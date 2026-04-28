Từng là cái tên "must-have" trong tủ đồ của hội mê thời trang Việt, Topshop đã có một hành trình nhiều thăng trầm: Từ biểu tượng phong cách Anh quốc cá tính đến thương hiệu gần như biến mất khỏi bản đồ bán lẻ, rồi âm thầm trở lại theo cách rất khác.

Trước khi chính thức hiện diện tại Việt Nam, Topshop đã sớm được giới trẻ biết đến qua hàng xách tay. Khoảng đầu những năm 2010, một chiếc skinny jeans hay áo crop top từ Topshop gần như là "tuyên ngôn thời trang" của những ai theo đuổi phong cách Âu Mỹ. Thương hiệu này đại diện cho hình ảnh cool-girl London: nổi loạn, phóng khoáng nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo nên chất riêng.



Khi đặt chân đến Việt Nam, Topshop nhanh chóng thu hút nhóm khách hàng trẻ yêu thích thời trang quốc tế. So với H&M hay Zara vốn mang tính đại chúng và dễ tiếp cận, Topshop tạo dấu ấn bằng những thiết kế cá tính hơn: Quần jeans ôm tôn dáng, áo khoác da, váy bodycon hay các item mang hơi hướng runway. Giá thành nhỉnh hơn fast fashion phổ thông, nhưng đổi lại là cảm giác "mặc có gout".

Ở thời kỳ đỉnh cao, Topshop không chỉ bán quần áo mà còn bán cả một lifestyle. Các bộ sưu tập của hãng thường mang đậm tinh thần thời trang đường phố London, từ grunge, punk đến minimal hiện đại. Những màn hợp tác với người mẫu và nhà thiết kế giúp thương hiệu duy trì hình ảnh "cool" trong mắt giới trẻ. Với nhiều người, Topshop từng là bước đệm để thử nghiệm phong cách, tiến gần hơn với thế giới thời trang cao cấp.

Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi, Topshop bắt đầu hụt hơi. Sự cạnh tranh từ Zara với tốc độ bắt trend nhanh, từ H&M với lợi thế giá, và từ UNIQLO với triết lý tối giản, bền bỉ đã khiến thương hiệu dần mất vị thế. Trong khi người tiêu dùng chuyển sang ưu tiên những thiết kế dễ mặc, ứng dụng cao, Topshop vẫn giữ tinh thần "fashion-forward" - điều từng là lợi thế nhưng lại trở thành rào cản trong giai đoạn mới.

Cú sốc lớn nhất đến vào năm 2020 khi Arcadia Group - công ty mẹ của Topshop phá sản. Hệ thống cửa hàng toàn cầu, bao gồm cả tại Việt Nam, lần lượt đóng cửa. Một thương hiệu từng gắn liền với thanh xuân của nhiều tín đồ thời trang bỗng chốc biến mất khỏi các trung tâm thương mại.

Sau đó, Topshop được mua lại bởi ASOS và chuyển hoàn toàn sang mô hình online. Trong vài năm, thương hiệu tồn tại như một cái tên quen thuộc trên nền tảng thương mại điện tử, nhưng thiếu đi sự hiện diện vật lý - yếu tố từng làm nên trải nghiệm đặc trưng.

Đáng chú ý, đến năm 2026, Topshop bắt đầu có dấu hiệu comeback theo một cách rất khác. Thay vì mở lại chuỗi cửa hàng riêng, thương hiệu này xuất hiện tại 32 cửa hàng của John Lewis & Partners trên khắp nước Anh. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư khoảng 800 triệu bảng nhằm tái cấu trúc hệ thống bán lẻ, đồng thời đưa thêm nhiều thương hiệu mới vào cùng một không gian mua sắm. Khu thời trang tại Oxford Street cũng được thiết kế lại, mang đến trải nghiệm hiện đại và gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, sự trở lại này mang màu sắc rất khác so với quá khứ. Topshop không còn là "ngôi sao trung tâm" với những cửa hàng hoành tráng, mà trở thành một thương hiệu nằm trong hệ sinh thái bán lẻ, với các bộ sưu tập được chọn lọc, tập trung vào những item thế mạnh như denim, đồ basic và phụ kiện. Có thể nói, đây là phiên bản "thu nhỏ" và thực tế hơn của chính Topshop thời hoàng kim.

Hiện tại, Topshop vẫn tiếp tục ra mắt các thiết kế mới, bám theo những xu hướng quen thuộc như Y2K, retro hay tailoring. Nhưng sức ảnh hưởng đã không còn như trước. Thương hiệu không còn dẫn dắt xu hướng, mà trở thành một lựa chọn mang tính hoài niệm, nơi người ta tìm thấy lại một phần phong cách từng rất được yêu thích.