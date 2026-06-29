Nếu hỏi đâu là món đồ cơ bản nhất trong tủ quần áo mùa hè, chắc chắn áo phông đen sẽ nằm trong danh sách đầu tiên. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách mặc đẹp với kiểu áo tưởng như quá quen thuộc này. Nhiều người vẫn cho rằng áo phông đen dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề, đơn điệu hoặc già hơn tuổi. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Mùa hè năm nay, áo phông đen xuất hiện dày đặc trong street style của các cô gái Hàn Quốc. Chỉ với một chiếc áo đơn giản, họ vẫn tạo nên những outfit trẻ trung, thanh lịch và đặc biệt rất tôn dáng. Bí quyết không nằm ở việc chọn món đồ đắt tiền, mà ở cách lựa chọn màu sắc, chất liệu, phom dáng cũng như cách phối cùng quần, chân váy và phụ kiện.

1. Muốn mặc áo phông đen đẹp, trước hết hãy chọn đúng chiếc áo

Đừng chỉ chọn màu đen, hãy chọn đúng sắc đen

Không phải chiếc áo phông đen nào cũng giống nhau. Đen than mờ (charcoal black) là gam màu đang được các cô gái Hàn diện rất nhiều. Sau quá trình xử lý wash nhẹ, bề mặt vải có hiệu ứng lì, không bóng, tạo cảm giác mềm mại và thời trang hơn hẳn màu đen tuyền. Gam màu này cũng giúp gương mặt trông sáng hơn và ít tạo cảm giác nặng nề. Nếu theo đuổi phong cách tối giản, bạn có thể chọn đen lạnh trên nền vải cotton cao cấp. Màu đen sâu kết hợp chất vải đứng phom giúp tổng thể trở nên sang hơn, đặc biệt phù hợp khi phối với blazer hoặc quần âu. Trong khi đó, đen ngả xám với bề mặt hơi nhám lại rất hợp với những cô nàng thích phong cách nhẹ nhàng. Màu sắc này kết hợp cùng chân váy dài hoặc váy satin luôn tạo cảm giác mềm mại hơn so với đen tuyền.

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Chất liệu quyết định tới 50% vẻ đẹp của chiếc áo

Nhiều người chỉ quan tâm đến kiểu dáng mà quên mất chất liệu mới là yếu tố quyết định cảm giác mặc. Nếu thường xuyên mặc trong những ngày nắng nóng, tôi khuyên bạn nên ưu tiên áo làm từ cotton pha Tencel hoặc cotton bamboo . Hai chất liệu này mỏng, nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt và ít bí hơn cotton thông thường. Ngược lại, nếu thích chiếc áo đứng phom, che khuyết điểm phần vai và bắp tay, hãy chọn cotton dày khoảng 220–250gsm . Chất vải cứng vừa đủ giúp áo không bị chảy nhão sau nhiều lần giặt. Ngoài ra, áo phông dệt kim mỏng có độ rủ nhẹ cũng là lựa chọn rất đáng thử. Chất liệu này mang lại cảm giác mát, ôm vừa phải và đặc biệt tôn dáng khi sơ vin.

2. Chọn đúng kiểu áo để phối đúng kiểu quần

Áo ôm cổ tim + quần suông

Áo phông cổ tim luôn tạo cảm giác thanh thoát hơn nhờ phần cổ mở nhẹ và đường vai trông mềm mại hơn. Khi kết hợp cùng quần suông cạp cao hoặc quần âu ống rộng, bộ đồ sẽ cân bằng rất đẹp giữa ôm và rộng, giúp tôn eo, kéo dài chân và mang lại vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung. Đây là công thức được rất nhiều cô gái Hàn yêu thích vì có thể mặc từ đi làm đến đi chơi mà không hề bị cứng hay già.

Áo phông vai ngang + quần trắng

Đây là công thức được các cô gái Hàn diện rất nhiều. Một chiếc áo vai ngang vừa vặn kết hợp cùng quần trắng ống rộng tạo sự tương phản màu sắc rất đẹp. Bộ đôi đen - trắng luôn mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại mà không bao giờ lỗi mốt. Bạn chỉ cần sơ vin gọn gàng và thêm thắt lưng mảnh là tỷ lệ cơ thể đã được cải thiện đáng kể.

Áo chiết eo + quần jeans

Nếu muốn vóc dáng trông gọn gàng và có đường cong tự nhiên hơn, tôi khuyên bạn nên thử những mẫu áo phông đen có đường chiết nhẹ ở phần eo. Chi tiết nhỏ này giúp tạo hiệu ứng vòng eo rõ hơn mà vẫn giữ được cảm giác thoải mái, không quá bó sát như áo ôm. Khi kết hợp cùng quần jeans ống đứng hoặc jeans suông cạp cao, tổng thể sẽ trở nên cân đối hơn, đôi chân cũng có cảm giác dài hơn. Đây là công thức rất được nhiều cô gái Hàn yêu thích vì vừa trẻ trung, dễ mặc hằng ngày, vừa đủ tinh tế để không bị đơn điệu.

3. Khi phối với chân váy, áo phông đen càng phát huy thế mạnh

Không chỉ kết hợp đẹp với quần, áo phông đen còn là "bạn đồng hành" hoàn hảo của nhiều kiểu chân váy. Chính sự tối giản của chiếc áo sẽ giúp những thiết kế váy nổi bật hơn, đồng thời giữ tổng thể hài hòa, không bị rối mắt.

Áo oversized + chân váy đuôi cá

Nhiều người e ngại áo phông oversized sẽ khiến vóc dáng trông thấp và rộng hơn, nhưng gái Hàn lại có cách xử lý rất khéo. Thay vì để áo buông hoàn toàn, họ thường sơ vin nhẹ một phần vạt áo vào chân váy đuôi cá hoặc chân váy chấm bi. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ giúp vòng eo hiện rõ hơn, tổng thể gọn gàng mà vẫn giữ được cảm giác phóng khoáng, thoải mái. Cách mặc này đặc biệt phù hợp với những ngày hè khi bạn muốn diện đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn.

Áo trơn + chân váy bất đối xứng

Một chiếc áo càng đơn giản thì càng dễ kết hợp với những món đồ có thiết kế nổi bật. Vì vậy, nếu đang sở hữu chân váy xếp ly lệch, váy bất đối xứng hoặc váy có chi tiết nhún, hãy thử phối cùng áo phông đen trơn. Hai món đồ cân bằng cho nhau rất tốt, giúp outfit trông có điểm nhấn nhưng không bị rối mắt.

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