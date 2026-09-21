Mới đây, Xoài Non vừa chính thức thông báo tin vui tới công chúng khi công bố thương hiệu thời trang cá nhân mang tên ELIO Atelier. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải đoạn clip hậu trường ghi lại quá trình thực hiện hình ảnh cho "đứa con tinh thần", rạng rỡ giới thiệu bản thân là founder. Đồng hành cùng cô trong dự án này chính là Gil Lê trong vai trò đặc biệt - supporter (người hỗ trợ) thầm lặng phía sau ống kính.

Xoài Non giới thiệu dự án kinh doanh thời trang mới thông qua hậu trường sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở vị trí nhà sáng lập, Xoài Non còn trực tiếp vào vị trí người mẫu thể hiện các thiết kế trong bộ sưu tập. Thần thái cuốn hút cùng diện mạo rạng rỡ giúp cô tỏa sáng trong từng góc máy. Bên cạnh công việc, phản ứng hóa học ngọt ngào giữa Xoài Non và Gil Lê buổi chụp ảnh khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Gil Lê túc trực xuyên suốt, cẩn thận theo dõi màn thể hiện của bạn gái qua màn hình máy tính, trở thành chỗ dựa tinh thần ấm áp cho chặng đường mới của mỹ nhân sinh năm 2002.

Xoài Non nhí nhảnh khoe vai trò Founder bên cạnh "Supporter" Gil Lê.

Hậu trường bắt trọn cử chỉ ngọt ngào của cặp đôi trong quá trình làm việc.

Dựa trên first look được thương hiệu công bố, có thể cảm nhận phần nào định vị hình ảnh của ELIO Atelier mang nét tương đồng với phong cách cá nhân của Xoài Non ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt là từ khi gia nhập "vũ trụ da nâu", cô nàng tích cực theo đuổi xu hướng Clean Girl. Không chú trọng vào các chi tiết rườm rà, phong cách này tập trung vào phom dáng thanh thoát, ứng dụng chất liệu mềm mại và đường cắt vừa vặn để tôn trọn làn da bánh mật khỏe khoắn cùng bờ vai thon, tạo nên tinh thần effortless chic.

Phong cách cá nhân của Xoài Non ở thời điểm hiện tại: tối giản, phóng khoáng cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Bản sắc này được thổi hồn vào DNA của ELIO Atelier qua thông điệp: "Being completely at ease with oneself" (Hoàn toàn thoải mái với chính mình) hay "Dressing simply for the pleasure of feeling beautiful" (Ăn mặc đơn giản chỉ vì niềm vui được thấy mình đẹp). Thương hiệu mở ra một không gian thời trang mang hơi thở lãng mạn kiểu Pháp, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch qua tinh thần French Chic và dấu ấn European Vintage.

Bộ ảnh First Look hé lộ tinh thần lãng mạn và định hướng hình ảnh chủ đạo của ELIO Atelier.

Các thiết kế trong BST đầu tay ELIO NO.01 được dự đoán khai thác dải màu tối giản kinh điển như đen, trắng, kem trên nền chất liệu lụa, voan rủ mềm mại. Phom dáng tập trung tôn vinh đường cong tự nhiên qua các mẫu áo corset trễ vai tay phồng, áo cổ yếm vắt chéo, hay set đồ hai mảnh cắt xẻ vừa vặn với chuyển động cơ thể. Đi cùng với đó, sự kết hợp giữa họa tiết chấm bi retro, tone màu phim ấm áp tạo nên một cái nhìn vừa hoài niệm lại thời thượng.

Sự ra mắt của ELIO Atelier là cột mốc đánh dấu bước tiến mới của Xoài Non, đồng thời khẳng định sự gắn kết bền chặt khi Gil Lê luôn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực cho cô trong mọi bước đi.

Ảnh: IGNV