc cam thường tuổi U40 của Angelababy đã nhanh chóng leo thẳng hot search, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khắp các nền tảng mạng xã hội.

Ở tuổi 36, visual của Angelababy đang được ví như "lão hóa ngược". (Nguồn: Weibo)

Chỉ với khoảnh khắc cam thường thoáng qua, Angelababy đã gây ấn tượng với nhan sắc đời thường nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Với lớp makeup nhẹ nhàng, gương mặt nữ diễn viên đã đủ nổi bật nhờ làn da mịn màng, căng sáng và đều màu đáng ngưỡng mộ. Dưới ánh sáng tự nhiên, làn da của Angelababy trông trong trẻo, gần như không lộ khuyết điểm, mang đến cảm giác rạng rỡ và tự nhiên. Các đường nét trên gương mặt minh tinh Cbiz vẫn giữ được vẻ sắc sảo, từ sống mũi cao, gương mặt thon gọn đến đôi mắt to tròn như búp bê. Kiểu tóc ép thẳng đơn giản, nhẹ nhàng càng giúp diện mạo cô thêm phần "hack tuổi".

Trạng thái nhan sắc cực tốt của Angelababy qua ống kính cam thường. Nhiều người còn cho rằng đây là hình ảnh thời mới debut của mỹ nhân đình đám. (Nguồn: Weibo)

Trước đó, Angelababy cũng từng gây bão MXH với loạt hình ảnh được nhận xét như đưa khán giả quay ngược về thời điểm cô vừa bước chân vào làng giải trí. Layout makeup tông nude kết hợp mắt khói giúp gương mặt nữ diễn viên giữ trọn nét sắc sảo, trẻ trung và cá tính. Những đường nét quen thuộc gần như không thay đổi theo năm tháng, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì cảm giác Angelababy dường như chẳng hề già đi. Thậm chí, sau thời gian bị "phong sát ngầm", nhan sắc minh tinh xứ tỷ dân còn ngày càng thăng hạng, mặn mà hơn.

Tái hiện lại tạo hình hơn 25 trước, Angelababy khiến dân mạng giật mình vì như chẳng hề thay đổi. (Nguồn: Weibo)