Tóc Tiên và Kelbin Lei: Vừa thân vừa đỉnh, rủ nhau lên cả Vogue

Vừa qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi câu chuyện tình cảm đã qua cùng cái tên Tóc Tiên bất ngờ bị kéo vào những cuộc thảo luận khi một lần nữa bị nhắc lại trong sản phẩm âm nhạc mới của Binz. Cùng ngày, Kelbin Lei - người cộng sự gắn bó lâu năm cùng Tóc Tiên đã có động thái thu hút sự chú ý.

Trên trang cá nhân, nam stylist đăng tải một dòng trạng thái ẩn ý bênh vực người phụ nữ trong chuyện tình cảm. Dù không chỉ đích danh, cư dân mạng cho rằng đây là sự bảo vệ và cái ôm siết chặt mà Kelbin dành riêng cho người chị thân thiết của mình. Ngoài đời, Tóc Tiên và Kelbin Lei đã không còn dừng lại ở mối quan hệ công việc thuần túy. Họ là những người tri kỷ đã gắn bó bên nhau suốt hơn một thập kỷ, cùng nhau đi qua những thăng trầm của sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư.

Sự kết hợp giữa Tóc Tiên và Kelbin Lei được giới đánh giá là một trong những mối quan hệ nghệ sĩ - stylist bền vững nhất nhì Vbiz. Kelbin là bộ óc đứng sau, góp sức định hình nên một Tóc Tiên đầy mới lạ, táo bạo và không ngại thử nghiệm những giới hạn mới của thời trang mỗi khi bước lên sân khấu. Từ các dự án nghệ thuật lớn, các sân khấu gameshow như The Masked Singer, Chị Đẹp Đạp Gió, cho đến loạt MV ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của nữ ca sĩ như Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá, Thì Em Vẫn Thế, hay Ngày Tận Thế... đều mang đậm dấu ấn phong cách độc bản của Kelbin Lei.

Đặc biệt, ở cột mốc trọng đại trong đời Tóc Tiên, Kelbin Lei cũng là "đầu sỏ" thực hiện bộ ảnh cưới editorial cực kỳ cá tính và ấn tượng của cặp đôi Tiên - Tou khi đó.

Bộ ảnh cưới 6 năm trước của Tóc Tiên do Kelbin Lei thực hiện - một trong những sản phẩm hình ảnh ấn tượng nhất của Tóc Tiên và Touliver.

Nhìn lại đỉnh cao thời trang của cặp bài trùng này, giới mộ điệu chắc chắn không thể quên màn "song kiếm hợp bích" của cả hai tại tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week Thu/Đông 2017 - một mùa Fashion Week nhộn nhịp khi những cái tên đình đám của Vbiz đều lần lượt tham chiến. Tham dự với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ nước nhà, Tóc Tiên và Kelbin Lei đã khiến giới truyền thông quốc tế phải chú ý khi liên tiếp lọt vào danh sách Top Street Style của tạp chí Vogue lẫn W nhiều ngày liền.

Tóc Tiên và kelbiin Lei trong danh sách mặc đẹp của Vogue.

Ngay trong ngày đầu tiên tham dự, Tóc Tiên với thiết kế mang tính biểu tượng nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2017 từ Moschino đã chễm chệ xuất hiện trong bài tổng hợp của Vogue toàn cầu, đứng ngay cạnh cô chính là Kelbin Lei với một layout đen - trắng cá tính. Ấn tượng hơn, hình ảnh của nữ ca sĩ còn được tài khoản chính thức của Moschino đăng lại.

Sang ngày thứ hai, đến lượt Kelbin Lei khẳng định cái gu độc bản khi xuất hiện "solo" đầy ấn tượng trong bài tổng hợp của Vogue bằng một bộ trang phục mang đậm bản sắc riêng biệt. Bộ đôi khép lại chuyến hành trình vào ngày thứ ba bằng màn xuất hiện đầy kiêu hãnh một lần nữa trên trang web của tạp chí thời trang đẳng cấp nhất hành tinh, đồng thời lọt vào mắt xanh của tạp chí danh tiếng W.

Dù mùa thời trang năm đó chứng kiến màn đổ bộ của nhiều ngôi sao đình đám khác đến từ Việt Nam như Sơn Tùng M-TP, MIN hay Phí Phương Anh, cú hat-trick chiếm sóng Vogue của Tóc Tiên và Kelbin Lei vẫn là một dấu ấn vô cùng đặc biệt.

Qua nhiều năm, khi cả hai đều đã đứng ở những vị trí vững chắc trong sự nghiệp, sự thấu hiểu và tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Từ sân chơi thời trang quốc tế cho đến những áp lực thị phi, Tóc Tiên và Kelbin Lei vẫn luôn là minh chứng cho một tình bạn đẹp, nơi sự đồng điệu về tư duy luôn tạo nên những giá trị nghệ thuật đích thực.

