Tin vào bài thuốc hạ sốt dân gian của người nhà, bé trai 4 tháng tuổi bị nổi mẩn đỏ toàn thân

Sốt là tình trạng phổ biến ở nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, khi trẻ bị sốt có thể tự xử lý tại nhà hoặc bắt buộc phải đưa đến bệnh viện.

Mới đây, một cậu bé 4 tháng tuổi có tên An An ở Trung Quốc bị sổ mũi, thân nhiệt ở mức 37,3 độ C. Với nhiệt độ này, An An chỉ bị sốt nhẹ, chưa tới mức cần phải dùng thuốc. Thế nhưng, ông bà của em bé tin rằng, chỉ cần bôi lòng trắng trứng gà toàn thân là có thể hạ sốt. Không ngờ sau khi bôi xong, An An không hết sốt mà toàn thân còn nổi mẩn đỏ từng mảng nên gia đình vội vàng đưa con tới bệnh viện.

Phần ngực và bụng của An An bị phát ban nổi mẩn đỏ.

Khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hồ Nam, toàn thân An An đã phát ban đỏ, chủ yếu tập trung ở phần bụng, kèm theo sốt, cơ thể đỏ bừng trông rất nguy hiểm.

Bác sĩ Viên Viễn Hoành sau khi hỏi han tình trạng của An An và kiểm tra sơ bộ đã chẩn đoán đây là tình trạng viêm da tiếp xúc. Sau đó, bác sĩ Viên đã kê đơn thuốc chống dị ứng, sau vài ngày tình trạng thuyên giảm nên An An đã được xuất viện về nhà.

Nhìn thấy cơ thể non nớt của An An nổi mẩn đỏ, người mẹ không khỏi tự trách mình. Bác sĩ Viên cho biết, nhiệt độ cơ thể An An ở mức 37,3 độ C là không quá cao. Bố mẹ không nên quá lo lắng, các bài thuốc dân gian không những không giúp trẻ hạ sốt mà ngược lại còn gây dị ứng, khiến tình trạng bệnh nặng thêm.

"Da em bé rất mềm mại và mỏng manh, trong khi đó lòng trắng trứng không được tiệt trùng rất dễ gây dị ứng khi tiếp xúc. Nếu có vết thương hở trên da cũng có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng", bác sĩ Viên nói.

Bác sĩ Viên nhắc nhở các bậc cha mẹ khi có con cái bị sốt, việc đầu tiên là đo thân thiệt, nếu nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ C, trẻ bị sốt nhẹ, nên dùng khăn ấm để lau người, đắp khăn lạnh lên trán, cởi bỏ quần áo để cơ thể tản nhiệt, cho uống thêm nước. Nếu thân nhiệt vượt quá 38,5 độ C mới được phép uống thuốc theo lời khuyên của bác sĩ.

Trường hợp sốt nặng kèm theo sắc mặt không tỉnh táo, quấy khóc… bố mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời, không được trì hoãn và mù quáng tin vào các bài thuốc dân gian, nếu không sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm cho trẻ.

Nguồn: Sohu