"Trang điểm như không trang điểm" dễ dàng với những sản phẩm chính hãng đang được sale đậm giữa tháng

No-makeup makeup, trang điểm như không trang điểm là phong cách dành cho những cô nàng mê sự tự nhiên. Không giống như phong cách trang điểm truyền thống, kiểu trang điểm này sẽ mang đến cho các nàng vẻ ngoài vô cùng tự nhiên và rạng rỡ. Với kiểu trang điểm như không trang điểm, các nàng không cần dùng đến quá nhiều loại mỹ phẩm mà vẫn có làn da căng bóng, đôi mắt long lanh cùng đôi môi căng mọng tự nhiên.

Kem che khuyết điểm NARS Radiant Creamy Concealer

Đầu tiên để có một lớp nền đẹp thì không thể thiếu kem che khuyết điểm. Kem che khuyết điểm NARS Radiant Creamy Concealer là một trong các dòng kem che khuyết điểm được rất nhiều các tín đồ làm đẹp yêu thích. Sản phẩm mang đến khả năng che phủ tốt, tạo lớp nền mỏng nhẹ, không gây mụn hay kích ứng. Khi dùng NARS Radiant Creamy Concealer các nàng yên tâm quầng thâm mắt, các đốm thâm mụn, những vết mụn sưng đỏ cũng được che giấu kha khá đấy nhé! Sản phẩm kem che khuyết điểm này có thể apply thành nhiều lớp để tăng độ che phủ mà không gây cakey.

Phấn nước Laneige Neo Cushion Matte

Nếu các nàng đang muốn tìm một sản phẩm phấn nước mỏng nhẹ nhưng vẫn có khả năng che khuyết điểm đỉnh cao thì không thể bỏ qua Laneige Neo Cushion Matte. Sản phẩm có khả năng che phủ cho làn da có nhiều khuyết điểm như lỗ chân lông to, da không đều màu, quầng thâm mắt, mụn đỏ... Laneige Neo Cushion Matte có tác dụng dưỡng ẩm với thành phần giàu Vitamin E, giúp làn da luôn trong trạng thái mềm mịn, dễ chịu. Không những thế, đây còn là phấn nước có chức năng bảo vệ da khỏi tia UV và ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử. Ngoài ra, Laneige Neo Cushion Matte còn có khả năng chống mồ hôi kéo dài 24 giờ, đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Chì kẻ mày 2 đầu Lemonade Want It Got It Dual Eyebrow

Thêm một chút nhấn nhá lông mày cho khuôn mặt trở nên sắc nét hơn các nàng nhé! Nếu chưa biết mua loại nào thì các nàng có thể tham khảo chì kẻ mày 2 đầu Lemonade Want It Got It Dual Eyebrow. Sản phẩm có thiết kế 2 đầu gồm 1 đầu chì kẻ chân mày và 1 đầu mascara chân mày. Phần đầu chì mảnh dễ tạo dáng mày, mang đến những đường kẻ sắc nét và có khả năng gẩy sợi. Phần đầu mascara mỏng thưa dễ dàng làm đổi màu lông mày mà không gây bết dính, giúp đôi lông mày trở nên hoàn hảo hơn. Có thể nói Lemonade Want It Got It Dual Eyebrow mang lại đôi chân mày hoàn hảo từng nét vẽ, đồng thời lại không lem và không thấm nước, có độ bền màu cao.

Mascara dài mi và cong mi Maybelline New York Hyper Curl Waterproof

Mascara là món đồ trang điểm mang đến cho các nàng đôi mắt rạng rỡ và lung linh hơn. Nhắc đến mascara là không thể không nhắc đến Maybelline New York. Sản phẩm mascara dài mi và cong mi Maybelline New York Hyper Curl Waterproof không chỉ làm dài mi mà còn giúp hàng mi của bạn cong vút 100 độ. Sản phẩm sở hữu công thức tối ưu kết hợp với đầu cọ được thiết kế dễ dàng chải tận gốc sợi mi, giúp mascara được bao phủ hiệu quả. Bên cạnh đó, chiếc mascara này có dạng gel đặc biệt giữ mi cong suốt 18h, mi dày gấp 3 lần, không vón cục, không lem, không trôi. Các nàng có thể tìm mua sản phẩm tại Lazada nhé!

Son tint lì 3CE Blur Water Tint

Cuối cùng để khuôn mặt trở nên bừng sáng và rạng ngời thì không thể thiếu một thỏi son. Son tint lì 3CE Blur Water Tint sẽ là gợi ý cho các nàng. Thỏi son này mang đến một làn môi mềm mại, căng mọng vô cùng xinh xắn. Son có chất gel mềm mại, dưỡng ẩm nhẹ nhàng, có khả năng bám màu cực tốt, cho lớp nền môi mịn màng, ẩm mượt. Bên cạnh đó, son tint lì 3CE Blur Water Tint được bổ sung thêm một lớp kem lót nhẹ, mang đến cho bạn làn môi mềm mịn với độ che phủ đáng ngạc nhiên. Nhờ công thức chống thấm nên các nàng sẽ cảm thấy đôi môi mịn nhẹ và thoải mái cả ngày dài, không gây bết dính dù đeo khẩu trang.

