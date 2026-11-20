Ở ngưỡng tuổi 38, "công chúa bong bóng" Bảo Thy một lần nữa khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi tự tin công khai chỉ số hình thể hiện tại: Chiều cao 1m66 và cân nặng "tròn trĩnh năm mươi cân". Khác hẳn với hình ảnh thanh mảnh, mong manh thuở mới vào nghề, Bảo Thy phiên bản cuối năm 2026 mang đến một diện mạo đầy sức sống, quyến rũ với đường cong chữ S rõ nét, săn chắc và thần thái sang trọng, chín chắn.

Bảo Thy xuất hiện tại 1 sự kiện, tự công khai bản thân "tròn trĩnh năm mươi cân". (Nguồn: Threads)

Nữ ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn với trang phục thanh lịch và tôn dáng triệt để. Người đẹp sinh năm 1988 lựa chọn một thiết kế đầm dạ hội dáng dài mang tông màu cam hồng đất trầm ấm – gam màu vốn rất kén da nhưng lại trở thành "vũ khí" giúp làm nổi bật nước da trắng hồng, mịn màng không tì vết của bà mẹ một con.

Chiếc váy được thiết kế lệch vai bất đối xứng đầy gợi cảm, khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả, xương quai xanh mảnh mai cùng cánh tay săn chắc không chút mỡ thừa của Bảo Thy. Điểm đắt giá nhất của trang phục nằm ở kỹ thuật xếp ly (draping) tinh xảo chạy dọc từ phần ngực xuống eo và ôm sát lấy vòng hông. Những đường xếp nếp mềm mại trên nền chất liệu vải rũ cao cấp không chỉ tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng eo trông nhỏ nhắn hơn, đồng thời khéo léo khoe được tỷ lệ cơ thể chuẩn chữ S đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ. Phần tà váy dài thướt tha kết hợp cùng dải lụa buông nhẹ bên hông tạo nên sự uyển chuyển, thanh thoát trong từng bước di chuyển.

Vóc dáng thon thả nhưng vẫn có độ đầy đặn, quyến rũ của Bảo Thy.

Để hoàn thiện tổng thể, nữ ca sĩ phối cùng một chiếc túi mini Chanel đồng điệu về sắc độ hồng cam, đi kèm giày cao gót mũi nhọn giúp "hack" dáng tối đa. Kiểu tóc búi gọn gàng với phần mái chéo ôm nhẹ gương mặt cùng lối trang điểm trong veo, nhấn vào đôi má ửng hồng và bờ môi căng mọng càng làm nổi bật đường nét thanh tú. Nhìn vào diện mạo rạng rỡ này, khó ai có thể tin Bảo Thy đã bước sang tuổi 38 và trải qua quá trình sinh nở, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, ngọt ngào vượt thời gian pha lẫn sự mặn mà, đằm thắm.

Cận cảnh nhan sắc trẻ trung cùng làn da trắng mịn, rạng rỡ của "công chúa bong bóng".

Đằng sau vóc dáng vạn người mê ở thời điểm hiện tại là cà một hành trình kỷ luật đáng nể của Bảo Thy. Trước đó, nữ ca sĩ từng trải qua giai đoạn tăng cân sau sinh và có lúc chạm mốc 56kg. Để lấy lại phong độ đỉnh cao, cô đã đặt mục tiêu và thực hiện thành công việc giảm 6kg chỉ trong vòng 2 tháng. Đáng chú ý, quá trình giảm cân của Bảo Thy không đi theo hướng ép cân tiêu cực hay nhịn ăn khắc nghiệt khiến cơ thể mệt mỏi, da dẻ chùng nhão, mà tập trung vào việc giảm mỡ, tăng cơ để đạt được con số 50kg săn chắc, "tròn trĩnh" đúng nghĩa.

Nữ ca sĩ ưu ái những thiết kế ôm sát tôn dáng tại các sự kiện.

Để siết thành công 6kg trong 2 tháng mà vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, Bảo Thy áp dụng nguyên tắc dinh dưỡng khoa học kết hợp vận động điều độ. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột khiến cơ thể kiệt sức, người đẹp ưu tiên các loại tinh bột chuyển hóa chậm như khoai lang, gạo lứt, yến mạch, đồng thời nói không với trà sữa, đồ ngọt, thức ăn nhanh và hạn chế gia vị mặn để tránh tích nước. Thực đơn hằng ngày của nữ ca sĩ tập trung vào nguồn protein nạc từ ức gà, cá hồi, trứng, hải sản cùng lượng lớn rau xanh, kết hợp thói quen ăn tối sớm trước 19h và tuyệt đối không ăn vặt khuya để kiểm soát lượng calo nạp vào. Song song với ăn uống, ở độ tuổi U40, cô duy trì lịch tập luyện đa dạng giữa cardio đốt mỡ và các bài tập kháng lực như gym, pilates nhằm định hình vòng eo, nâng cơ vòng ba và làm thon gọn bắp tay. Ngoài ra, Bảo Thy còn yêu thích chơi pickleball và bơi lội để tăng cường sự dẻo dai, kết hợp cùng thói quen uống đủ 2,5 lít nước mỗi ngày, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần lạc quan, viên mãn để nuôi dưỡng vẻ đẹp trẻ trung từ sâu bên trong.

Bảo Thy thu hút sự chú ý khi chia sẻ hành trình giảm 6kg trong 2 tháng mà không cần nhịn ăn.

Việc công khai số đo 1m66 - 50kg cùng sắc vóc ngày càng thăng hạng, trẻ trung một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của Bảo Thy. Không cần chạy theo chuẩn mực "mình hạc xương mai", vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy đặn vừa vặn và tràn đầy năng lượng của cô đang trở thành hình mẫu truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phái đẹp ở độ tuổi U40.

Ảnh: FBNV.