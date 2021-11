Tôi đã dùng retinol, đầu tư 4 liệu trình skincare để làn da đẹp nức nở trong ngày cưới

Chắc chắn là không chỉ mình tôi mà tất cả các chị em chuẩn bị đến ngày cưới đều lo lắng về làn da của mình. Mối quan tâm hàng đầu của tôi chính là tình trạng xỉn màu, nếp nhăn và lỗ chân lông tắc nghẽn, mặc dù da không có mụn nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tôi lo ngại cho nhan sắc của mình trong ngày trọng đại.

Tôi đã tham khảo tư vấn của chuyên gia thẩm mỹ Cidesco của Flash Lab, Gabrielle Hope Bradley, và được chuyên gia chỉ ra một "lộ trình" dưỡng và trị liệu từng bước một để có làn da mịn màng căng bóng trong ngày cưới.

Bước đầu tiên: Dùng thêm retinol trong routine chăm da buổi tối

Trong tất cả các bước chăm sóc da trước ngày cưới của tôi, tôi sợ nhất là retinol. Tuy nhiên, bác sĩ Bradley đảm bảo rằng việc sử dụng retinol là an toàn cho làn da. "Tùy thuộc vào độ mạnh, các sản phẩm retinol có thể làm sáng da, kiểm soát làn da bị mụn. Retinol cũng có thể làm đầy nếp nhăn và kích thích yếu tố tái tạo tế bào mới phát triển, khỏe mạnh hơn, và làn da tươi sáng hơn theo thời gian". Tôi bắt đầu sử dụng một lượng nhỏ Intensive Age Refining Treatment®: 0.5% pure retinol với tần suất 2 lần/tuần.

Khi làn da của tôi bị khô nẻ do dùng retinol, bác sĩ Bradley khuyên tôi nên dùng một loại kem dưỡng ẩm đậm đặc hơn. Bác sĩ khuyên tôi tốt nhất nên dùng các dòng kem có chứa ceramides và axit hyaluronic. Và tôi đã dùng hũ kem dưỡng ẩm Drunk Elephant's Lala Retro Whipped Moisturizer với thành phần ceramides là chủ đạo.

Kem dưỡng ẩm Drunk Elephant's Lala Retro Whipped Moisturizer.

Tiếp đến là các phương pháp trị liệu cho da

1. Điều trị laser Clear + Brilliant

Bác sĩ Bradley giải thích: “Laser Clear + Brilliant đánh bại các dấu hiệu lão hóa sớm bằng cách tập trung vào kết cấu, độ đàn hồi, kích thước lỗ chân lông. Mức độ laser này thấp với bước sóng nhẹ nhàng hơn, đây là phương pháp điều trị không xâm lấn cho hiệu quả nhanh trên làn da".

Làn da của tôi sau 2 lần điều trị laser Clear + Brilliant.

Trước đám cưới, tôi đã có 4 lần điều trị Clear + Brilliant trong 7 tháng, nhưng tôi bắt đầu thấy sự khác biệt sau lần thứ hai. Các sắc tố quanh mắt và vùng má của tôi mờ đi rõ rệt. Lỗ chân lông của tôi ít bị tắc hơn và những nếp nhăn mà tôi từng bị ám ảnh đã mờ dần.



Khuôn mặt của tôi hơi sần sùi trong vài ngày sau khi điều trị, bác sĩ khuyên nên cấp ẩm nhiều hơn với axit hyaluronic. Khuôn mặt của tôi trở lại bình thường vào ngày thứ 4 nhưng tôi vẫn tiếp tục tăng cường dưỡng ẩm trong suốt một tuần sau đó.

2. Peel da (lột da hóa học)

Tôi bắt đầu với VI Peel Purify With Precision Plus ,VI Peel là một hỗn hợp của TCA, axit retinoic, axit salicylic, phenol và vitamin C.

Các phương pháp điều trị lột da giúp tiêu diệt vi khuẩn không mong muốn và làm săn chắc da, giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Khi áp VI Peel Purify With Precision Plus lên da nó mang đến một cảm giác hơi râm ran. Đến ngày thứ 3, quá trình bong tróc bắt đầu và đến ngày thứ 7 thì vảy sẽ hết.

Sau lần điều trị thứ 2, tôi đã có làn da đỡ hơn nhiều. Làn da mới của tôi trở nên mềm mại, và các vết nám quanh má mờ đi. Một điểm quan trọng mà bác sĩ Bradley khuyến cáo là tuyệt đối không được dùng tay bóc da khi da đang bong tróc. Việc giật đi những mảng da chết có thể gây hại nghiêm trọng cho làn da của bạn.



3. Jet Peel - oxy tươi

Da bắt đầu sáng hơn qua những lần laser và peel da, tiếp đến là lúc tôi cần dưỡng ẩm chuyên sâu hơn cho làn da mình. Bác sĩ Bradley bắt đầu điều trị cho tôi bằng phương pháp Jet Peel khoảng 2 tháng trước ngày trọng đại.

Jet Peel sử dụng một luồng khí phản lực cung cấp 98% oxy nguyên chất vào sâu trong mô tế bào. Jet Peel mặt còn kết hợp dẫn lưu bạch huyết, giúp làm mờ quầng thâm, bọng mắt. Nó cũng sử dụng tẩy tế bào chết để làm sạch các lỗ chân lông và làm sáng da.

Sau mỗi lần điều trị, tôi thấy làn da như "thấm đẫm" axit hyaluronic. Để tối đa hóa lợi ích sau mỗi lần điều trị, để serum hoạt động mạnh nhất tôi đã để nguyên da như vậy qua đêm, sáng hôm sau mới làm sạch. Chắc chắc là tôi sẽ kết hợp Jet Peel như một phần trong chế độ chăm da của mình mỗi khi da khô hạn hơn hoặc trước các sự kiện quan trọng.



4. Dermaplaning - tẩy da chết vật lý

Cuối cùng tôi thực hiện thêm bước tẩy da chết vật lý bằng cách cạo mặt. Cũng với phương pháp lột da hóa học, tôi cảm thấy hài lòng khi lớp da chết bong ra và mang lại cảm giác mịn màng cho làn da sau đó. Tuy nhiên bạn nên đến spa để thực hiện chứ đừng tự ý làm ở nhà.

Kết

Tôi không thể hạnh phúc hơn với làn da trong ngày cưới của mình. Bây giờ tôi đã hiểu những lợi ích của việc sắp xếp một kế hoạch chăm sóc da chuyên sâu với một chuyên gia da liễu. Bài học kinh nghiệm lớn nhất của tôi là: Một phương pháp điều trị duy nhất sẽ không mang lại hiệu quả, bạn nên kết hợp của các phương pháp điều trị sắp xếp theo theo thời gian để thấy sự thay đổi đáng kể của làn da.

Nguồn: Bydrie