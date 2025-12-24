5 item hoàn hảo dành cho người cao chưa tới 1m60: Tôn dáng tối ưu, sành điệu 10 điểm

Khi chiều cao không phải là lợi thế của bạn, việc lựa chọn trang phục phù hợp có thể giúp bạn trông cao ráo hơn, tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn chưa đạt đến mốc 1m60, đừng lo lắng, vì có rất nhiều cách để ăn gian chiều cao mà không cần đến những món đồ tốn kém hay những mẹo phức tạp.

Dưới đây là 5 item thời trang hoàn hảo giúp bạn tỏa sáng với chiều cao khiêm tốn!

Áo lửng

Áo lửng không chỉ mang đến sự trẻ trung, năng động mà còn là một item "thần thánh" giúp bạn "ăn gian" chiều cao cực kỳ hiệu quả. Khi mặc áo lửng, phần eo của bạn sẽ được khoe khéo, tạo cảm giác chân dài hơn và tỉ lệ cơ thể trở nên cân đối hơn.

Những chiếc áo lửng có thể kết hợp hoàn hảo với các loại chân váy hoặc quần ống loe, giúp bạn trông cao ráo mà vẫn thoải mái, tự tin. Đặc biệt, những mẫu áo lửng với phần tay dài hoặc tay lỡ còn giúp bạn tạo thêm điểm nhấn cho phần trên cơ thể, khiến bạn trông nổi bật hơn.

Chân váy mini

Chân váy mini luôn là lựa chọn yêu thích của các cô nàng có chiều cao khiêm tốn, bởi nó không chỉ giúp khoe đôi chân thon gọn mà còn làm tăng cảm giác chiều cao một cách dễ dàng.

Nếu bạn muốn đôi chân trông dài hơn, hãy chọn những chiếc chân váy mini có cạp cao, kết hợp cùng áo thun ôm hoặc áo lửng. Điều này sẽ tạo ra một đường nét liền mạch từ eo xuống chân, giúp vóc dáng của bạn trông thanh thoát và cao ráo hơn hẳn. Bạn có thể thử các kiểu chân váy mini có họa tiết đơn giản, vì chúng không làm cho dáng bạn bị "nặng" hay mất cân đối.

Giày cao gót

Giày cao gót là món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai muốn cải thiện chiều cao. Chúng giúp bạn nâng tầm vóc dáng ngay lập tức và tạo sự thon gọn, thanh thoát cho đôi chân. Với những người có chiều cao khiêm tốn, giày cao gót không chỉ đơn thuần là để tăng chiều cao mà còn có thể tôn lên vẻ đẹp nữ tính, duyên dáng.

Các kiểu giày mũi nhọn hoặc giày sandal cao gót sẽ giúp bạn trông thanh thoát và nổi bật hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để không bị "mệt mỏi" khi di chuyển, bạn có thể chọn những đôi giày có đế vững chãi và thoải mái, chẳng hạn như giày cao gót có đế thô hoặc bít mũi.

Quần ống gọn gàng

Một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn ăn gian chiều cao chính là quần ống gọn gàng. Các kiểu quần này sẽ giúp bạn giữ được sự thanh thoát mà không làm cho đôi chân trông bị "bó" hay ngắn lại. Những chiếc quần jeans hay quần tây có thiết kế ống suông, ôm vừa phải sẽ giúp bạn trông cao hơn rất nhiều so với các kiểu quần rộng hoặc quá dài.

Hãy chọn các mẫu quần có độ dài vừa phải, cao hơn mắt cá chân một chút, tạo ra sự cân đối cho cơ thể. Ngoài ra, khi kết hợp quần ống gọn gàng với giày cao gót, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng chỉ trong vài giây.

Váy liền ngắn

Váy liền ngắn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn kéo dài chiều cao một cách tự nhiên. Với kiểu dáng váy đơn giản, ngắn trên đầu gối, bạn sẽ không chỉ trông cao hơn mà còn rất dễ dàng di chuyển, tạo sự thoải mái trong những hoạt động hàng ngày.

Khi mặc váy liền ngắn, bạn có thể dễ dàng phối hợp với giày cao gót để tạo sự đồng điệu giữa trang phục và giày, giúp tổng thể trông thanh thoát và duyên dáng hơn. Nếu bạn muốn làm nổi bật vẻ ngoài nữ tính, một chiếc váy liền có họa tiết nhỏ xinh hoặc màu sắc tươi sáng sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Ảnh: Sưu tầm