Tin vui đầu năm: Đến cả "nữ quái Harley Quinn" cũng đã xiêu lòng trước sáng tạo của Công Trí!

Nhắc đến nữ minh tinh Margot Robbie, công chúng ắt sẽ nhớ ngay đến hàng loạt "bom tấn" rung chuyển cả thế giới như "Suicide Squad", "Bombshell", "I, Tonya", "Once Upon a Time in Hollywood"... Xinh đẹp và gợi cảm là chưa đủ, ở nữ diễn viên người Úc này còn tồn tại tài năng hiếm có đi đôi cùng nội lực mạnh mẽ. Cô được đánh giá là một trong những ngôi sao đang lên nhất tại Hollywood hiện nay.

Mới đây nhất, Margot đã tham gia chương trình Graham Norton Show vào ngày 30/1/2020 với tư cách khách mời. Không giữ rịt phong cách bốc lửa như thường lệ, giới mộ điệu lại được chiêm ngưỡng một nàng "Harley Quinn" khác lạ trong bộ cánh màu đen thanh lịch vốn được cách điệu từ bộ suit. Điều đáng nói là: Công Trí chính là NTK đã sáng tạo nên bộ cánh này!

Hình ảnh thanh lịch của Margot Robbie trên chương trình Graham Norton Show.

Cô mặc mẫu suit màu đen của NTK Công Trí và phối cùng chiếc đồng hồ của thương hiệu Richard Mille có giá khảng 4,4 tỷ đồng.

Được biết, bộ cánh này được lên ý tưởng bởi stylist Kate Young - cũng là nhân tố góp phần tối quan trọng trong sự thành công của NTK Công Trí tại New York suốt 2 mùa vừa qua.

Nằm trong bộ sưu tập “Đi nhặt hạt sương nghiêng”, mẫu suit bất cân xứng thể hiện ý tưởng hòa trộn giữa vẻ đẹp mạnh mẽ của một người phụ nữ hiện đại nhưng không thiếu đi sự gợi cảm vốn có của tính nữ. Những yếu tố này được thể hiện qua chi tiết cổ khoét sâu và phần tà ngắn để lộ đôi chân dài tuyệt đẹp của Margot Robbie.

Điểm đặc biệt của mẫu thiết kế nằm ở điểm dụng công sáng tạo – một thiết kế suit tây phương lại được làm nên từ các chất liệu truyền thống của Việt Nam.

Trên nền chất liệu vải đũi quen thuộc (vốn từng được sử dụng làm chất liệu chính trong bộ sưu tập “Lúa” trình diễn ở Tokyo), Công Trí cùng xưởng dệt lãnh Mỹ A của bác Tám Lăng - một xưởng dệt lâu đời của Việt Nam - áp dụng kĩ thuật nhuộm màu từ trái Mặc Nưa đặc trưng của lãnh Mỹ A để nhuộm trên nền vải đũi, từ đó tạo ra một chất liệu vải đũi mới có màu đen tuyền ấn tượng và mới lạ. Chất liệu này mang đậm phong vị Việt Nam cũng như dấu ấn sáng tạo riêng của NTK cùng các nghệ nhân nhuộm tài hoa.

Lại một lần nữa NTK Công Trí tạo nên kỳ tích cho làng mốt Việt của chúng ta!

#ICT_anti_nCoV