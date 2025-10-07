Tình cũ Jennie khiến 1 nam diễn viên bị hất văng lên lề

Paris Fashion Week luôn ngập tràn những khoảnh khắc bất ngờ, và Lacoste mùa này đã tạo ấn tượng không kém những luxury brand đình đám với dàn khách mời xịn sò. Trong đó Kai với màn tái xuất mới đây đang khiến dân tình dậy sóng. Từ khoảnh khắc bước xuống xe, nam thần EXO đã khiến một góc phố Paris bùng nổ, hàng trăm fan reo hò chen chúc, tạo nên khung cảnh hỗn loạn đúng nghĩa.

Trong đoạn clip đang lan truyền với hơn 1,4 triệu lượt xem trên TikTok của tạp chí Gala France, nam diễn viên Vassili Schneider cũng là khách mời show diễn bỗng trở thành "nhân vật phụ" bất đắc dĩ. Cụ thể, giữa lúc đám đông fan vây kín Kai, Vassili phải lúng túng nép hẳn sang lề đường, thậm chí có khoảnh khắc bật ngửa vì quá ngơ ngác. Hình ảnh này nhanh chóng gây bão mạng, vừa khiến dân tình cười cảm thấy ái ngại thay nam diễn viên người Pháp, đồng thời chứng minh độ hot điên đảo của mỹ nam xứ Hàn.

Khoảnh khắc Kai xuất hiện như nam chính của show Lacoste (Nguồn gala.fr)

Nam diễn viên Vassili Schneider bất ngờ bị hất văng lên lề khi đám đông chào đón Kai quá nhiệt tình.

Dưới phần bình luận, netizen cũng không giấu nổi sự thích thú: "Tôi thấy tội cho anh chàng áo xanh nhưng mà… đó là Kai mà", "Aura nhân vật chính đúng là thuộc về Kai" , "Xin lỗi Vassili nhưng vì anh ấy là Kai".

Dân tình thấy tội cho Vassili... nhưng vì đó là Kai.

Lần tái xuất Paris Fashion Week này của Kai đã tạo nhiệt ngay từ khoảnh khắc nam idol vô tình ra sân bay cùng một buổi sáng với Jennie và V (BTS). Chỉ riêng chi tiết ấy đã đủ làm mạng xã hội rúng động cả ngày, đến khi Kai thực sự đặt chân đến Lacoste cùng ngày với V ở Celine, sự chú ý càng nhân lên gấp bội.

Hai nam idol từng dính ồn ào tình cảm với Jennie cùng tham dự fashion week một ngày.

Khoảnh khắc hậu trường là một phần, điều đáng chú ý hơn vẫn là những gì Kai mang vào trong show. Truyền thông quốc tế và các fanpage thời trang đều nhận xét rằng Kai "chiếm sóng" tại Lacoste bằng một set đồ vừa tinh tế vừa có điểm nhấn đúng mốt: một bộ suit double-breasted màu xanh lá đậm, cắt may chuẩn mực, form đứng và phom rộng vừa phải - một bản phối vừa tôn chiều cao, vừa toát vẻ nam tính chững chạc nhưng vẫn trẻ trung.

Bên cạnh đó thần thái điềm tĩnh, nụ cười khéo léo và loạt khoảnh khắc anh chàng dừng chân ký tặng, giao lưu cùng fan, những cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng "đổ rạp", tạo nên một mùa fashion week đáng nhớ của nam thần EXO.

Lần tái xuất bất ngờ nhưng tạo nhiệt mạnh mẽ của Kai ở show Lacoste.



