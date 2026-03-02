Tóc Tiên quyết không cho dân tình nghỉ ngơi

Là một trong những biểu tượng gợi cảm của showbiz Việt, Tóc Tiên luôn gây ấn tượng với khí chất sang trọng và cuốn hút rất riêng. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ gần như chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng khi luôn biết cách làm mới phong cách sexy theo hướng tinh tế, hiện đại.

Mới đây, cô tiếp tục khiến mạng xã hội phải trầm trồ với bộ ảnh mang tinh thần cổ điển đầy mê hoặc, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đường cong quyến rũ đáng ngưỡng mộ. Từ thần thái, ánh nhìn đến cách tạo dáng đều toát lên vẻ nữ tính và tự tin, khiến nhiều netizen không ngần ngại ví von Tóc Tiên như phiên bản hiện đại của biểu tượng gợi cảm huyền thoại Marilyn Monroe. Đây vẫn là những shoot hình nằm trong dự án mới của Thái Huy - một trong những NTK trẻ tiềm năng từng tạo được tiếng vang khi hợp tác với Katy Perry.

Tóc Tiên khoe trọn đường cong gợi cảm trong bộ ảnh mới. (Nguồn: Tóc Tiên)

Tóc Tiên hút mọi ánh nhìn với tạo hình đậm chất cổ điển pha lẫn tinh thần haute couture đầy táo bạo. Nữ ca sĩ diện thiết kế đầm ôm sát cơ thể với phom dáng mermaid, phần cổ khoét sâu cùng chất liệu ánh kim tạo hiệu ứng thị giác cuốn hút, tôn trọn đường cong nóng bỏng ở tuổi 37. Thiết kế ôm trọn vòng eo thon gọn, bờ vai thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể cân đối giúp tổng thể trở nên vừa quyến rũ vừa quyền lực.

Vóc dáng quyến rũ của Tóc Tiên được tôn trọn trong thiết kế này. (Nguồn: Tóc Tiên)

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở layout mang hơi thở retro: mái tóc bạch kim được tạo kiểu bồng cao gợi liên tưởng đến những biểu tượng Hollywood thập niên cũ, kết hợp cùng lớp makeup sắc sảo với làn da lì mịn, đôi môi trầm quyến rũ và ánh nhìn sâu đầy mê hoặc. Ánh sáng tối giản càng làm nổi bật thần thái tự tin, sang trọng của Tóc Tiên, khiến từng khung hình mang cảm giác như một thước phim điện ảnh. Visual tổng thể vừa gợi cảm, cổ điển nhưng vẫn hiện đại, chứng minh sức hút ngày càng thăng hạng của ngôi sao sinh năm 1989 trong những bộ hình thời trang.

Thần thái và biểu cảm cực slay của nữ ca sĩ khiến tạo hình thêm phần ấn tượng. (Nguồn: Tóc Tiên)

Cộng đồng mạng chấn động với bộ ảnh của Tóc Tiên, nhiều người nổi tiếng như Luna Đào, Võ Điền Gia Huy cũng tấm tắc trước vẻ đẹp của đàn chị.

Chỉ mới vài ngày trước, Tóc Tiên cũng khiến mạng xã hội "bỏng mắt" khi tung bộ ảnh thời trang mở màn năm mới mang đậm tinh thần nghệ thuật và táo bạo. Trong concept đậm chất kịch tính, nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, ma mị giữa không gian vintage tối giản, kết hợp ánh sáng low-key tạo cảm giác như một thước phim điện ảnh. Thiết kế váy xuyên thấu táo bạo cùng những đường cắt xẻ đầy dụng ý giúp Tóc Tiên khoe trọn vóc dáng nóng bỏng và thần thái tự tin đặc trưng, khiến người xem khó rời mắt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.