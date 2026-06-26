5 mẫu sơ mi màu sắc giúp nâng tầm phong cách công sở ngay tức thì

Nhắc đến thời trang công sở, nhiều người thường nghĩ ngay đến những chiếc sơ mi trắng hoặc sơ mi đen kinh điển. Không thể phủ nhận đây là hai món đồ dễ mặc, thanh lịch và gần như không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, nếu ngày nào cũng xoay quanh hai gam màu quen thuộc này, tủ đồ công sở rất dễ trở nên đơn điệu và thiếu cảm hứng.

Thực tế, chỉ cần thay đổi màu sắc của chiếc sơ mi, bạn đã có thể làm mới hoàn toàn diện mạo mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần thiết nơi làm việc. Những gam màu dưới đây vừa đủ nổi bật để tạo điểm nhấn, vừa đủ thanh lịch để phù hợp với môi trường công sở.

1. Sơ mi hồng - Nữ tính nhưng không hề "bánh bèo"

Sơ mi hồng là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng muốn tăng vẻ trẻ trung và rạng rỡ. Không còn là sắc hồng đậm mang cảm giác quá ngọt ngào, những năm gần đây các tông hồng pastel, hồng phấn hay hồng đất được yêu thích hơn nhờ vẻ tinh tế và hiện đại. Một chiếc sơ mi hồng nhạt khi kết hợp cùng quần âu trắng, chân váy bút chì màu be hoặc quần jeans xanh nhạt sẽ tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa chuyên nghiệp. Đây cũng là gam màu có khả năng làm sáng da và giúp gương mặt trông tươi tắn hơn đáng kể. Đặc biệt, sơ mi hồng rất phù hợp với mùa xuân hè khi mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dịu mắt và đầy sức sống.

2. Sơ mi đỏ - Nổi bật nhưng vẫn sang trọng

Nhiều người e ngại màu đỏ vì sợ quá nổi bật. Tuy nhiên, nếu lựa chọn những sắc đỏ trầm như đỏ rượu vang, đỏ gạch hay đỏ mận, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa quyền lực vừa thanh lịch. Sơ mi đỏ đặc biệt phù hợp trong những buổi họp quan trọng, sự kiện công ty hoặc những ngày bạn muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn thường lệ. Màu sắc này giúp người mặc trở nên tự tin và thu hút ánh nhìn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Để cân bằng tổng thể, hãy kết hợp sơ mi đỏ với quần hoặc chân váy màu trung tính như đen, trắng, kem hoặc xám. Đây là công thức đơn giản nhưng luôn hiệu quả.

3. Sơ mi nâu - Gam màu đang được giới thời trang yêu thích

Nếu vài năm trước màu nâu thường bị xem là già dặn thì hiện tại, đây lại là một trong những gam màu được yêu thích nhất. Từ nâu chocolate, nâu caramel đến nâu mocha đều xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn và street style của giới mộ điệu. Ưu điểm của sơ mi nâu là mang đến cảm giác sang trọng, trưởng thành nhưng không quá cứng nhắc. Gam màu này còn tạo hiệu ứng cao cấp, đắt tiền hơn nhiều so với mức giá thực tế của trang phục. Sơ mi nâu có thể kết hợp với quần trắng, quần kem, chân váy satin hoặc quần âu màu be để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch chuẩn "quiet luxury" đang rất được yêu thích.

4. Sơ mi xanh dương - Thanh lịch và dễ mặc nhất

Nếu muốn thử màu sắc mới nhưng vẫn cảm thấy an toàn, sơ mi xanh dương chính là lựa chọn lý tưởng. Đây được xem là gam màu thay thế hoàn hảo cho sơ mi trắng bởi khả năng phối đồ cực kỳ linh hoạt. Từ xanh pastel dịu dàng đến xanh denim trẻ trung hay xanh navy sang trọng, mỗi sắc độ đều mang đến một hình ảnh khác nhau. Trong đó, xanh pastel là lựa chọn được nhiều quý cô công sở yêu thích nhờ cảm giác nhẹ nhàng, mát mắt và phù hợp với nhiều tông da. Sơ mi xanh dương kết hợp cùng quần trắng hoặc chân váy màu kem luôn tạo nên tổng thể thanh lịch, hiện đại và vô cùng tinh tế.

5. Sơ mi vàng - Bí quyết giúp diện mạo thêm rạng rỡ

Màu vàng thường bị đánh giá là khó mặc, nhưng thực tế những sắc vàng nhạt như vàng bơ, vàng kem hay vàng pastel lại rất dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Những chiếc sơ mi vàng mang đến cảm giác tươi sáng, tràn đầy năng lượng và giúp người mặc nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Đây cũng là gam màu rất phù hợp cho mùa hè bởi tạo hiệu ứng trẻ trung và rạng rỡ. Để tránh cảm giác quá chói, hãy phối sơ mi vàng với các gam màu trung tính như trắng, be hoặc nâu nhạt. Sự kết hợp này sẽ giúp tổng thể trở nên hài hòa và thanh lịch hơn.

Sơ mi đen và trắng chắc chắn vẫn là những món đồ kinh điển mà bất kỳ cô gái nào cũng nên sở hữu. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm những chiếc sơ mi màu sắc như hồng, đỏ, nâu, xanh dương hay vàng sẽ giúp tủ đồ trở nên đa dạng hơn, đồng thời mang đến nhiều cảm hứng mặc đẹp mỗi ngày.

Chỉ cần thay đổi một chiếc áo, bạn đã có thể làm mới hoàn toàn diện mạo mà không cần mua sắm quá nhiều. Đôi khi, bí quyết để mặc đẹp không nằm ở những thiết kế cầu kỳ, mà đơn giản chỉ là lựa chọn đúng màu sắc phù hợp với phong cách và cá tính của bản thân.