Top 4 serum đỉnh nhất Olive Young, cứ lên kệ là "cháy hàng"

Olive Young Awards luôn là giải thưởng uy tín được các tín đồ làm đẹp mong chờ, bởi đây chính là "thước đo" phản ánh những sản phẩm skincare và makeup chất lượng, được đông đảo người tiêu dùng yêu thích và mua sắm. Năm nay, danh mục serum gây chú ý khi gọi tên 4 siêu phẩm nổi bật, sở hữu công dụng rõ rệt từ cấp ẩm, phục hồi đến làm sáng và cải thiện làn da. Tất cả đều là những cái tên quen thuộc, được đánh giá cao cả về hiệu quả lẫn bảng thành phần. Nếu chị em đang tìm kiếm những serum đáng đầu tư để nâng cấp chu trình skincare, danh sách này chắc chắn không nên bỏ qua.

1. Torriden Dive-in Low Molecule Hyaluronic Acid Serum

Torriden Dive-in Low Molecule Hyaluronic Acid Serum xuất sắc giành vị trí quán quân trong hạng mục serum được yêu thích và bán chạy nhất Olive Young Awards 2025, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng "serum quốc dân" của làng skincare Hàn. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ công thức phức hợp 5D Hyaluronic Acid với các phân tử HA có kích thước khác nhau, giúp cấp ẩm đa tầng từ bề mặt đến sâu bên trong da. Nhờ đó, làn da được bổ sung độ ẩm tức thì, trở nên căng mọng nhưng vẫn khô thoáng, không hề nhờn rít hay bí da.

Điểm cộng lớn của serum Torriden là bảng thành phần lành tính, không cồn, không hương liệu, phù hợp cả với làn da nhạy cảm và da đang yếu. Ngoài khả năng cấp nước, sản phẩm còn hỗ trợ làm dịu da, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên và cải thiện kết cấu da rõ rệt sau một thời gian sử dụng.

2. Goodal Green Tangerine Vita-C Dark Spot Care Serum

Vị trí tiếp theo gọi tên Goodal Green Tangerine Vita-C Dark Spot Care Serum - sản phẩm nổi tiếng với khả năng làm sáng và cải thiện sắc da rõ rệt. Sản phẩm tập trung giải quyết các vấn đề về đốm nâu, thâm sạm và làn da không đều màu, giúp tổng thể da trông tươi tắn, rạng rỡ hơn sau thời gian sử dụng đều đặn.

Công thức nổi bật với vitamin C chiết xuất từ quýt xanh Jeju kết hợp cùng Niacinamide và Arbutin, mang đến hiệu quả làm sáng da an toàn nhưng vẫn đủ mạnh để hỗ trợ mờ thâm nám. Bộ ba hoạt chất này không chỉ giúp cải thiện vùng da xỉn màu mà còn góp phần nâng tông da tự nhiên, hạn chế tình trạng sạm da do tác động của môi trường. Serum có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít hay bí da, phù hợp để sử dụng hằng ngày trong routine chăm sóc da sáng khỏe.

3. Wellage Real Hyaluronic Blue 100 Ampoule

Wellage Real Hyaluronic Blue 100 Ampoule là một trong những tinh chất cấp ẩm được yêu thích tại Olive Young nhờ khả năng cấp nước tức thì, giúp làn da khô ráp, sần sùi nhanh chóng trở nên mềm mịn và căng tràn sức sống. Sản phẩm nổi bật với bảng thành phần tối giản nhưng chất lượng, tập trung vào 100% Axit Hyaluronic tinh khiết, đã được loại bỏ các tạp chất không cần thiết. Nhờ đó, tinh chất có khả năng hấp thụ và giữ ẩm vượt trội, hỗ trợ phục hồi làn da thiếu nước hiệu quả.

Kết cấu ampoule trong suốt, mỏng nhẹ, thấm nhanh vào da mà không để lại cảm giác nhờn dính hay bí bách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng ẩm sâu, an toàn và dễ sử dụng hằng ngày.

4. Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum

Cái tên cuối cùng trong danh sách 4 món serum hot nhất năm nay là Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum - siêu phẩm được chính Olive Young ưu ái lựa chọn. Đây là tinh chất dưỡng ẩm, phục hồi da nổi bật với công nghệ viên nang (capsule) độc đáo, chứa sự kết hợp của PDRN chiết xuất từ cá hồi, 11 loại Hyaluronic Acid cùng Collagen phân tử thấp. Công thức này giúp cấp ẩm sâu, tăng độ đàn hồi, củng cố hàng rào bảo vệ da và hỗ trợ tái tạo làn da khỏe mạnh từ bên trong. Khi thoa lên da, các viên nang tan nhanh, mang lại cảm giác da căng mọng, mịn màng và rạng rỡ hơn rõ rệt. Sản phẩm phù hợp sử dụng hằng ngày hoặc làm bước dưỡng nền trước trang điểm để da ẩm mượt, bắt phấn tốt hơn.

