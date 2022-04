Tips chăm sóc tại nhà để vùng nách sáng hồng, vùng mông trắng mịn

Dành nhiều năm nghiên cứu làn da vùng nách, mông, bikini, Rewhitez đã cho ra mắt bộ sản phẩm Gel tẩy da chết và Gel dưỡng trắng vùng nhạy cảm. Ưu điểm của bộ sản phẩm là thiết kế theo chu trình 2 bước dưỡng trắng chuyên sâu: Tẩy da chết để làm sạch, kích hoạt khả năng hấp thu dưỡng chất của da và Thoa gel dưỡng bổ sung tinh chất làm da trắng mịn từ sâu bên trong.



Tips 1: Làm sạch với Gel tẩy tế bào chết dưỡng hồng vùng nhạy cảm Rewhitez

Gel tẩy tế bào chết vùng nhạy cảm Rewhitez là sản phẩm hiếm hoi đáp ứng được yêu cầu làm sạch triệt để cho vùng nách - mông - bikini trong thời gian ngắn nhờ sự kết hợp tinh tế giữa tẩy tế bào chết vật lý và hóa học.

Hạt tẩy da chết vật lý Rewhitez lựa chọn chiết xuất từ thực vật, tan trong nước, có ý nghĩa lớn trong bảo vệ môi trường. Đặc biệt, loại hạt này kết cấu hình cầu, bề mặt nhẵn mịn (khác hoàn toàn các loại hạt tinh thể sắc nhọn như đường, muối, cafe...), đem lại cảm giác êm ái, dịu nhẹ với làn da người dùng.

Kết hợp với hạt tẩy da chết vật lý là hoạt chất tẩy da chết hóa học AHA có khả năng tác động làm sạch sâu. Từ đó giúp lỗ chân lông thông thoáng tuyệt đối, làn da nhanh chóng hấp thu trọn vẹn tinh chất, rút ngắn thời gian dưỡng trắng cho vùng nách - mông - bikini.

Không chỉ dừng lại ở vai trò làm sạch, Gel tẩy tế bào chết vùng nhạy cảm Rewhitez còn ghi điểm với khả năng dưỡng da cực hiệu quả. Nhiều thành phần có chiết xuất từ thiên nhiên như: Chiết xuất 7 loại quả (Táo, Đào, Kiwi, Mâm xôi, Dâu tây, Chanh leo, Đu đủ), Chiết xuất tế bào gốc từ quả cam, Chiết xuất lô hội được bổ sung nhằm mục đích dưỡng ẩm sâu, tái tạo tế bào để vùng nách, mông, bikini trở nên mịn màng, sáng hồng và tươi trẻ hơn.

Tips 2: Bổ sung tinh chất từ Gel dưỡng trắng vùng nhạy cảm Rewhitez

Yêu cầu thiết yếu ở các dòng sản phẩm dưỡng trắng là tập trung phá vỡ quá trình tổng hợp melanin - nguyên nhân gây sạm da, da không đều màu. Gel dưỡng trắng vùng nhạy cảm Rewhitez cũng không ngoại lệ. Điểm sáng của sản phẩm chính là ở sự kết hợp giữa Alpha Arbutin (thành phần làm trắng kinh điển) với Sepiwhite (công nghệ làm trắng thế hệ mới). 2 thành phần này cộng hưởng tác dụng giúp hiệu quả "đánh bật" các hắc tố da sạm màu da tăng gấp đôi, đồng thời rút ngắn thời gian dưỡng trắng vùng nách - mông - bikini.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, Gel dưỡng trắng vùng nhạy cảm Rewhitez ứng dụng Chiết xuất 7 loại quả và Chiết xuất lô hội làm thành phần dưỡng da chủ đạo nhằm mục đích dưỡng ẩm sâu, kích thích tái tạo tế bào da mới. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung thêm AHA, Hyaluronic Acid (HA) và vitamin B3 (niacinamide), tạo ra cơ chế 3 bước chăm sóc toàn diện cho vùng nách - mông - bikini gồm: Làm sạch - Dưỡng ẩm, dưỡng trắng - Ngăn ngừa hình thành mụn, viêm lỗ chân lông và vết thâm.

Được bào chế dưới dạng gel có kết cấu cực mỏng, sản phẩm đem lại khả năng thẩm thấu nhanh đến ngạc nhiên chỉ trong vài giây. Sau khi thoa gel dưỡng trắng, làn da tuyệt đối không có cảm giác bết dính, nhờn rít hay ẩm ngứa, tạo sự thoải mái và dễ chịu cho người dùng khi mặc trang phục sau đó.

Với sứ mệnh chăm sóc chuyên biệt cho vùng nhạy cảm, bộ sản phẩm dưỡng hồng vùng nhạy cảm của Rewhitez không chỉ hướng đến tính hiệu quả mà còn chú trọng đem đến trải nghiệm dịu nhẹ, thân thiện nhất cho người dùng. Đó là lý do cả 2 sản phẩm đều có thành phần chủ đạo là các chiết xuất thiên nhiên lành tính cùng với hệ nền không chứa SLS (chất gây kích ứng da) và Paraben (chất bảo quản gây rối loạn nội tiết). Bên cạnh đó, nguyên liệu sử dụng (bao gồm cả các Chiết xuất thiên nhiên) được cung cấp bởi các nhà cung ứng nguyên liệu dược mỹ phẩm hàng đầu Châu Âu và Nhật Bản giúp sản phẩm đáp ứng tối đa tính an toàn cần thiết cho vùng da nách - mông - bikini.

Bộ bộ đôi dưỡng hồng vùng nhạy cảm Rewhitez chắc chắn sẽ đem đến cho phái đẹp trải nghiệm tuyệt vời cùng hiệu quả bất ngờ ngay sau lần sử dụng đầu tiên. Hãy sử dụng và cảm nhận vùng nách - mông - bikini trắng sáng, đều màu hơn mỗi ngày nhé!

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với các thành phần chủ đạo từ thiên nhiên cùng hệ nền không chứa SLS và Paraben, Rewhitez khẳng định chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm đều ở tiêu chuẩn cao nhất. Từ đó sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người phụ nữ.

Rewhitez - Better you, better life

Thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng xem tại Website: rewhitez.com

Hotline tư vấn: 19006436

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Đức

Địa chỉ: Lô A3/D21 Khu Đô thị Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

