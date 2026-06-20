Trấn Thành nhận xét 1 sao nam "chán sống" khi tung bức ảnh xấu nhất sự nghiệp Hari Won

Mới đây, Trấn Thành đã khiến trang cá nhân sở hữu hơn 18 triệu người theo dõi của mình bùng nổ khi mở một "đại hội mỹ nữ" có một không hai. Bằng nét dí dỏm thương hiệu, nam đạo diễn nghìn tỷ đã hô biến loạt ảnh chế các sao nam đình đám Vbiz thành những phiên bản "gái xinh". Tuyển tập này quy tụ đủ mọi sắc thái nhan sắc, từ dàn mỹ nam sở hữu visual hàng top như Trần Ngọc Vàng, Anh Tú Atus, Hải Nam, Vương Bình cho đến những màn hóa thân "bất ổn" khiến netizen cười ra nước mắt của Anh Đức hay Trường Giang.

Trấn Thành hài hước công bố tuyển tập "mỹ nữ Vbiz" năm 2026.

Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành còn tiếp tục ghép đôi, so sánh lầy lội giữa những cặp nhan sắc chẳng liên quan và cũng không ai ngờ tới như Hoa hậu Thanh Thủy và Lê Dương Bảo Lâm với điểm chung là bờ môi đầy đặn quyến rũ, mái tóc ngắn cá tính của Pháp Kiều và Lâm Bảo Ngọc, đồng thời không quên gọi tên cặp "chị em" Quang Trung - Mỹ Tâm.

Thanh Thuỷ và Dương Lâm như song sinh qua đôi mắt của Trấn Thành.

Một cặp đôi tóc tém xứng đáng đặt lên bàn cân visual là Pháp Kiều - Lâm Bảo Ngọc.

Khỏi phải nói, không thể thiếu Quang Trung và đàn chị Mỹ Tâm - cặp đôi nhan sắc bị so sánh từ năm này qua năm khác.

Giữa lúc cõi mạng đang rần rần về đại hội mỹ nữ của Trấn Thành, nam người mẫu Nhâm Phương Nam cũng nhanh chóng hoà vào cuộc vui theo cách không thể táo bạo hơn. Anh chàng thả ngay vào phần bình luận một bức ảnh với giao diện vô cùng lạ lẫm, có thể nói là "độc lạ" nhất từ trước đến nay của Hari Won, kèm theo thắc mắc sao không thấy chị này trong danh sách?

Cú pha trò đụng chạm trực tiếp đến "nóc nhà" quyền lực lập tức bị Trấn Thành lên tiếng cảnh cáo bằng câu chốt hạ ngắn gọn nhưng nồng nặc mùi thuốc súng: Chắc em chán sống!. Màn tung hứng đầy tính "đe dọa" này nhanh chóng chiếm spotlight bài viết của Trấn Thành.

Nhâm Phương Nam tung bức ảnh tạo hình xấu nhất sự nghiệp phim ảnh của Hari Won dưới bài đăng của Trấn Thành.

Thực chất, bức ảnh mà Nhâm Phương Nam dùng để "dìm hàng" đàn chị là tạo hình từng gây chú ý của Hari Won trong lần đầu tham gia một bộ phim truyền hình Hàn Quốc vào năm 2024. Vào vai một bà trùm sừng sỏ giới giang hồ, nữ ca sĩ đã phải chấp nhận rũ bỏ hoàn toàn hình tượng ngọt ngào, sang chảnh thường thấy để khoác lên mình một giao diện hung hăng, gai góc, có thể xem là... xấu nhất sự nghiệp!

Quá khứ làm "dân anh chị" của Hari Won.

Nhìn vào loạt ảnh tạo hình của nhân vật này, người hâm mộ không khỏi thấy sốc trước mái tóc được dập xù, đánh rối, vuốt dựng ngược lên như một rocker thứ thiệt. Gương mặt của Hari Won được trang điểm đậm với eyeliner khói đen xì sắc lẹm, nhấn thêm đôi môi đỏ rực đầy thách thức. Ở một layout khác, nhan sắc của Hari Won tiếp tục bị ê-kíp hóa trang dìm không thương tiếc. Làn da trắng ngần của cô bị bôi đen nhem nhuốc, tạo hiệu ứng tàn nhang và bụi bặm đúng chuẩn một "dân anh chị" thứ thiệt. Kết hợp cùng những bộ cánh punk style hầm hố, khỏi phải nói bà xã Trấn Thành trông bặm trợn đến mức khó tin.

Suýt không nhận ra người đẹp khi tái móc bị dập xù không thương tiếc, đi kèm loạt trang phục lố lăng không thể tả thường được dùng làm tạo hình cho các vai diễn giang hồ trong phim Hàn Quốc.

Được biết, vẻ ngoài quá trẻ trung, hiền lành của Hari Won ban đầu không được ưng ý. Nhưng để thuyết phục ê-kíp, đội ngũ hóa trang quyết định phải "làm lố" tối đa, thay đổi triệt để từ lối makeup, kiểu tóc cho đến phong cách ăn mặc để tạo nên một diện mạo dữ dằn nhất có thể cho bà xã Trấn Thành.

Vào thời điểm diện mạo được công bố, sự lột xác quá mức này đã khiến người hâm mộ Việt Nam hoang mang, để lại hàng loạt bình luận thảng thốt: "Ôi xem phim mà không nhận ra Hari, phải đến khi chính chủ đăng mới hú hồn.", "Hari không đăng thì không hề nhận ra đây là bả luôn ấy, tạo hình đúng dìm nhan sắc triệt để."

Ảnh: FBNV