Toner cấp ẩm cho da nhạy cảm, da mụn và da khô

Cân bằng pH quan trọng hơn bạn nghĩ



Độ pH ảnh hưởng trực tiếp đến độ tươi trẻ, căng bóng và sức khỏe làn da. Theo chuyên gia, độ pH cân bằng dao động trong khoảng 5.5. Da có pH thấp hơn mức này là môi trường lý tưởng của hại khuẩn, dẫn đến viêm mụn và khó phục hồi những tổn thương. Ngược lại nếu pH cao, da sẽ lão hóa nhanh và dễ hình thành nếp nhăn hơn.

Nếu vừa mất cân bằng pH và vừa thiếu ẩm, da sẽ nhạy cảm hơn vì khi đó lớp màng bảo vệ tự nhiên bị suy yếu. Điều này khiến các sản phẩm dưỡng da sau đó không đạt hiệu quả tối ưu trên làn da bạn. Một nghiên cứu đã chứng minh, sử dụng Toner có thể giúp cân bằng độ pH và ngăn những vấn đề da liễu tiềm ẩn.

Toner Dear, Klairs cân bằng pH 5.5 và cung cấp độ ẩm cần thiết cho da

Toner Dear Klairs cấp ẩm hiệu quả như Serum



Supple Preparation Unscented Toner hay còn được gọi là Toner Quốc dân với bảng thành phần "sạch" không cồn, không Paraben và dầu khoáng. Sản phẩm giàu hoạt chất cấp ẩm chuyên sâu, Toner Dear, Klairs không chỉ cân bằng pH chuẩn 5.5, mà còn hiệu quả tương tự như các sản phẩm như Serum, Essence hay Booster.

Toner cấp ẩm hiệu quả như Serum

Cải thiện độ ẩm của da: Độ ẩm chính là nền tảng quan trọng duy trì một làn da mịn màng và căng tràn sức sống. Supple Preparation Unscented Toner có bảng thành phần giàu ẩm như Axit Hyaluronic và tế bào gốc thực vật, cấp ẩm toàn diện và kéo dài độ ẩm lâu hơn 20% so với Toner khác.



Làm dịu da kích ứng và hạn chế vấn đề về da: Toner chứa Properties và thành phần làm dịu từ thực vật có hiệu quả cải thiện sức khỏe làn da như: giảm mẩn đỏ sau đi nắng, khô căng sau rửa mặt hoặc kích ứng thành phần mỹ phẩm.

Toner Dear, Klairs phù hợp từ da khô, da dầu và da đang Treatment và da nhạy cảm. Bạn có thể dùng bằng cách thoa trực tiếp lên da, lau bằng bông tẩy trang hoặc đắp Lotion mask. Ngoài ra, Toner Dear, Klairs còn được dùng bất kể lúc nào da cần cấp ẩm nhanh hoặc làm dịu.

Toner cấp ẩm lành tính với da nhạy cảm

Sở hữu các công dụng nổi bật trên, Toner Dear, Klairs là sản phẩm lành tính có khả năng nuôi dưỡng da chuyên sâu, rất đáng có mặt trong chu trình chăm da mỗi ngày của bạn. Tại Việt Nam, Dear, Klairs được phân phối độc quyền bởi Công ty Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung. Bạn có thể tham khảo và mua sản phẩm chính hãng tại:

Hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Hasaki, Guardian, Watsons, Pharmacity...

Kênh thương mại điện tử chính hãng:

Shopee: https://shopee.vn/dearklairs_officialstore

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/dearklairs/

TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@klairsvietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Địa chỉ: Số 5 ngõ Hoàng An A, Lê Duẩn, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội