Top 5 loại bỉm mới lên ngôi trong lòng hội bỉm sữa 2021: Cú ''lội ngược dòng'' bất ngờ bởi những cái tên đầy triển vọng

Suốt nhiều năm qua, thị trường bỉm sữa phát triển không ngừng và có những bước tiến nhất định, nhiều thương hiệu cạnh tranh và dần khẳng định được vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng. Sự đa dạng và phong phú từ mẫu mã, chất liệu cho tới độ tiện lợi trong sử dụng... đáp ứng tối ưu yêu cầu và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ bỉm sữa.



Tuy nhiên, trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các gia đình Việt đã có không ít sự thay đổi nhất định trong việc lựa chọn tiêu dùng, đặc biệt là các ngành hàng liên quan tới bỉm sữa. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của phụ huynh có thể kể đến là: việc đặt hàng từ nước ngoài về gặp nhiều khó khăn, chậm trễ; hàng nội địa có chất lượng tương xứng, giá thành phải chăng, chất lượng đảm bảo...

Trong năm đầu tiên ra mắt, với chủ đề "Toàn diện trong tầm giá", aFamilyst - BXH Tiêu dùng tôn vinh lựa chọn của phụ nữ Việt đã chính thức khép lại và đem đến những góc nhìn vô cùng mới mẻ; đồng thời lọc ra được những sản phẩm được nhiều người tiêu dùng quan tâm, chọn lựa.

Năm nay, aFamilyst tôn vinh ở các hạng mục: Ngôi sao Việt Nam, Toàn diện trong tầm giá, Tân binh xuất sắc, Khuyên dùng từ chuyên gia.

Cuộc bình chọn diễn ra từ ngày 4/11 đến ngày 15/12 trên phạm vi toàn quốc đã nhận được sự chú ý và quan tâm của mọi người. 23h59' ngày 15/12, cổng bình chọn BXH tiêu dùng tôn vinh lựa chọn phụ nữ Việt - aFamilyst 2021 đã chính thức khép lại, đồng thời hé lộ những thương hiệu được người tiêu dùng quan tâm nhất trong năm vừa qua.

Thống kê về các mặt hàng bỉm được người tiêu dùng lựa chọn trong năm 2021, 5 loại bỉm được người tiêu dùng quan tâm hơn cả là Bỉm JO, Bỉm Merzy, Bỉm Mijuku, Bỉm Nannys, Bỉm Merries (nội địa).

Trả lời cho sự thay đổi bất ngờ này, đây được coi là ''cú lội ngược dòng'' bởi những cái tên đầy triển vọng, mới mẻ nhưng được đánh giá là ''đáng đồng tiền bát gạo''. Với sự đột phá của các hãng bỉm, các mẹ có nhiều sự lựa chọn hơn cho bé yêu nhà mình.

Cùng điểm lại những cái tên dẫn đầu bình chọn các hạng mục:

1. Hạng mục bỉm Ngôi sao Việt Nam

Giải thưởng vinh danh sản phẩm bỉm ''Made in Vietnam'' xuất hiện phổ biến trên thị trường, thấu hiểu sự phát triển của trẻ và góp phần nâng cao tầm vóc Việt.



Bất ngờ nhất là bỉm JO không chỉ đứng đầu hạng mục bỉm Ngôi sao Việt Nam mà còn giành được nhiều lượt bình chọn nhất trong số tất cả các sản phẩm có mặt trong BXH tiêu dùng tôn vinh lựa chọn phụ nữ Việt trong năm nay.

Xếp sau đó lần lượt là các sản phẩm: Bỉm Merzy (744 lượt bình chọn); Bỉm Mijuku (669 lượt bình chọn); Bỉm Nannys (638 lượt bình chọn).

2. Hạng mục bỉm Toàn diện trong tầm giá

Giải thưởng vinh danh các sản phẩm bỉm ''toàn năng'' do chính độc giả bình chọn đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu của phụ nữ, được mẹ tin dùng, phổ biến trong cộng đồng mẹ và bé nhờ chất lượng tốt cùng mức giá trung bình 500.000 VNĐ.

Dẫn đầu hạng mục này là dòng bỉm được rất nhiều bà mẹ Việt tin dùng, ngoài ra thương hiệu này cũng có mặt trong top 5 của BXH tiêu dùng tôn vinh lựa chọn phụ nữ Việt trong năm nay, đó là bỉm Merries (nội địa) với 643 lượt bình chọn.

Tiếp đến là các loại bỉm nhận được sự tin tưởng của các mẹ lần lượt là: Bỉm Bobby (609 lượt bình chọn); Bỉm Huggies (599 lượt bình chọn); Bỉm Pampers (584 lượt bình chọn); Bỉm MamyPoko (573 lượt bình chọn).

3. Hạng mục bỉm Tân binh xuất sắc

Giải thưởng vinh danh các sản phẩm bỉm mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng. Theo đó, bỉm Rascal + Friends dẫn đầu với 565 lượt bình chọn, theo sau là bỉm KOKOFIT với 553 lượt bình chọn.

4. Hạng mục bỉm Khuyên dùng từ chuyên gia

Giải thưởng vinh danh các sản phẩm bỉm do BTC lựa chọn và đề xuất, được thẩm định nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí của chuyên gia hàng đầu về chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo độ an toàn và chất lượng cho trẻ nhỏ.

Theo đó, top 5 sản phẩm được đánh giá cao nhất, đáp ứng các tiêu chí phù hợp cho sức khỏe của bé và túi tiền của mẹ bao gồm: Bỉm Moony (590 lượt bình chọn); Bỉm Merries (nội địa) với 579 lượt bình chọn; Bỉm Bobby (562 lượt bình chọn); Bỉm Huggies (558 lượt bình chọn); Bỉm Goo.N nội địa với 554 lượt bình chọn.

Dưới đây là thông tin về các nhãn bỉm nằm trong top 5 sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn nhiều nhất:

1. Bỉm Jo

Bỉm Jo được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP đầu tiên tại Việt Nam. Cam kết đạt chuẩn y tế, an toàn tuyệt đối là tiền đề cho sự phát triển sức khỏe toàn diện của bé sau này.

Một số đặc điểm nổi bật của loại bỉm này có thể kể đến như: Giá thành hợp lý với chất lượng sản phẩm; Sử dụng công nghệ nano bạc tiên tiến hiện đại nhất với tinh chất trà xanh thơm mát, an toàn; Kháng khuẩn tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên và trẻ em ở Việt Nam; Khả năng thấm hút tốt, có các hạt thấm hút gấp 50 lần trọng lượng của nó và khóa chặt dung dịch bên trong giúp giữ cho bề mặt bỉm luôn khô ráo, không bị thấm ngược.

2. Bỉm Merzy

Bỉm quần Merzy thế hệ mới với cấu tạo từ những sợi bông cotton và các nguyên liệu tự nhiên khác, cùng hệ chun co giãn đều ôm vừa vặn lấy cơ thể bé, luôn thân thiện với làn da nhạy cảm của bé và giữ cho bé khô thoáng suốt 12 giờ đồng hồ.

Một số đặc điểm vượt trội của bỉm này có thể kể đến như: Lõi thấm Long-lasting-dryness hấp thụ gấp 6 lần lượng chất lỏng, không gây vón cục và ngăn thấm ngược hiệu quả; Công nghệ Perfect-Fit bằng nguyên liệu mềm mại có độ đàn hồi cao bao quanh eo, ôm khít mông và êm dịu vùng bụng, giúp bé dễ dàng vận động; Màng đáy Breathable film thoát 100% hơi nóng ẩm, giữ cho da hô hấp hoàn toàn tự nhiên và giảm hăm tã.

3. Bỉm Mijuku

Tã – bỉm Mijuku là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Việt Nam. Được đăng ký độc quyền nhập khẩu và phân phối bởi Công Ty TNHH Mijuku Việt Nam. Mijuku được thiết kế phần đai co dãn nhẹ nhàng, ôm khít với phần eo của bé. Phần chun quần được làm khá mềm, giúp bé mặc thoải mái, không có hiện tượng bị hằn bụng và lưng, được thiết kế khá mỏng và nhẹ. So với những chiếc tã – bỉm khác trên thị trường, bỉm quần Mijuku chỉ mỏng bằng khoảng ⅓ đến ½ mà thôi.

4. Bỉm Nannys

Được chế tạo dựa trên công nghệ tiên tiến của Châu Âu và dưới sự giám sát chặt chẽ của tập đoàn Linette, tã quần Nannys L44 sở hữu khả năng siêu thấm hút, siêu mềm mại, tuyệt đối an toàn, bảo vệ làn da non nớt của bé, giúp mông bé khô thoáng suốt cả ngày. Nannys nổi bật với nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho bé. Đặc biệt dòng tã bỉm này có khả năng thấm hút và chống tràn lên đến 12h.

5. Bỉm Merries

Không cần phải bàn nhiều đến dòng bỉm được rất nhiều bà mẹ tin dùng này. Một số đặc điểm nổi bật của bỉm Merris có thể kể đến là: Chất liệu bỉm mềm mại; Lưng thun của tã được thiết kế mềm mại nhưng vẫn đảm bảo giữ cho bỉm không bị tụt, giữ cho chất thải không bị tràn ra ngoài; Khả năng thấm hút tốt giúp bề mặt bỉm luôn khô thoáng, cho bé cảm giác thoải mái suốt cả ngày.

Bên cạnh đó, Bỉm Merries là một loại bỉm khô thoáng và không thấm ngược trở lại, giúp hạn chế tối đa tình trạng hăm tã ở trẻ nhỏ. Ngoài ra sản phẩm còn có thiết kế đẹp mắt, dễ thương cùng vạch báo thời gian thông minh xác định thời điểm cần thay tã cho bé, giúp mẹ chủ động hơn trong việc thay tã, bỉm.

