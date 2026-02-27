Tội nghiệp adidas: Mang tiền tấn rước siêu mẫu đắt giá Kendal Jenner về để bị chê thậm tệ

Kendall Jenner và adidas mới đây đã chính thức nối lại mối duyên sau gần một thập kỷ từ lần hợp tác đầu tiên. Trước đó, vào năm 2017, nữ siêu mẫu từng là đại sứ của adidas Originals, xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch và thường xuyên lăng xê những thiết kế di sản, đặc biệt là dòng adidas Superstar - mẫu sneaker từng có cú bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu. Bản hợp đồng đại sứ với adidas vào thời điểm đó đã đóng vai trò quan trọng giúp Kendall Jenner trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2018 với 22,5 triệu USD. Dù con số cụ thể mà adidas chi trả không được tiết lộ chi tiết, đây vẫn là một phần trong danh mục hợp đồng triệu đô của Kendall.

Lần trở lại này diễn ra trong bối cảnh adidas đang đẩy mạnh chiến dịch xoay quanh Superstar, với loạt hình ảnh mới tập trung tôn vinh phom dáng kinh điển của dòng giày đường phố. Trong bộ ảnh tái xuất, Kendall phối Superstar cùng crop top, jacket và quần ống suông, tiếp tục khẳng định lợi thế của mình là những bộ ảnh street style làm người hâm mộ phải liêu xiêu.

Kendall Jenner diện full look adidas trong loạt ảnh "bị bắt gặp" trên phố trước ngày công bố chính thức (Ảnh X).

Trên Instagram chính thức, ngày 24/2 vừa qua adidas đã đăng tải hình ảnh chiến dịch mới kèm dòng caption chào đón nữ đại sứ quay trở lại: "Welcome an icon. Kendall Jenner". Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một màn tái hợp bùng nổ, phản ứng từ netizen quốc tế lại khá gay gắt.

Nhiều bình luận đặt câu hỏi: "Cô ấy thì liên quan gì đến adidas?", "Có quá nhiều nữ vận động viên xứng đáng được lựa chọn hơn", "Quá thất vọng, chúng tôi cần một gương mặt mới"... hay thẳng thắn hơn người ta còn bắt bẻ cách dùng từ của adidas: "Icon của cái gì cơ?". Một số công chúng cho rằng adidas đang lệch hướng khi không ưu tiên tôn vinh các nữ vận động viên - những gương mặt được xem là đại diện đúng tinh thần thể thao mà thương hiệu xây dựng suốt nhiều năm.

Công chúng đã "ngán" Kendall Jenner với tần suất xuất hiện dày đặc? (Ảnh adidas).

Vô số bình luận chê trách lựa chọn thiếu mới mẻ của adidas.

Dễ thấy, với một bộ phận fan trung thành, adidas là biểu tượng của thành tích và tinh thần thể thao đích thực. Họ kỳ vọng thương hiệu sẽ trao spotlight cho những vận động viên đang thi đấu và truyền cảm hứng, thay vì một siêu mẫu quen mặt vốn gắn liền với hình ảnh xa xỉ và thời trang cao cấp như Kendall Jenner.

Tuy nhiên, cũng có thể nhìn nhận rằng Superstar vốn không chỉ là một đôi giày thể thao thuần túy mà đã trở thành biểu tượng của văn hóa đường phố và thời trang đại chúng. Việc lựa chọn Kendall - cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong làng mốt có thể là chiến lược của adidas nhằm củng cố vị thế lifestyle của dòng sản phẩm này.

Mang một ngôi sao trở lại nhưng phản ứng của netizen là điều adidas có lẽ rất khó lường trước (Ảnh adidas).

Dẫu vậy, phản ứng trái chiều cho thấy kỳ vọng của công chúng ngày càng cao. Họ mong chờ những câu chuyện mới mẻ, những nhân vật có hành trình truyền cảm hứng rõ ràng hơn, thay vì một lựa chọn tưởng chừng an toàn và hoàn hảo như Kendall. Chính khoảng cách giữa chiến lược thương hiệu và mong đợi thực sự từ cộng đồng đã tạo nên phản ứng ngược không mong muốn cho adidas.