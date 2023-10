Trần Hùng và Á hậu Hương Ly mang sắc Việt đến Hàn Quốc

Bộ sưu tập đã ra mắt ở Starfield Library, địa điểm nằm trong trung tâm thương mại dưới lòng đất ở Seoul - Hàn Quốc. Một trong những sô trình diễn lớn của thương hiệu TRAN HUNG khi địa điểm tổ chức hoành tráng với 2.800 m2 cùng hơn 50.000 đầu sách báo - tạp chí, không gian thoáng, tràn ngập ánh sáng. Đây cũng là địa điểm nổi tiếng và thu hút du khách kể từ khi mở cửa vào tháng 5-2017.

Được biết, Trần Hùng là nhà thiết kế Việt Nam duy nhất được đích thân nhà thiết kế lừng danh Hàn Quốc - Lie Sang-bong gửi lời mời trực tiếp để tham gia Gangnam Fashion Festa 2023 bên cạnh các nhà thiết kế nổi tiếng khác của Hàn Quốc như: Beyond Closet by Ko Tae-yong, LIE by Lee Chung-chung, Kwak Hyun Joo Collection by Kwak Hyun-joo, Daily Mirror by Kim Ju-han, Vegan Tiger by Yang Yoona.

Trần Hùng, Hương Ly và nhà thiết kế lừng danh Hàn Quốc – Lie Sang-bong (bìa phải)

Cùng chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Người đảm nhận kết sô trình diễn lần này của Trần Hùng và Hương Ly chính là nam diễn viên người mẫu nổi tiếng Hyun Min-han, nổi tiếng qua phim: "Hip Hop King", "Quái xế giao hàng", "Ước gì ngày mai tận thế"… Anh còn là người Hàn Quốc duy nhất lọt vào danh sách TIME về những thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2017.

"Tôi vô cùng tự hào khi thương hiệu của chúng tôi được giới chuyên môn thời trang quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Nếu như năm ngoái, chúng tôi được các thành viên của British Fashion Council khen ngợi về bộ sưu tập SS23 ra mắt tại Tuần lễ thời trang Lodon thì năm nay được chính Nhà thiết kế hàng đầu Hàn Quốc Lie Sang-bong đích thân mời sang Hàn Quốc biểu diễn trong sự kiện Gangnam Fashion Festa 2023. Ông cũng đã chia sẻ với chúng tôi rằng ông thích cách chúng tôi phát triển thương hiệu" - Hương Ly bộc bạch.

Bộ sưu tập lần này của Trần Hùng và Hương Ly là sự tổng kết đầy tự hào về hành trình hơn 7 năm đồng hành và phát triển thương hiệu thời trang bền vững TRAN HUNG của cả hai.

Đây cũng chính là bộ sưu tập đánh dấu sự phát triển, thành công của thương hiệu TRAN HUNG với những mẫu thiết kế được tái hiện lại từ hơn 10 bộ sưu tập trước đó được giới thời trang vô cùng yêu thích bên cạnh một số mẫu thiết kế mới hoàn toàn.

Vẫn là những chất liệu tơ tằm thân thiện môi trường như Taffeta, Organza, Mikado, Faille, Velvet… với các tông màu xanh, hồng, đỏ, đen, trắng…, bộ sưu tập Xuân Hè 2024 lần này là sự đan xen của các sắc màu mà Trần Hùng và Hương Ly lựa chọn để đón đầu xu hướng sắp tới.

Nhà thiết kế Trần Hùng cho biết: "Bộ sưu tập lần này là sự kết hợp giữa cũ và mới, tôi muốn cho mọi người một góc nhìn đặc trưng của thương hiệu TRAN HUNG dù là những thiết kế của các bộ sưu tập cũ thì đến nay nó vẫn là một cái mới và không bao giờ lỗi mốt.

Đó cũng là phương châm và định hướng của tôi khi phát triển thương hiệu thời trang bền vững của riêng mình".

Một số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập

Nón lá là phụ kiện xuất hiện trong nhiều mẫu

Bộ sưu tập bao gồm thiết kế cho cả nam và nữ

Mang màu sắc phong cách đa dạng