Top 4 bộ trang sức nên có trong tủ đồ của phái đẹp

Bộ trang sức với thiết kế độc đáo dành riêng cho những ngày đặc biệt

Có rất nhiều dịp đặc biệt trong năm mà phái đẹp muốn xuất hiện bừng sáng và nổi bật hơn những ngày thường. Đơn cử như kỷ niệm hẹn hò, sinh nhật, các ngày lễ như 8/3, 20/10, Giáng sinh hoặc tham dự đám cưới của bạn thân…

Bộ trang sức PNJ Family Infinity với biểu tượng vô cực giúp diện mạo người đeo thêm lung linh, ưu nhã. Ảnh: PNJ

Để phù hợp với những dịp kể trên, bộ trang sức PNJ Family Infinity chế tác từ vàng kết hợp đá ECZ lấp lánh sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Độc đáo và tinh tế với hình ảnh nút thắt đặt trên biểu tượng vô cực, bộ trang sức này sẽ giúp phái đẹp tạo ấn tượng với mọi người xung quanh dù chọn phong cách thời trang nào, đó có thể là chiếc váy lụa thiết kế trễ vai tông màu nổi bật như đỏ rượu hoặc xanh ngọc lục bảo quyến rũ, chiếc váy hoa nhẹ nhàng hay set váy dạ thanh lịch.

Trang sức tối giản đưa bạn bước chân vào "Quite Luxury"

"Quiet Luxury" hay "sự sang trọng thầm lặng" đang là xu hướng mới trong thời trang. Khái niệm này mô tả phong cách thanh lịch ở mức chừng mực và không phô trương, đặc biệt phù hợp với các sự kiện mang tính chất trang trọng. Với xu hướng này, những bộ trang sức có họa tiết tối giản phát huy tối đa tác dụng.

Set dây chuyền và lắc tay vàng Ý từ PNJ có các chi tiết đúc, châu và khắc khéo léo, đáp ứng được tiêu chí sang trọng mà "Quite Luxury" hướng tới, đó là tính thủ công và sự tinh xảo của nghệ nhân. Với bộ trang sức này, bạn có thể dễ dàng "mix & match" với hầu hết các trang phục có bảng màu trung tính như nâu, nude, be, đen, trắng và những bộ cánh với phom dáng thanh lịch như đầm suông, áo jacket, hoặc phong cách menswear với sơ mi trắng để tạo cảm giác sang trọng nhưng gần gũi và lịch thiệp.

Bộ trang sức họa tiết hoa cho cô nàng công sở bận rộn

Nhu cầu của cô gái công sở chính là những phụ kiện có thể phối một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với yêu cầu này, điều đầu tiên chúng ta cần xác định là số lượng phụ kiện cần thiết. Theo các stylist, để nhanh gọn và tạo điểm nhấn một cách tinh tế thì hoa tai và nhẫn là những thứ bạn có thể đầu tư.

Ngọc Mai, nhân viên truyền thông tại TP.HCM cho biết cô luôn để sẵn hoa tai và nhẫn có họa tiết cách điệu trong giỏ xách. Với hai món trang sức này, bạn có thể thoải mái phối nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Bộ trang sức PNJ Euphoria họa tiết hoa cách điệu là điểm nhấn thú vị cho những ngày bận rộn. Ảnh: PNJ

Ở chốn công sở, nếu theo đuổi phong cách "powerful dressing" đề cao sự nữ tính và tự do, bạn có thể phối bộ trang sức Euphoria họa tiết cách điệu từ hoa thủy tiên và hoa lưu ly của PNJ với các trang phục có khoác blazer, váy chữ A, đầm lụa, áo tay phồng với quần cạp cao. Tan làm, nếu bạn dạo phố mua sắm thì vẫn có thể phối bộ trang sức này với áo thun, quần jean hay sweater trẻ trung, năng động.

Bộ trang sức cổ điển dành cho phái đẹp phong cách Cottagecore

Nữ tính, lãng mạn và hoài niệm là những mỹ từ miêu tả phong cách Cottagecore – xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ đồng quê phương Tây. Xu hướng này được các tín đồ thời trang trên thế giới hưởng ứng nồng nhiệt từ đầu mùa hè và đến nay vẫn chưa hạ nhiệt.

Khi nhắc đến Cottagecore, ta có thể hình dung đến những chiếc váy tay bổng, họa tiết hoa cỏ, chất liệu linen và những món trang sức nhỏ cổ điển, phù hợp với những buổi hẹn hò trà chiều cùng bạn bè hoặc những chuyến du lịch xa.

Bộ trang sức bạc đính ngọc trai thuộc BST Euphoria của PNJ dành cho những cô nàng cổ điển và thơ mộng. Ảnh: PNJ

Mang ánh hồng đượm màu cổ điển, đính thêm ngọc trai và họa tiết hoa lãng mạn, bộ trang sức bạc Euphoria của PNJ sẽ là điểm nhấn đầy thi vị cho trang phục của những cô nàng Cottagcore.

Có thể thấy, thời trang nữ đòi hỏi nhiều sự phối trộn hài hòa, không chỉ đơn thuần là mặc với nhiều layer, hòa hợp màu sắc mà còn là cân bằng các phụ kiện trang sức. Một số người cho rằng họ khá bối rối khi phải "mix & match" trang sức với trang phục. Vấn đề phổ biến nhất là trang sức tỏa sáng một đường, quần áo lại phong cách một nẻo. Từ đó, dù các item vẫn rất đẹp nhưng chúng không tôn lên một tổng thể cho người mặc.

Thế nên, với 4 bộ trang sức kể trên, bài viết hi vọng có thể giúp bạn dễ dàng "lên đồ" theo nhiều phong cách và ứng dụng trong nhiều dịp khác nhau nhưng vẫn đảm bảo sự nổi bật và thể hiện phong cách riêng của bản thân.