4 kem chống nắng phá đảo doanh số Olive Young 2025: Mỏng nhẹ, ráo mịn, chị em toàn cầu mê tít

Olive Young Awards 2025 mới đây đã công bố danh sách những sản phẩm xuất sắc nhất năm, trong đó danh mục kem chống nắng gây chú ý với 4 cái tên vô cùng quen thuộc. Đây đều là những sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố: bảo vệ da hiệu quả, thành phần an toàn và trải nghiệm sử dụng dễ chịu. Nhờ đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Hàn Quốc - vốn rất kỹ tính trong việc chọn kem chống nắng, 4 sản phẩm này đã trở thành "ngôi sao" của năm 2025. Nếu bạn đang tìm một sản phẩm chống nắng đáng mua, đây là những cái tên nên tham khảo.

1. Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream SPF50+/PA++++

Đứng đầu trong danh sách kem chống nắng được săn đón nhất Olive Young Awards 2025 là Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream. Sản phẩm gây ấn tượng khi sở hữu 4 màng lọc thế hệ mới với chỉ số SPF50+ và PA++++, giúp tạo lớp màng bảo vệ ổn định trước cả tia UVA lẫn UVB. Công thức dịu nhẹ, không chứa cồn khô và an toàn với rạn san hô nên bạn hoàn toàn có thể dùng khi đi biển hoặc hoạt động ngoài trời cường độ cao. Chất kem mỏng, thấm nhanh, không để lại vệt trắng, phù hợp với nhiều loại da từ da dầu, da hỗn hợp đến da nhạy cảm.

Điểm đáng chú ý nhất của dòng kem chống nắng này là thành phần nước nhựa cây Bạch Dương Betula Platyphylla Japonica Juice. Đây là nguồn dưỡng chất tự nhiên giàu amino acid, khoáng chất và Hyaluronic Acid, giúp cấp nước sâu, làm dịu da và hỗ trợ phục hồi hàng rào ẩm. Nhờ đó, làn da trong trạng thái mềm mượt, tươi tắn suốt cả ngày, hạn chế rõ tình trạng mất nước hay căng khô sau nhiều giờ ở ngoài nắng.

2. d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF50+/PA++++

d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream là dòng kem chống nắng thuần chay được ưa chuộng nhờ khả năng bảo vệ da ổn định mà không gây bí da hay bóng nhờn. Sản phẩm thuộc nhóm kem chống nắng lai, kết hợp màng lọc vật lý và hóa học để che chắn tia UVA, UVB hiệu quả suốt ngày dài. Nổi bật trong bảng thành phần là nấm truffle trắng và Tocopherol (vitamin E) - hai hoạt chất chống oxy hóa mạnh giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm tác động từ ánh nắng và giữ da mềm mịn hơn.

Bên cạnh nhiệm vụ chống nắng, sản phẩm còn chăm sóc da nhờ loạt chiết xuất dịu nhẹ như Panthenol, Centella asiatica, lô hội, Hyaluronic Acid thủy phân và nhựa cây bạch dương, giúp cấp ẩm, làm dịu và hạn chế tình trạng khô căng khi ngồi điều hòa. Kết cấu mỏng nhẹ, nâng tông tự nhiên, không để lại vệt trắng, phù hợp với nhiều loại da từ da thường, da khô đến da dầu nhẹ.

3. Goodal Heartleaf Calming Moisture Sun Cream SPF50+/PA++++

Kem chống nắng của Goodal là lựa chọn hàng đầu cho những làn da nhạy cảm, dễ kích ứng khi ra nắng. Sản phẩm sử dụng chiết xuất diếp cá Houttuynia Cordata từ Jeju - thành phần nổi tiếng với khả năng làm dịu, kháng viêm và hỗ trợ phục hồi các vùng da tổn thương do UV hoặc ô nhiễm. Nhờ đó, làn da được bảo vệ nhẹ nhàng nhưng vẫn hiệu quả, hạn chế tình trạng nóng rát, ửng đỏ hay châm chích khi tiếp xúc ánh nắng.

Công thức của Goodal có khả năng hạ nhiệt và cấp ẩm tức thì, mang lại cảm giác mát dịu ngay khi thoa. Các hoạt chất dưỡng ẩm giúp củng cố hàng rào da, duy trì độ ẩm suốt nhiều giờ, đồng thời hỗ trợ phục hồi những vùng da yếu. Kết cấu kem mỏng nhẹ, tiệp nhanh, không để lại vệt trắng, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm hoặc dễ đỏ dưới nắng.

4. d'Alba Waterfull Tone Up Sun Cream Purple SPF50+/PA++++

Nếu 3 sản phẩm trên "giật giải" nhờ doanh số khủng và tần suất được người tiêu dùng lựa chọn, thì cái tên cuối cùng trong danh sách lại đến từ chính sự lựa chọn của Olive Young. Và không ai khác, đó là phiên bản tone-up tím của dòng d'Alba Waterfull.

Khác với bản màu hồng mang lại vẻ hồng hào rạng rỡ, phiên bản Purple sử dụng sắc lavender để trung hòa tông da vàng, giúp bề mặt da sáng trong và đều màu hơn chỉ sau một lớp mỏng. Kết cấu nhẹ tênh, thấm nhanh và không để lại vệt trắng khiến sản phẩm phù hợp để dùng hằng ngày, đặc biệt là với những ai thường phải ra ngoài hoặc cần lớp nền tự nhiên như có như không. Bảng thành phần vẫn giữ đặc trưng của d'Alba với truffle trắng và Tocopherol hỗ trợ chống oxy hóa, kết hợp cùng Panthenol và chiết xuất rau má giúp da dịu lại ngay khi tiếp xúc với nắng. Không chỉ tạo hiệu ứng tone-up đẹp mắt, sản phẩm còn nuôi dưỡng cảm giác ẩm mượt và dễ chịu suốt nhiều giờ.

