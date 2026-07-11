Tình tin đồn của Lee Jong Suk từng khoe body cực phẩm trên đường phố Việt Nam, visual khiến ai đứng cạnh cũng dễ bị lu mờ

Kwon Nara gây ấn tượng với công chúng nhờ vẻ đẹp quyến rũ cùng vóc dáng chuẩn người mẫu. Sau khi chuyển hướng từ ca sĩ sang diễn xuất, người đẹp sinh năm 1991 dần khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình và luôn góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật nhất xứ kim chi. Nhiều dự án chỉ đảm nhận vai nữ phụ nhưng Kwon Nara vẫn "lấn lướt" cả nữ chính nhờ sắc vóc nổi bật.

Kwon Nara "lấn át" các nữ chính khi đứng chung khung hình.

Bên cạnh sự nghiệp, Kwon Nara còn nhiều lần trở thành tâm điểm bởi tin đồn tình cảm với Lee Jong Suk. Đặc biệt, từng rộ lên thông tin nam tài tử đã chủ động theo đuổi và quyết tâm đưa Kwon Nara về công ty quản lý do mình thành lập để tiện chăm sóc vì cô quá đẹp, khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao suốt một thời gian. Mới đây, "tình tin đồn" của Lee Jong Suk tiếp tục nhận về nhiều lời khen khi xuất hiện trao giải tại Seoul Music Awards 2026 với tạo hình sang chảnh và quyến rũ, khoe trọn vóc dáng nuột nà cùng visual ấn tượng.

Kwon Nara gây sốt với tạo hình tại Seoul Music Awards. (Nguồn: TikTok)

Mỹ nhân sinh năm 1991 một lần nữa chứng minh vì sao cô được xem là một trong những "thánh body" của màn ảnh Hàn. Thiết kế đầm đen hai dây ôm sát giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo. Khung vai vuông thanh thoát, xương quai xanh sắc nét và phần cổ cao tạo nên tổng thể vô cùng sang trọng, trong khi vòng eo nhỏ, vòng 1 lấp ló càng làm nổi bật đường cong tự nhiên, gợi cảm. Thân hình của nữ diễn viên được đánh giá gầy nhưng săn chắc, cánh tay và bờ vai không chút mỡ thừa. Lợi thế chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài miên man càng thêm nổi bật khi minh tinh xứ Hàn diện thiết kế này, mang lại vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ.

Nhan sắc xinh đẹp cùng body quyến rũ của Kwon Nara khiến dân tình khó rời mắt.

Trước đó, Kwon Nara cũng từng khiến mạng xã hội xôn xao với loạt ảnh đời thường trên đường phố Hội An. Không cần váy áo cầu kỳ, nữ diễn viên chỉ diện một thiết kế bodycon màu đen tối giản nhưng vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm. Chất liệu ôm sát khéo léo tôn lên đường cong sexy một cách vừa đủ cùng "cặp kiếm" vạn người mê.

Kwon Nara khoe đôi chân dài miên man khi đi du lịch Hội An.

Ngay từ khi còn hoạt động trong nhóm nhạc Hello Venus, Kwon Nara đã nổi bật giữa dàn thành viên nhờ gương mặt thanh tú và body chuẩn chỉnh. Người đẹp sinh năm 1991 sở hữu visual nhiều lần được ví có nét hao hao Lee Na Young - bà xã Won Bin bởi gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng mịn. Đường nét hài hòa giúp "tình tin đồn Lee Jong Suk" vẫn đẹp hút hồn dù để tóc ngắn hay tóc dài. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo không khác gì thời kỳ làm thần tượng.

Vẻ đẹp rạng rỡ của Kwon Nara.

Bên cạnh nhan sắc, body của Kwon Nara cũng là yếu tố giúp cô luôn thu hút mọi ánh nhìn. Chiều cao ấn tượng 1m72 cùng đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn, khung vai thanh mảnh và tỷ lệ đầu - thân cân đối giúp nữ diễn viên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Trong nhiều bộ ảnh quảng cáo hay những khoảnh khắc hậu trường, Kwon Nara cũng khiến người xem khó rời mắt với vóc dáng gần như không có điểm trừ. Thậm chí, không ít lần dù chỉ đảm nhận vai phụ trên màn ảnh, cô vẫn lấn át cả nữ chính nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái sang trọng. Cũng bởi vậy, Kwon Nara thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng những nữ diễn viên sở hữu thân hình đẹp và cân đối nhất, trở thành hình mẫu sắc vóc được nhiều khán giả ngưỡng mộ suốt nhiều năm.

Body vừa mảnh mai vừa quyến rũ làm nên tên tuổi của Kwon Nara.

Để duy trì vóc dáng chữ S cùng tỷ lệ cơ thể tuyệt mỹ, Kwon Nara đã theo đuổi nhiều bộ môn như pilates và ballet trong nhiều năm. Pilates giúp tăng sức mạnh nhóm cơ trung tâm, cải thiện tư thế, siết gọn vòng eo và tạo đường nét săn chắc mà không làm cơ bắp phát triển quá mức. Trong khi đó, ballet hỗ trợ kéo giãn cơ thể, tăng độ dẻo dai, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tạo nên những đường nét mềm mại, thanh thoát đặc trưng. Nhờ kiên trì tập luyện, nữ diễn viên luôn giữ được thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài cùng bờ vai và cánh tay gọn gàng, gầy nhưng vẫn có sự khỏe khoắn.

Kwon Nara tập luyện chăm chỉ để duy trì hình thể vạn người mê.

Bên cạnh đó, phong cách thời trang đời thường của minh tinh xứ Hàn cũng được nhiều người yêu thích. Cô ưu tiên những thiết kế nữ tính, trẻ trung như váy liền, chân váy, cardigan hay quần jeans kết hợp áo basic, mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn tôn trọn lợi thế hình thể.

Phong cách đời thường casual và nữ tính của Kwon Nara.

Ảnh: IGNV, X.