Da sần sùi, thô ráp suốt hơn 10 năm: Cô nàng U30 tìm ra combo chỉ 300k giúp cải thiện làn da đến 90%, mụn lưng cũng biến mất

Là một beauty blogger xinh đẹp và luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, ít ai biết rằng Mai Trinh Hồ (sinh năm 1999) từng có hơn 10 năm sống chung với tình trạng dày sừng nang lông, một vấn đề da liễu khiến cô vô cùng tự ti.

"Mình bị từ năm lớp 5, đến giờ cũng hơn chục năm rồi. Với người khác, mặc váy ngắn hay quần đùi mùa hè là chuyện bình thường, nhưng với mình thì không. Chỉ cần lộ bắp tay hay bắp chân thôi là thấy rõ da sần sùi, lấm tấm đỏ… rất tự ti" - Mai Trinh tâm sự.

Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu và kiên trì chăm sóc da tại nhà, Mai Trinh đã cải thiện tới 90 - 95% tình trạng này, giúp làn da trở nên mịn màng và tự tin hơn rất nhiều.

Dày sừng nang lông là gì? Đừng nhầm với viêm nang lông

Theo Mai Trinh chia sẻ, nhiều người thường nhầm lẫn giữa dày sừng nang lông và viêm nang lông:

* Viêm nang lông: Có dấu hiệu sưng, đỏ, đau, có mủ, cần đi khám và dùng thuốc kháng sinh.

* Dày sừng nang lông: Do tế bào sừng không bong ra được, tích tụ gây bít tắc lỗ chân lông, khiến da sần sùi, thô ráp, lông mọc ngược có thể gây viêm nhiễm tại chỗ. Đây là tình trạng phổ biến nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu chăm sóc đúng cách.

Quy trình chăm sóc chỉ 300k giúp cải thiện dày sừng nang lông

Sau nhiều tìm hiểu, Mai Trinh rút ra một quy trình đơn giản nhưng hiệu quả, thậm chí chi phí chưa tới 300k cho bước cải thiện tình trạng dày sừng nang lông trên da.

1. Làm sạch dịu nhẹ: Nền tảng cơ bản

Mai Trinh khuyên nên chọn sữa tắm cẩn thận dành riêng cho da nhạy cảm:

- Làm sạch vừa phải

- Không hương liệu

- Không gây kích ứng

Hiện tại, Mai Trinh đang sử dụng dòng sữa tắm A Derma - một sản phẩm dịu nhẹ, cấp ẩm tốt, phù hợp với da nhạy cảm, giúp làm sạch mà không gây khô căng.

Nơi mua: Sữa tắm A Derma Giá: Từ 200k

2. Tẩy tế bào sừng: Bước xử lý nguyên nhân gốc

Mai Trinh khuyên các chị em nên tham khảo xà phòng Zantis vừa có thành phần làm sạch vừa có BHA, có thể mua tại các hiệu thuốc. BHA sẽ đóng vai trò trong cái việc là bạt sừng (loại bỏ tế bào sừng già cỗi) và đi sâu vào lỗ chân lông giải quyết những cái tình trạng bí tắc. Bí tắc hay là dày sừng là những cái nguyên nhân chính của dày sừng năng lông.

Với những người bị mụn lưng, da dầu nhờn thì xà phòng Zantis rất phù hợp. Tuy nhiên cô cũng chia sẻ nếu tắm với xà phòng Zantis thì tần suất cách ngày, nếu dùng liên tục nhiều ngày liền thì da của mọi người dễ kích ứng. Bởi vì dù sao thì sản phẩm cũng sẽ có những cái hạt tẩy tế bào chết.

* Công dụng:

Xà phòng Zantis chứa BHA (Salicylic Acid) giúp:

- Loại bỏ tế bào sừng già

- Làm sạch sâu lỗ chân lông

- Giảm bít tắc - nguyên nhân chính gây dày sừng.

Nơi mua: Xà phòng Zantis Giá: Khoảng 100k Cách dùng: Nên dùng cách ngày Phù hợp: Da dầu, mụn lưng, dày sừng mức độ vừa phải.

3. Bước quan trọng nhất: Dùng Vitamin A, cụ thể là Adapalene

Mai Trinh giới thiệu một tuýp kem có thể bôi từ da mặt đến da body, cải thiện cả dày sừng năng lông, đó là tuýp kem Differin chứa 0.1% Adapalene.

* Công dụng chính:

- Điều tiết quá trình sừng hóa

- Ngăn tích tụ keratin

- Giảm bít tắc nang lông

- Kết quả cá nhân: Cải thiện tới 95% tình trạng da.

"Với tuýp này, mọi người nhớ là bôi mỗi tối, chỗ nào có dày sừng nang lông là bôi. Thời điểm đầu có thể bị bong tróc, hơi kích ứng (đỏ rát, nổi sần) thì có thể ngưng và dùng thêm body lotion phục hồi da. Khi đó mọi người có thể dùng thêm dòng lotion của Ceravi, dạng hũ sẽ hiệu quả hơn và bôi liên tục trong 7 ngày cả sáng và tối thì tình trạng kích ứng sẽ giảm. Sau đó có thẻ đưa dần bước bôi kem Differin vào" - Mai Trinh chia sẻ.

* Cách dùng:

- 2 tuần đầu: Bôi cách ngày

- Sau đó: Dùng mỗi tối, bôi vùng da bị dày sừng.

* Bao lâu thì thấy hiệu quả?

- Sau 2-4 tuần: Da bắt đầu mịn hơn

- Sau 3 tháng: Cải thiện 70%

- Kiên trì lâu dài: Đạt 90–95%

"Kiên trì khoảng 3 tháng là sẽ thấy tình trạng da được cải thiện rất là rõ, có lẽ là khoảng tầm 70%. Nhưng mọi người nhớ nên áp dụng vào mùa hè và dùng liên tục đừng ngưng. Nếu như ngưng thì cái tình trạng sừng sẽ lại bắt đầu quay trở lại" - Mai Trinh chia sẻ.

* Lưu ý quan trọng:

- Không được ngưng giữa chừng

Nếu dừng, tình trạng có thể quay lại vì tình trạng dày sừng nang lông này là do gen nên chỉ có thể cải thiện chứ không thể dứt hoàn toàn.

Mai Trinh cũng khẳng định cô cũng phải sống chung với tình trạng da dày sừng nang lông trong nhiều năm qua. Sau khi thực hiện quy trình dưỡng da như vậy thì da có cải thiện đáng kể, nhưng vẫn cần duy trì chứ không phải thấy da đẹp rồi là ngưng.

Với tình trạng đầy sừng nang lông thế này thì không nên để da khô, da khô dễ kích ứng và làm cho quá trình loại bỏ dày sừng diễn ra chậm hơn. Vậy nên sau khi dùng Differin thì hãy bôi thêm lotion dưỡng ẩm. Buổi sáng thì mọi người nhớ che chắn cẩn thận là được.

(Nguồn: Mai Trinh Hồ)