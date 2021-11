Top 3 toner giá hạt dẻ nhưng chất lượng đáng mong chờ

Ví như làn da dầu thì tìm kiếm sản phẩm chứa các thành phần có khả năng kháng viêm, làm sạch sâu để ngăn ngừa mụn, những thành phần hỗ trợ dưỡng sáng cho những làn da xỉn màu, còn những làn da nhạy cảm thì lựa chọn các sản phẩm lành tính, không chứa cồn, dầu khoáng, parabens,…Giữa muôn vàn các sản phẩm toner với đủ các công dụng, mức giá, thương hiệu để tìm ra được sản phẩm phù hợp và chất lượng thật sự không dễ dàng. Dưới đây là top 3 toner giá bình dân đáng dùng thử nhất, được đánh giá tốt trên khắp các diễn đàn làm đẹp. Cùng tham khảo nhé



1. Toner cho da nhạy cảm - Dear,Klairs Supple Preparation Unscented Toner

Được xem là toner quốc dân cho những làn da nhạy cảm, Supple Preparation Unscented Toner có khả năng làm dịu da và cấp ẩm tức thì cho làn da. Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, không mùi nên dễ dàng chiều lòng các cô nàng có làn da nhạy cảm.

Giá: 200K

2. Toner dưỡng sáng - I’m From Rice Toner

Thương hiệu I’m From được biết đến với các sản phẩm chăm sóc da với chiết xuất từ thiên nhiên lành tính dưỡng ẩm sâu, tức thời. I’m From Rice Toner với thành phần chính là bột gạo Yeoju mang đến những giá trị thuần túy từ thiên nhiên, hạn chế chác chiết xuất hóa học, có khả năng dưỡng ẩm và làm sáng da một cách an toàn

Giá: 315K

3. Toner làm sạch sâu - By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water

By Wishtrend luôn gây ấn tượng bởi các sản phẩm dưỡng da khoa học, chứa các thành phần đặc trị mang đến hiệu quả nhanh chóng nhưng vẫn dịu nhẹ cho da. By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water là sản phẩm tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng, lành tính phù hợp cho các cô nàng mới bắt đầu sử dụng treatment.

Giá: 319K

Các sản phẩm đều đã được phân phối chính hàng ở Việt Nam nên rất dễ để trải nghiệm với giá cực kì hạt dẻ, lướt nhẹ một vòng và bỏ giỏ ngay thôi