Kiểu quần short khiến denim short "thất thế": Diện lên vẫn trẻ trung, đã vậy còn thanh lịch hơn nhiều

Nhắc tới thời trang mùa hè, nhiều nàng sẽ nghĩ ngay đến những chiếc quần short mát mẻ. Thường thì, quần denim short vẫn luôn là phiên bản hot nhất vì sự bụi bặm, trẻ trung. Tuy nhiên, trong một hai năm trở lại đây, "ngôi vương" của quần denim short thường xuyên bị "đe dọa" bởi một phiên bản khác, đó là quần short đứng dáng. Kiểu quần short này cũng chính là chìa khóa giúp gái Hàn ngay cả khi diện đồ ngắn, cũng toát lên vẻ tinh tế, thanh lịch.

Quần short đứng dáng thường được may bằng các chất liệu vải mềm mại, chẳng hạn như linen hay kaki… Bởi vậy, so với quần denim short, quần short đứng dáng thậm chí còn thoải mái, mát mẻ hơn, quá hợp để diện trong những ngày hè nóng đỉnh điểm. Quần short đứng dáng giống như phiên bản ngắn hơn của quần âu. Đây chính là lý do, khi diện quần short đứng dáng, vẻ ngoài sẽ có được sự tinh tế, trang nhã. Nếu môi trường công sở dễ tính trong chuyện ăn mặc, và bạn cũng biết cách mix đồ khéo léo, quần short đứng dáng hoàn toàn có thể diện đến văn phòng.

Quần short đứng dáng không hề khó diện. Các quý cô xứ Hàn sành điệu thường kết hợp kiểu quần này với áo blouse, áo thun, sơ mi hay áo len cộc tay. Bên cạnh đó, thao tác sơ vin là không thể thiếu khi lên đồ với quần short đứng dáng. Bí kíp nho nhỏ này chẳng những nâng tầm vẻ thanh lịch, mà còn giúp vóc dáng của người mặc thêm phần cao ráo, thanh thoát.

Có nhiều phiên bản quần short đứng dáng để chị em lựa chọn. Đơn giản nhất, chị em có thể mặc quần short mang tông màu đen, trắng hoặc be.

Kiểu quần mang gam màu trung tính này kết hợp được với hầu hết mọi mẫu áo có sẵn, tạo nên tổng thể trang phục hài hòa, ưng mắt. Tuy nhiên chị em cũng đừng đóng khung style quá mức với gam màu trung tính. Các kiểu quần short màu pastel, hay quần short đứng dáng màu xanh denim cũng là lựa chọn rất thú vị, giúp tạo điểm nhấn trẻ trung, nổi bật hơn cho outfit.

Chọn được mẫu quần short đứng dáng sành điệu, kết hợp với kiểu áo thật ăn ý nhưng điều này vẫn chưa thể đảm bảo, chị em sẽ có outfit chuẩn đẹp. Khâu cuối cùng chính là chọn giày dép và túi xách để hoàn thiện bộ đồ. Tham khảo các quý cô Hàn Quốc, chị em có thể đi sandal, loafer, giày búp bê đơn giản hoặc dép lê bản to. Những kiểu giày dép này không làm ảnh hưởng đến nét thanh lịch, thời thượng của bộ đồ, trái lại còn nâng cấp vẻ tinh tế. Cuối cùng, một chiếc túi xách quai ngắn hay túi cói sẽ giúp chị em hoàn thiện bộ đồ đẹp không góc chết.

Ảnh: Instagram

