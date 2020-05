Trang phục trong MV mới của Hòa Minzy: Tổng số 140 bộ, lên ý tưởng mất 2 năm, đáng khen nhất là khá sát nguyên mẫu

Vắng bóng hai năm rồi bất ngờ trở lại với single "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp", Hòa Minzy thật sự khiến người ta bất ngờ. Không chỉ tiến bộ rõ rệt trong khoản thanh nhạc mà MV này của cô cũng nhận được nhiều lời khen hết sức. Từ bối cảnh, nội dung đến từng chi tiết nhỏ đều được thực hiện vô cùng chỉn chu. Đặc biệt là tạo hình, phục trang mô phỏng lại phong cách của Nam Phương Hoàng Hậu thưở trước.

Có lẽ, phải dành nhiều lời khen cho ekip của Hòa Minzy vì trang phục lần cho MV lần này được chuẩn bị rất xuất sắc. Từ bộ đại triều phục, áo dài, âu phục tới những phụ kiện như mấn, khuyên tai, vòng cổ... đều được mô phỏng hoàn hảo từ phong cách ăn mặc trước đây của Nam Phương Hoàng Hậu.

Chia sẻ riêng với chúng tôi, đạo diễn Kawii Tuấn Anh cho biết để chuẩn bị toàn bộ trang phục trong MV, ekip đã phải liên lạc với 3 bên cung cấp trang phục. Cụ thể có Ỷ Vân Hiên - cung cấp Đại triều phục trong cảnh Lễ cưới của Vua và Hoàng Hậu, cùng trang phục của một số người hầu cận; anh VekrisNa cùng chị Nguyễn Ngọc Hằng chịu trách nhiệm may lại hầu hết trang phục trong MV và Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế cung cấp trang phục cho các diễn viên quần chúng bao gồm binh lính và đội đại nhạc.

Tuy chỉ xuất hiện chóng vánh nhưng bộ đại triều phục mà Hòa Minzy diện trong cảnh lễ cưới của Nam Phương Hoàng Hậu và vua Bảo Đại cũng được thực hiện khá lâu. Họ phải tìm mua đúng loại chỉ vàng để thêu cho sát với nguyên tác. Ngoài ra, áo Phượng bào được may đúng màu hoả hoàng (cam) hay mũ Cửu phượng quan cũng được thiết kế khá giống như trong lịch sử. Quá trình vận chuyển bộ đại triều phục này cũng truân chuyên hết sức.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh kể lại: "Đêm trước ngày quay, chuyến bay của Ỷ Vân Hiên gặp mưa nên phải đáp xuống Đà Nẵng. Nghe tin đó bên mình như muốn "rớt tim", chẳng ai còn tâm trạng mà ngủ. Rất may là khoảng 2 tiếng sau thời tiết ổn định lại nên họ lại có thể tiếp tục bay ra Huế nên tiến độ ghi hình không bị ảnh hưởng."

Kể về quá trình chuẩn bị phục trang, anh VekrisNa thú nhận mình đã mất tới 2 năm, tức là ngay khi dự án mới nhen nhóm bắt đầu, để nghiên cứu kĩ trang phục của Nam Phương Hoàng Hậu trong lịch sử, cũng như tham khảo trang phục của các đàn anh, đàn chị trong nghề từng diện trước đó. Bản thân anh thấy trong số 50 bộ mình may trong suốt 4 tháng qua, bộ nào cũng khá khó vì công đoạn tìm được những chất liệu, hoa văn chuẩn xác, sát lịch sự không phải điều dễ dàng. Đây cũng là việc khiến anh đau đầu nhất.

Có những set đồ, anh phải may đi may lại tới vài lần. Chẳng hạn như với set áo lụa đỏ, chân váy bút chì trắng, anh VekrisNa phải may 2 lần mới ổn. Còn chiếc áo măng tô Hòa Minzy mặc, tái hiện cảnh Nam Phương Hoàng Hậu ra Hà Nội tìm chồng cũng được may tới 3 phiên bản.

Đặc biệt nhất, khó nhất có lẽ là chiếc áo choàng màu xanh Hòa Minzy mặc trong phân cảnh ru con. Vì áo phải được đính cườm dày đặc theo gần đúng nhất nguyên mẫu chiếc áo choàng Nam Phương Hoàng Hậu, riêng với item này, anh phải mất tới 1 tháng để hoàn thiện. Dù vậy, đây vẫn là mẫu áo mà cả anh VekrisNa lẫn đạo diễn Kawaii Tuấn Anh siêu tâm đắc vì nó vừa sang trọng, thanh tao mà lại vô cùng tỉ mỉ.

Thế mới thấy, để chuẩn bị trang phục cho một MV vốn đã là điều khó khăn và để làm trang phục sát lịch sử, đúng nguyên mẫu thì còn thử thách hơn nhiều. Nhưng lạc quan mà nói, tất cả mọi công sức của ekip "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" cuối cùng cũng được đền đáp vì cứ 10 người xem MV thì cả 11 đều cảm thấy mãn nhãn vô cùng!