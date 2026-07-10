5 thỏi má hồng đáng chú ý nhất hiện tại: Tiện lợi, màu xinh, mặt mộc cũng dùng vô tư

Nếu vài năm trước má hồng dạng phấn và dạng kem chiếm ưu thế thì thời gian gần đây, má hồng dạng thỏi (blush stick) đang trở thành "vũ khí" làm đẹp được rất nhiều tín đồ makeup Hàn Quốc và các beauty blogger yêu thích. Chỉ với vài đường lướt nhẹ lên má, sản phẩm có thể tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên, căng bóng như da thật mà không mất nhiều thời gian tán đều.

Điểm hấp dẫn nhất của má hồng dạng thỏi là thiết kế nhỏ gọn, có thể mang theo trong túi xách để dặm lại bất cứ lúc nào. Chất kem thường mềm mịn, dễ tán bằng đầu ngón tay hoặc mút trang điểm, bám da khá tốt nhưng vẫn giữ được vẻ trong trẻo, tự nhiên. Đặc biệt, những ngày chỉ thoa kem chống nắng hoặc để mặt mộc, một chút má hồng cũng đủ giúp gương mặt trông có sức sống hơn hẳn. Nếu đang muốn thử xu hướng này, dưới đây là 5 sản phẩm đáng chú ý nhất hiện nay.

1. MizuMi UV Blush Stick SPF50+ PA++++

Đây là một trong những sản phẩm hiếm hoi kết hợp giữa má hồng và chống nắng trong cùng một thiết kế. MizuMi UV Blush Stick sở hữu chỉ số SPF50+ PA++++, giúp hỗ trợ bảo vệ vùng gò má - nơi thường xuyên chịu tác động trực tiếp của tia UV và cũng là khu vực rất dễ xuất hiện nám. Chất kem mỏng nhẹ, dễ tán, tạo hiệu ứng căng bóng khỏe khoắn thay vì lì hoàn toàn. Bảng màu thiên về các tông hồng, đào tự nhiên nên rất phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng hằng ngày. Đây là lựa chọn thú vị cho những ai muốn tiết kiệm thời gian mà vẫn có lớp makeup tươi tắn.

Nơi mua: MizuMi

2. Carslan Sun-Kissed Blush

Carslan Sun-Kissed Blush được yêu thích nhờ khả năng tạo hiệu ứng "má ửng nắng" (sun-kissed) đang rất thịnh hành trên mạng xã hội. Chất kem mịn, tan nhanh trên da, dễ dàng chồng nhiều lớp mà không bị dày hay vón cục. Ưu điểm của sản phẩm là màu sắc trong trẻo, phù hợp với nhiều tông da châu Á. Sau khi tán, lớp má hồng hòa vào nền da khá tự nhiên, ngay cả khi chỉ dùng kem chống nắng hoặc cushion mỏng nhẹ. Độ bám màu cũng tương đối tốt, đủ để giữ vẻ rạng rỡ suốt nhiều giờ.

Nơi mua: Carslan

3. JOOCYEE Glazed Multi-Purpose Stick

JOOCYEE vốn nổi tiếng với những sản phẩm mang phong cách trang điểm "glass skin" và Glazed Multi-Purpose Stick cũng không ngoại lệ. Thiết kế dạng thỏi giúp thao tác nhanh chóng, đồng thời có thể sử dụng cho nhiều vị trí như má, môi hoặc thậm chí tạo điểm nhấn nhẹ trên mí mắt. Chất kem giàu dưỡng, mang đến hiệu ứng bóng nhẹ như làn da được cấp ẩm đầy đủ. Các gam màu thiên đào, hồng đất và cam san hô đều rất dễ dùng, phù hợp từ đi học, đi làm đến những buổi hẹn cuối tuần.

Nơi mua: JOOCYEE

4. TIRTIR Mood Glider Lip & Blush Stick

Là sản phẩm "2 trong 1", TIRTIR Mood Glider vừa có thể làm son môi vừa dùng làm má hồng. Đây cũng là lý do sản phẩm được nhiều cô gái yêu thích vì chỉ cần mang theo một thỏi là đã có thể hoàn thiện lớp trang điểm nhanh gọn. Chất kem mềm mượt, lên màu vừa phải nên rất khó bị đánh quá tay. Sau khi tán, má có độ bóng nhẹ tự nhiên chứ không bóng dầu, giúp gương mặt trông trẻ trung và đầy sức sống. Đặc biệt, các tông màu của TIRTIR được thiết kế khá hài hòa nên khi dùng đồng thời cho môi và má sẽ tạo tổng thể rất đồng điệu.

Nơi mua: TIRTIR

5. LAKA Sun Shield Glowy Cheek

LAKA tiếp tục ghi điểm với Sun Shield Glowy Cheek - dòng má hồng dạng thỏi hướng đến phong cách makeup Hàn Quốc trong veo. Kết cấu mỏng nhẹ giúp sản phẩm tiệp vào da nhanh, không làm xô nền hay để lộ vệt màu. Điểm nổi bật là hiệu ứng glowy rất tinh tế, giúp gò má bắt sáng nhẹ mà không cần dùng thêm highlight. Bảng màu được nghiên cứu để phù hợp với nhiều sắc da, từ trắng sáng đến da trung bình. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích vẻ đẹp tự nhiên, không quá đậm nhưng vẫn đủ nổi bật.

Nơi mua: LAKA

Không phải ngẫu nhiên mà má hồng dạng thỏi đang trở thành xu hướng được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. So với má hồng dạng phấn, sản phẩm cho hiệu ứng căng bóng khỏe khoắn hơn; còn so với má hồng dạng kem trong hũ, thiết kế dạng thỏi lại tiện lợi và vệ sinh hơn rất nhiều. Chỉ cần vài lần lướt nhẹ rồi dùng ngón tay tán đều, bạn đã có ngay đôi má ửng hồng tự nhiên mà không cần mang theo cọ hay mút trang điểm.

Để lớp má hồng đẹp lâu, hãy tán sản phẩm ngay sau lớp kem chống nắng, kem nền hoặc cushion khi bề mặt da vẫn còn độ ẩm nhẹ. Nếu muốn màu bền hơn, có thể phủ thêm một lớp má hồng dạng phấn cùng tông lên trên. Với những ngày để mặt mộc, chỉ cần một chút má hồng dạng thỏi kết hợp son dưỡng là gương mặt đã trông tươi tắn, rạng rỡ hơn rất nhiều mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Đây cũng chính là lý do dòng sản phẩm này đang dần trở thành món mỹ phẩm "must-have" trong túi xách của nhiều cô gái hiện đại.