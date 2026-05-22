Tôi dùng acid nồng độ 30% lần thứ 3: Da vẫn bóng mịn nhưng đỡ đỏ rát hơn hẳn

Trước đây, sau khi rửa mặt sạch và để da khô hoàn toàn, tôi sẽ thoa acid lên mặt, giữ khoảng 5 phút rồi massage thêm 3 phút nữa trước khi rửa lại bằng nước. Tổng thời gian lưu trên da khoảng 8 phút và mỗi lần dùng cách nhau 4 ngày.

Tuy nhiên sau lần thứ hai, da bắt đầu xuất hiện tình trạng đỏ nhẹ và châm chích rõ hơn. Khi massage cũng có cảm giác sản phẩm hơi khó tán, giống như da bị “quá tải” vì thời gian lưu acid khá lâu. Vì vậy ở lần thứ ba này, tôi quyết định thử một cách khác: không để acid nằm trên da quá lâu nữa, mà chỉ massage nhẹ khoảng 3 phút rồi rửa sạch ngay.

Điều đầu tiên tôi nhận ra là hiệu ứng “da bóng mịn” vẫn xuất hiện khá rõ dù thời gian tiếp xúc ngắn hơn trước. Sau khi rửa mặt, bề mặt da nhìn căng và có độ phản sáng mạnh, đặc biệt ở vùng má và sống mũi. Đây cũng là phần tôi thích nhất mỗi lần dùng acid nồng độ cao: cảm giác da như vừa được “đánh bóng”.

Tuy nhiên, phần mụn đầu đen và lỗ chân lông lại không thay đổi rõ như cảm giác ban đầu. Khi da còn ẩm sau khi rửa mặt, vùng mũi nhìn có vẻ sạch hơn hẳn, khiến tôi tưởng rằng mụn đầu đen đã giảm đáng kể. Nhưng sau khi da khô hoàn toàn, mới thấy hiệu ứng đó phần lớn đến từ việc da còn ngậm nước. Các chấm đen ở lỗ chân lông thực tế vẫn còn, chỉ là nhìn mờ hơn lúc da chưa khô.

Sáng hôm sau ngủ dậy, da vẫn giữ được độ bóng khỏe khá đẹp. Một vài vết đỏ nhỏ có xuất hiện nhưng không quá rõ. So với hai lần trước, tình trạng kích ứng cũng dịu hơn đáng kể, không còn cảm giác đỏ rát mạnh như khi để acid trên mặt quá lâu.

Sau lần thử này, tôi nhận ra với những sản phẩm acid nồng độ cao kiểu 30%, thời gian lưu trên da có thể ảnh hưởng rất lớn đến mức độ kích ứng. Rút ngắn thời gian không khiến hiệu ứng “mịn bóng” biến mất hoàn toàn, nhưng lại giúp da đỡ đỏ hơn.

Dù vậy, đây vẫn là kiểu treatment khá mạnh và không phải là thứ có thể dùng tùy tiện. Chỉ cần để lâu hơn vài phút hoặc dùng quá dày, da đã có thể phản ứng ngay lập tức.

Vì thế nếu chưa quen với acid nồng độ cao, tốt nhất đừng vội thử theo những cách đang viral trên mạng. Da bóng lên nhanh thật, nhưng cảm giác châm chích và nguy cơ kích ứng cũng hoàn toàn có thật.

