Showbiz Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với dàn nữ minh tinh sở hữu nhan sắc nổi bật, kết hợp hài hòa giữa nét dịu dàng phương Đông và vẻ rực rỡ đặc trưng Đông Nam Á. Người thì trong trẻo như tình đầu quốc dân, người lại sắc sảo, khí chất sang chảnh, tất cả tạo nên một bữa tiệc visual khiến khán giả khó rời mắt.

Dưới đây là 9 gương mặt tiêu biểu thường được nhắc đến khi nói về đỉnh cao nhan sắc của làng giải trí xứ chùa Vàng:

Nhan sắc cổ điển, khí chất thanh lịch khó trộn lẫn

Một trong những biểu tượng nhan sắc được nhắc đến nhiều là Natapohn Tameeruks (Taew). Cô mang trong mình hai dòng máu Thái - Anh, sở hữu gương mặt trái xoan chuẩn mực cùng đường nét thanh tú, nhẹ nhàng. Không cần biểu cảm quá nhiều, Taew vẫn toát lên khí chất sang trọng, còn khi mỉm cười lại ghi điểm bởi vẻ ngọt ngào rất riêng. Chính sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại đã giúp cô trở thành chuẩn mực mỹ nhân trong mắt nhiều khán giả.

Cùng phong thái quý phái đó là Bella Ranee Campen. Xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu, Bella mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo với đôi mắt to, sống mũi cao và tổng thể gương mặt hài hòa. Cô đặc biệt phù hợp với những vai diễn mang màu sắc cổ trang hoặc hình tượng phụ nữ truyền thống.

Vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, thần thái nổi bật

Nhắc đến nhan sắc gây sốc visual, không thể bỏ qua Mai Davika Hoorne. Là mỹ nhân mang hai dòng máu Thái - Bỉ, cô sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng và thần thái cực kỳ cuốn hút. Sự kết hợp giữa nét mềm mại phương Đông và chiều sâu phương Tây giúp Mai luôn nổi bật, dù xuất hiện trong phim ảnh hay trên thảm đỏ.

Urassaya Sperbund (Yaya) cũng là một cái tên nổi bật với vẻ đẹp lai Na Uy - Thái. Cô có gương mặt sắc nét nhưng không hề cứng nhắc, ngược lại rất linh hoạt, có thể cân nhiều phong cách từ ngọt ngào đến cá tính. Chính điều này giúp Yaya trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu lớn.

Tình đầu quốc dân và nét đẹp trong trẻo, dễ mến

Baifern Pimchanok là đại diện tiêu biểu cho kiểu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn cùng lúm đồng tiền duyên dáng giúp cô dễ dàng chiếm cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi trưởng thành hơn, Baifern vẫn giữ được nét trẻ trung nhưng đồng thời thêm phần quyến rũ, giúp hình ảnh trở nên đa dạng hơn.

Tương tự, Aom Sushar cũng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát với đường nét mềm mại và nụ cười tươi tắn. Cô là kiểu mỹ nhân không quá sắc sảo nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu và gần gũi.

Min Pechaya Wattanamontree gây ấn tượng với vẻ đẹp chuẩn mực cùng làn da trắng sáng và nụ cười rạng rỡ. Cô thường được ví như bông hoa phú quý của làng giải trí Thái Lan nhờ vẻ ngoài vừa sang trọng vừa nữ tính.

Thế hệ trẻ: tươi mới, năng động và đầy sức sống

Ở lớp diễn viên trẻ, Rachanun Mahawan gây chú ý với khuôn mặt bầu bĩnh, tràn đầy năng lượng. Đôi mắt cười cong cong cùng biểu cảm tự nhiên giúp cô trở thành hình mẫu cô gái năng động được yêu thích.

Orm Kornnaphat - cô nàng thuộc thế hệ diễn viên trẻ đang lên của Thái Lan, gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và đôi mắt sáng đầy sức sống. Orm mang vẻ đẹp hiện đại pha chút ngọt ngào, vừa trong trẻo lại vừa có nét cá tính rất riêng. Không theo kiểu sắc sảo “đập vào mắt” ngay lập tức, nhưng càng nhìn càng cuốn hút.

Dù mỗi người một phong cách, điểm chung của các mỹ nhân Thái Lan chính là sự đa dạng và cá tính riêng biệt. Họ không chỉ đẹp theo một chuẩn mực duy nhất mà còn đại diện cho nhiều kiểu nhan sắc khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại, từ ngọt ngào đến sắc sảo. Chính điều này đã giúp showbiz Thái luôn giữ được sức hút đặc biệt trong mắt khán giả châu Á, nơi cái đẹp không chỉ nằm ở gương mặt mà còn ở thần thái và câu chuyện phía sau mỗi ngôi sao.

Nguồn: Sohu; Ảnh: Internet