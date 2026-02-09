Tìm ra chủ nhân của outfit số 1 WeChoice 2025: Dàn sao nghĩ gì về đề bài mở, dresscode không màu sắc đầy "thách thức"?

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vừa qua không chỉ là nơi tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, mà còn là một sàn diễn thực sự cho thời trang Việt Nam nơi tôn vinh và lan toả sức ảnh hưởng của các nhà thiết kế - thương hiệu thời trang trong nước, đang ngày càng vươn mình ra biển lớn.

Tiếp nối thành công của dresscode áo dài năm 2024 - khi thảm đỏ WeChoice biến thành một "đại hội áo dài" đầy tự hào. WeChoice Awards 2025 với chủ đề "Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam" với dresscode chính thức "Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam". Đây không chỉ là quy định về trang phục, mà là lời mời gọi các khách mời cùng kể câu chuyện Việt theo cách riêng của mình.

Cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn và tự hào từ chính các nhân vật trong đêm gala khi tiếp nhận và giải đề bài dresscode tưởng chừng đơn giản nhưng cũng rất "bao la" của WeChoice năm nay.

Dàn nghệ sĩ chia sẻ về dresscode WeChoice Awards 2025 (Clip: Tlinh, Phương Hoa).

Là một trong những mỹ nhân có tạo hình được đánh giá cao tại WCA25, Lamoon đã lựa chọn một thiết kế từ NTK Trần D Trí được kết hợp khéo léo cùng kiểu tóc búi bánh lái - biểu tượng nét đẹp cổ truyền của người phụ nữ Việt xưa, điểm xuyết thêm trang sức BVLGARI tinh tế. Sự hòa quyện giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại đã tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp Lamoon tự tin tỏa sáng và sải bước đầy cuốn hút trên thảm đỏ năm nay.

Chia sẻ về dresscode Em Xinh chia sẻ đây là một đề bài khó nhưng cũng là một sân chơi thời trang thú vị cho các celeb cùng tôn vinh giá trị văn hoá Việt Nam.

Kết thúc thời gian bình chọn của contest Outfit Spotlight (tính đến 23:59 ngày 07/02), Lamoon là cái tên giành được số lượng bình chọn cao nhất, chính thức là chủ nhân của bộ trang phục ấn tượng nhất của Gala WeChoice Awards 2025!

Em Xinh Lamoon

Vận động viên Châu Tuyết Vân hết sức đầu tư cho diện mạo của mình thảm đỏ lần này. Về sau Lamoon không xa, bộ trang phục lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đám Cưới Chuột của Chị Đẹp làng võ xếp thứ 2 chung cuộc Outfit Spotlight của WeChoice Awards năm nay.

Châu Tuyết Vân

Với sự đầu tư hết sức nghiêm túc cho concept dresscode lần này, Hoa hậu Quế Anh chia sẻ chiếc váy được cô lựa chọn có tên Thiếu Nữ Trong Tranh Vẽ lấy cảm hứng từ chùm tranh sơn dầu Thiếu Nữ của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. Một thiết kế từ NTK Phan Văn Vỹ được nàng Hậu yêu thích bởi chi tiết tranh vẽ tay.

Đề bài dresscode của WCA theo Hoa hậu Quế Anh là một câu chuyện phong phú, giúp tôn vinh tình yêu nước thông qua tính sáng tạo thời trang của người Việt.

Hoa hậu Quế Anh

Biến thảm đỏ WeChoice thành một vườn xuân, Nàng Mơ mang đến một thiết kế từ BST Nam Sắc. Cô mẫu trẻ tự tin diễn giải sự chọn lựa của mình, theo Nàng Mơ thông qua nét đẹp của những cành mai, chim én đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời cũng là một lời nguyện ước cho sự phát triển của đất nước luôn nở rộ như sắc đẹp của mùa xuân.

"Dresscode WeChoice năm nào cũng rất wow, nhưng với chủ đề Local brand Việt năm nay khi mình đến đây và ngắm nhìn, cảm thấy rất tự hào vì các NTK Việt Nam quá giỏi, xử lý các bộ trang phục quá xuất sắc." - Nàng Mơ chia sẻ.

Nàng Mơ

Nguồn năng lượng tươi mới của Ánh Sáng AZA là một những điểm nhấn không thể thiếu hoà cùng tinh thần năng động của chủ đề local brand Việt. Em Xinh nổi bật với mái tóc bạch kim, hài hoà với outfit tone màu baby blue đã được custom bởi Ononmade.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trong hành trình lớn lên của Ánh Sáng AZA luôn có sự đồng hành của các local brand Việt. Khi nhận được thông tin về dresscode của WeChoice năm nay, đây là một đề bài lạ đối với mình. Bởi không có một màu sắc nào được nhắc đến, điều đó kích thích sự sáng tạo của mình từ một thiết kế của local brand nhưng phải thật phù hợp với bản thân Ánh Sáng và các khán giả của mình."

Ánh Sáng AZA

Lộng lẫy hơn gấp nhiều lần chiếc áo dài đỏ đã từng mang đến WeChoice 2024, Meichan hoá thân thành cô công chúa mùa xuân rực rỡ với chiếc ball gown bồng xoè - một thiết kế từ Linh Nga Couture. Xen lẫn sự hồi hộp khi lần đầu khoác lên mình chiếc váy đặc biệt, Meichan chia sẻ đây là niềm vinh dự của cô khi tiếp tục hiện diện ở WeChoice, lắng nghe tinh thần đầy ý nghĩa "Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam".

Meichan

Hoa hậu Ngọc Châu lựa chọn chiếc váy dạ hội có hoạ tiết chim phượng vô cùng Việt Nam đến từ BST Thu Đông 2025 của NTK Lê Thanh Hoà. Ngọc Châu chia sẻ:

"Sở dĩ cô lựa chọn bộ trang phục chính bởi tinh thần tôn vinh văn hoá Việt Nam của nhà NTK Lê Thanh Hoà. Cùng với hình ảnh phượng hoàng, Ngọc Châu hy vọng cô sẽ truyền tải được tinh thần mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam thông qua trang phục lần này."

Hoa hậu Ngọc Châu

Vũ Thuý Quỳnh mang đến một lựa chọn váy dạ hội nổi bật từ NTK Đặng Hoàng. Theo Á hậu Miss Universe Vietnam 2024, so với dresscode áo dài của WeChoice 2024, chủ để local brand Việt năm nay mang đến nhiều lựa chọn và màu sắc phong phú cho bức trang thời trang Việt.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh

Một trong những nhan sắc nổi bật của năm qua, chủ nhân bản hit Người Đầu Tiên - Juky San khoe dáng táo bạo với chiếc đầm cỡ lớn từ NTK Đỗ Long. Theo nữ ca sĩ với lần đầu tiên thử sức với kiểu trang phục lộng lẫy có phần tà dài khá nguy hiểm như thế này, Đỗ Long là người mà cô dành sự tin tưởng để gửi gắm. Có cùng suy nghĩ với đa phần các người đẹp khác, Juky San cũng cho rằng dresscode WeChoice 2025 là một đề bài mở, mang đến những màu sắc mới cho thảm đỏ thêm phần ấn tượng.

Juky San

Là một người đẹp luôn dành sự tình cảm và sự đầu tư cho các trang phục truyền thống, đặc biệt là những bộ ảnh áo dài được đăng tải trên MXH. Ngọc Thảo mang đến một lựa chọn khá trendy cho mùa Tết sắp đến với yếm và chân váy cách tân từ Xéo Xọ - một local brand đã quá quen thuộc với các thiết kế đặt biệt được các nàng thơ săn lùng mỗi mùa xuân.

"Dresscode của WeChoice năm nay rất hay. Với một giải thưởng tôn vinh con người và những câu chuyện truyền cảm hứng của Việt Nam, còn gì tuyệt vời hơn khi tất cả cùng diện trang phục từ sức sáng tạo của người Việt".

Ngọc Thảo

Á hậu Cẩm Ly lựa chọn 1 trang phục của NTK trẻ Đỗ Thuỳ Vân Trang. Phom dáng rũ và tone màu trắng, với điểm nhấn là phần top xuyên thấu của chiếc váy giúp tôn lên nhan sắc ngọt ngào của Cẩm Ly.

Á hậu Cẩm Ly

Diễn viên Lê Hải với nụ cười toả nắng, tham dự Gala WeChoice năm nay trong chiếc áo dài cách tân màu đỏ sẫm với cài áo chim lạc.

Diễn viên Lê Hải

Các thành viên của Vũ Trụ Hồng Thơ - chủ nhân giải thưởng Young Project cùng chọn áo dài và trang phục dân gian cách tân với màu sắc tươi sáng, khuấy động không gian Gala WCA25 bằng năng lượng tràn trề tươi mới, rộn ràng không khí ngày xuân.

Vũ Trụ Hồng Thơ

Ngắm nhìn nhiều hơn những bộ trang phục đặc sắc đã xuất hiện ở thảm đỏ WeChoice Awards 2025:

Lâm Minh

Saabirose

Á hậu Mâu Thuỷ

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Lưu Hương Giang và con gái Mina

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.



