Bình thường hoá chuyện lộ dây áo lót, có nhiều cách được mọi người khen đẹp đây này!

Từng có một thời, chuyện mặc áo hai dây đồng nghĩa với “cuộc chiến” giấu dây áo lót: nào là dùng bra không dây, miếng dán ngực, miếng dán cố định hay liên tục chỉnh dây để không bị lộ. Nhưng giờ đây, tư duy thời trang của hội chị em đang thay đổi rất nhanh khi dây bra không còn bị xem là “lỗi trang phục” cần che giấu bằng mọi giá nữa.

Chủ đề này hiện đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội sau một bài đăng viral với quan điểm thẳng thắn: “Áo hai dây mà còn phải giấu dây bra làm gì?” . Thay vì khổ sở tìm mọi cách che đi phần nội y, nhiều cô gái chọn cách biến chính phần dây áo thành một phần của outfit. Và bất ngờ là quan điểm này lại nhận được sự hưởng ứng rất mạnh, không chỉ từ phái nữ mà còn từ cả hội anh em.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng chuyện lộ dây áo lót vốn không đáng bị “soi” quá mức. Điều quan trọng nằm ở tổng thể hài hòa, sạch sẽ và phù hợp với outfit chứ không phải cố đạt tới một chuẩn “vô hình” nào đó. Không ít bình luận từ nam giới còn bênh vực chị em khá nhiệt tình, kiểu: “Miễn đẹp là được”, “Dây áo nhìn bình thường mà”, hay “Phối hợp hợp lý còn thấy cá tính hơn” .

Thực tế, thời trang quốc tế đã không còn xem nội y là thứ bắt buộc phải giấu kín từ lâu. Từ những chiếc bra ren được mix cùng blazer, sports bra xuất hiện trong street style cho tới xu hướng visible lingerie (biến nội y thành một phần outfit), ranh giới giữa “đồ mặc trong” và “item thời trang” ngày càng mờ đi. Dây bra vì thế cũng dần được nhìn nhận như một chi tiết layering thay vì bị xem như “sự cố”.

Đặc biệt với áo hai dây, việc để lộ dây áo lót đôi khi còn giúp tổng thể có chiều sâu hơn nếu biết chọn đúng kiểu. Bra dây mảnh đồng màu với áo tạo cảm giác đồng bộ, bra ren lại mang vibe nữ tính, trong khi những mẫu dây bản to hoặc dây thể thao đem đến nét khỏe khoắn kiểu sporty chic. Thay vì loay hoay giấu đi, nhiều cô gái hiện chọn cách phối màu hoặc tận dụng chính phần dây để tạo điểm nhấn.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa cứ để lộ nội y là đẹp. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở sự phù hợp. Một chiếc dây áo đã cũ, bai dão hoặc màu sắc “đá nhau” với outfit chắc chắn sẽ khiến tổng thể kém tinh tế. Nhưng nếu được lựa chọn kỹ, phần dây áo hoàn toàn có thể trở thành chi tiết nhỏ giúp set đồ trông tự nhiên và có chủ đích hơn.

Quan trọng hơn cả, câu chuyện này phản ánh sự thay đổi trong cách phụ nữ nhìn nhận cơ thể và thời trang. Nhiều bạn gái hiện không còn muốn bị ràng buộc bởi những quy chuẩn quá cứng nhắc như “không được lộ dây áo”, “phải mặc đồ không hằn vết đồ nội y”. Thời trang vốn để phục vụ người mặc, không phải để người mặc lúc nào cũng phải thấp thỏm vì vài centimet dây áo vô tình xuất hiện.

Có lẽ vì vậy mà topic này nhận được sự đồng cảm lớn đến thế. Sau nhiều năm “che che giấu giấu”, giờ đây, nhiều cô gái đã có thể mặc đẹp theo cách khiến bản thân thoải mái nhất.